Bald wie Venedig? Rostock plant weitere Brücke über die Warnow

Rostock

Sie bereitet Seglern Sorge und sie wird nicht billig: die neue Brücke über die Warnow in Rostock. Zur Bundesgartenschau (Buga) 2025 sollen Fußgänger und Radfahrer auf direktem Wege vom Stadthafen ans andere Ufer in Gehlsdorf kommen und andersherum. Und Rostock soll sogar noch eine neue Brücke über die Warnow bekommen. Allerdings nicht direkt im Stadthafen, sondern etwas weiter flussaufwärts.

Nur wenige Hundert Meter südlich des Mühlendamms, wo auch Einheimische sich am Flussbad gern mal ein Boot ausleihen, um die Warnow entlangzuschippern, kreuzt eine massive Eisenbahnbrücke den Fluss, die Geinitzbrücke. Und dort – so die Idealvorstellung der Verkehrsplaner im Amt für Mobilität – soll auch die neue Querung für Fußgänger und Radfahrer entstehen. Das Problem: Das Gebiet liegt in der Trinkwasserschutzone 1. Baumaßnahmen sind dort verboten, Ärger mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu MM) vorprogrammiert.

Querung soll Brinckmansdorf und Steintor-Vorstadt verbinden

Deshalb wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die zeigen soll, warum die Verbindung an dieser Stelle sinnvoll ist, erklärt Verkehrsplaner Martin Schüffler. Für ihn liegen die Vorteile auf der Hand: Es gibt bereits auf beiden Seiten der Warnow einen Weg, der zu einem vernünftigen Rad- und Gehweg ausgebaut werden könnte. Außerdem würde eine Querung an dieser Stelle das bestehende Wohngebiet Kassebohm sowie das neu geplante an der Alten Molkerei in der Neubrandenburger Straße auf kürzestem Weg mit der südlichen Innenstadt verbinden.

Bisher müssen Anwohner aus Brinckmansdorf und Kessin über den Mühlendamm in Richtung Innenstadt fahren. Für den, der ins Rathaus am Neuen Markt muss oder zum Shoppen in die Kröpliner Straße will, ist das nur ein geringer Umweg. Wer aber beispielsweise zum Hauptbahnhof oder in die Südstadt muss, würde sich mit der neuen Brücke gut zwei Kilometer Weg sparen.

Das soll auch die Machbarkeitsstudie dem Stalu MM vorrechnen, so Schüffler. Erstellt hat die das Büro Ipro Consult aus Greifswald. Vier Varianten werden hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit, der voraussichtlichen Nutzerzahl und der Einhaltung des Trinkwasserschutzes gegenüber gestellt.

Ergebnis: Die ursprünglich anvisierte schneidet am besten ab. Somit könne die Stadt laut dem Verkehrsplaner mithilfe eines Rechtsgutachtens eine Ausnahmegenehmigung erwirken und dennoch direkt neben der Geinitzbrücke im Trinkwasserschutzgebiet bauen – „zum Wohle der Allgemeinheit“.

Geplant war die Verbindung laut Schüffler schon seit vielen Jahren, sie ist auch Teil des Mobilitätsplans Zukunft (MOPZ). Es gab sogar schon konkrete Entwürfe. Die zeigen: Ganz so hoch und massiv wie die Eisenbahnbrücke soll die für Radfahrer und Fußgänger nicht werden. Schließlich habe sie nur eine geringere Traglast zu bestehen, vielleicht drei Tonnen, damit Rettungsfahrzeuge sie nutzen können, beschreibt der Planer.

Brinckmansdorfer Ortsbeirat fordert schnelle Umsetzung

Die Mitglieder des Ortsbeirats Brinckmansdorf zeigten sich von der langatmigen Fachpräsentation der Studie auf ihrer Sitzung am Dienstag im Rathaus etwas erschlagen, aber dennoch angetan von den Plänen. „Wir würden gern wissen, was die Anwohner davon haben und wann“, sagte der Vorsitzende Marco Döbel (CDU). Im MOPZ war sie für 2028 anvisiert, erinnerte er sich.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch wann genau die neue Brücke Brinckmansdorf und die Steintor-Vorstadt verbinden könnte, steht noch in den Sternen. Die Planer gehen von einem langwierigen Rechtsverfahren aus, das inklusive Bauzeit bis zu 20 Jahren verschlingen könnte. Kostenpunkt? Ebenfalls unbekannt.

Rostock investiert Millionen in neue Brücken

Vergleichsweise schnell soll dagegen die neue, seglerfreundliche Klappbrücke zwischen Stadthafen und Gehlsdorf gebaut werden. Bis zur Buga 2025 will Rostock die Haegdehalbinsel und den Fährberg verbinden. Knapp 40 Millionen Euro soll die Querung kosten, das meiste davon übernimmt aber der Bund. Für weitere rund 10 Millionen Euro soll außerdem noch eine neue Brücke zwischen der Holzhalbinsel und dem neuen Warnowquartier, das nördlich des Dierkower Damms entstehen soll, gebaut werden – allerdings erst nach der Buga.

Die Petribrücke verbindet das östliche Ende des Stadthafens mit dem Dierkower Damm. Quelle: Joachim Kloock

Bis dahin muss Rostock sich noch um seine marode Vorpommernbrücke kümmern, über die die L22 führt. Das 1986 eingeweihte Bauwerk hängt wegen der massiven Belastung des schlechten Materials mittlerweile gut 20 Zentimeter durch, soll kurzfristig durch einen Unterbau verstärkt und mittel- bis langfristig ersetzt werden. Aber auch das werde nicht vor der Buga 2025 passieren, sagte der zuständige Bausenator Holger Matthäus (Grüne). Auch die zwischenzeitliche Verstärkung werde nicht mehr in diesem Jahr angepackt, hieß es zuletzt.

Von Katrin Zimmer