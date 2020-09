Alles deutet darauf hin, dass Fußball-Drittligist Hansa Rostock vor Zuschauern in die Saison startet – im Gespräch sind 5000. Vorbild für das Modell: RB Leipzig. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen, doch die Zeit drängt, denn schon am 13. September steht ein Pokal-Knaller an. Alle Hintergründe