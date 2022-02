Rostock

Der Winter scheint fast überstanden, der Frühling steht vor der Tür und das Gartenjahr hat bereits begonnen. Zu sehen ist dies schon in den Gärtnereien des Landes. Primeln, Veilchen, Hyazinthen stehen bereit, um in die Beete gepflanzt zu werden. So auch am Rostocker Stadtrand in der Gärtnerei von Olaf Block. Der Gartenexperte weiß, wann der richtige Zeitpunkt naht, um Beete, Balkone und Gräber für das Frühjahr fit zu machen.

Vor allem Primeln, Hornveilchen und die größeren Stiefmütterchen füllen zurzeit das Gewächshaus von Olaf Block. Sein Herz für Gartenpflanzen hat er in die Wiege gelegt bekommen. Schon sein Vater betrieb die Gärtnerei, die Olaf Block übernommen hat. Inzwischen hat er mehr als 40 Jahre Berufserfahrung gesammelt und weiß: Bei Frühblühern machen Kunden nur selten Experimente.

Unkomplizierte Blühpflanzen für Garten und Balkon

„Frühblüher sind unkompliziert beim Einpflanzen und in der Pflege“, sagt er. Besonders beliebt sind die kleineren Hornveilchen. „Die muss man nicht so viel putzen wie die größeren Stiefmütterchen und machen daher nicht so viel Arbeit in der Pflege“, erklärt der Gartenexperte.

Primeln hingegen seien etwas empfindlicher. Mit ihnen würde Olaf Block noch ein paar Tage warten. Dennoch weiß er: „Sie berappeln sich aber auch wieder, wenn es ihnen mal zu kalt geworden ist.“ Generell meint er, seien die Winter nicht mehr so streng und man könne früh mit den Frühblühern in den Gärten und auf Balkonen beginnen. „Viele überspringen sie aber auf ihren Balkonen und starten etwas später, dafür gleich mit der Sommerbepflanzung.“ Dabei geltenVeilchen, Stiefmütterchen und Primeln als äußerst ausdauernd und halten auch locker bis Mai oder Juni durch.

Sonnig bis halbschattig pflanzen

Hornveilchen und Stiefmütterchen lieben zudem einen sonnigen bis halbschattigen Standort, außerdem mögen sie lockere und durchlässige Böden, es empfiehlt sich also, die Veilchen beim Pflanzen in frische Pflanz- oder Blumenerde zu setzen. Düngen muss man sie außerdem nicht ganz so viel wie die Sommerpflanzen, die auch viel mehr Wasser benötigen.

Wer sich auf Veilchen im Garten einlässt, sollte übrigens dies noch wissen: Veilchen sind auch ein Symbol für Jungfräulichkeit, Bescheidenheit und Anstand. Sie stehen aber auch für das Paradies, den Frühling und die Hoffnung sowie Treue und Liebe. Kein Wunder also, dass die zarten und farbenfrohen Gewächse immer beliebter in MVs Gärten werden.

Besondere Sorten, aber keine Massenartikel

1980 hat Olaf Block seine Lehre begonnen. Damals gab es noch nicht so viel Auswahl an Pflanzen für den Garten und schon gar nicht an Schnittblumen, wie er sich erinnert. Dennoch sind die Renner immer noch die Klassiker Primeln, Stiefmütterchen und Hornveilchen. „Einfach, weil sie so unkompliziert und günstig sind. Wir haben auch Stielprimeln im Angebot und buschigere Sorten. Die sind aber aufwendiger in der Zucht und somit auch etwas teurer.“ Die seien ebenfalls beliebt bei Kunden. Doch davon verkaufe er an seinen beiden Standorten an der Satower Straße in Rostock lange nicht so viel wie von den Klassikern. „Die sind schön, aber keine Massenartikel“, weiß der Gartenfachmann.

Das Wetter im Nordosten wird in den nächsten Tagen ideal für die ersten Pflanzungen. Laut Deutschem Wetterdienst sind durchgehend Plusgrade vorhergesagt, zudem wechseln sich Schauer immer wieder mit der Sonne ab.

Von Michaela Krohn