Bald mehr Krimis aus MV? Land gibt Millionen für neue Filme aus

Erfolg für die Filmbranche in MV: Das Land will künftig deutlich mehr Geld für die kulturelle und auch die wirtschaftliche Förderung im Nordosten ausgeben. Dafür sollen 2020 zwei Millionen, 2021 drei Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung gestellt werden. Derzeit gibt es lediglich 215.000 Euro für die kulturelle sowie 250.000 Euro für die kulturwirtschaftliche Filmförderung.

„Es wird ein nachhaltiger Beitrag zur Entwicklung der Film- und Medienbranche im Land geleistet“, freut sich Volker Kufahl, Geschäftsführer von „Filmland MV“, das unter anderem Filmteams berät, die im Land drehen wollen. „Die Filmförderung erfährt in der Landesregierung und von den Regierungsfraktionen die politische Unterstützung, die sich die Branche lange gewünscht hat.“

Filme ziehen Besucher an

Produktionen in oder über MV tragen zu einer positives Außenwirkung des Landes bei. „Filmtourismus spielt durchaus eine Rolle“, sagt Tobias Woitendorf, Chef des Landestourismusverbandes. Als Beispiele nennt er die Ahlbecker Seebrücke, die durch Loriots „Pappa ante Portas“ deutschlandweite Bekanntheit erlangte, oder Filme wie „Hände weg von Mississippi“, der 2006 in MV gedreht wurde. „Diese Streifen erreichen natürlich nicht ansatzweise so viele Leute wie etwa Harry Potter, hinterlassen aber einen guten Eindruck.“

Auch der Tourismusverband habe bereits mit bekannten Darstellern für Eigenproduktionen gedreht und damit große Erfolge gehabt. Dass nun mehr Geld in die Förderung gesteckt werden soll, begrüßt Woitendorf. „Es ist aber wichtig, nicht nur Großproduktionen ins Land zu ziehen, sondern auch die vielen Talente im Land zu fördern.“

308 Drehtage in MV 308 Drehtage verbuchte die Film Commission 2019 für das Land, neun mehr als im Vorjahr. Die Zahl abendfüllender TV- und Kinofilme sowie Serien, die hier gedreht wurden, sei von 22 auf 27 Produktionen gestiegen. Zu den fortlaufenden Krimireihen gehören „Der Usedom-Krimi“ und der „ Stralsund“-Krimi, in Rostock spielt der „ Polizeiruf 110“. Die „Soko Wismar“ sei mit rund 75 Drehtagen am stärksten vertreten. Schon jetzt zeichnet sich den Angaben der Location-Experten zufolge eine Reihe von Projekten für 2020 ab.

Talente fördern

Das sieht auch der Rostocker Produzent Matthias Marx so, der sich für den Nachwuchs im Film engagiert. Er bezeichnet die Pläne als „ein Lichtblick am Horizont“. Viele Nachwuchstalente in der Filmbranche seien in der Vergangenheit abgewandert, was den Produzenten die Arbeit im Nordosten erschwere. „Die Akteure wollen hier bleiben und hier Geld verdienen. Das ist im Moment nur schwer möglich.“ Es gebe kaum Netzwerke und Strukturen für Produktionen. „Die Branche ist jetzt in Aufbruchstimmung. MV hat nun die Chance, etwas ganz Neues aufzubauen“, sagt der 50-Jährige.

„MV Filmförderung “ soll gegründet werden

Kernpunkt der Einigung zwischen der Staatskanzlei, der Filmland MV, der MV Film e.V., der Landesmedienanstalt sowie den Spitzen der Städte Wismar und Schwerin ist die Gründung einer gemeinnützigen Gesellschaft für die Filmförderung. Die „MV Filmförderung“ soll künftig über die Filmförderung beraten und entscheiden sowie Festivals und Kinos fördern.

Bisher existieren verschiedene Einrichtungen zur Filmförderung mit Experten für den jeweiligen Teilbereich. „Die Filmland MV GmbH und der MV Film e.V. werden über eine Jury in die Entscheidungen über die Filmförderung eingebunden. Außerdem wird es einen Beirat geben, in dem zusätzlich auch die Landesmedienanstalt mitwirken wird“, erläutert der Chef der Staatskanzlei, Heiko Geue ( SPD). Das Filmbüro MV in Wismar solle zudem zum Medienkompetenzzentrum des Landes ausgebaut werden.

Parallelstrukturen überwinden

Auch der Produzentenverband der Film- und Medienschaffenden MV ist optimistisch. „Wir erachten es als besonders wichtig, dass die Ressourcen der Förderung im Land gebündelt und bisherige Parallelstrukturen überwunden werden“, sagt der Vorsitzende, Roland Possehl. „Damit wird nach Jahren des Stillstands die Voraussetzung geschaffen, dass sich die Branche in MV auf professionellem Niveau entwickeln kann und ein ernstzunehmender Partner in der bundesweiten Filmbranche wird.“

Von Katharina Ahlers