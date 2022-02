Baltic Beatz: Rostocker DJs veranstalten virtuelles Festival zu Ostern

Rostock

Es ist noch nicht ganz dasselbe wie früher, aber es soll wenigstens wieder ein bisschen Partystimmung verbreiten: Ein virtuelles Festival veranstalten eine Reihe Rostocker DJs in diesem Jahr zu Ostern. Der Clou: Jeder kann sich die Musik über den Live-Streaming-Dienst Twitch ins eigene Wohnzimmer oder den Partyraum holen und damit auch noch etwas für den guten Zweck tun.

„Für viele ist Ostern eigentlich der Auftakt der Festival-Saison. Da wurde in Rostock immer das Kommt-Zusammen-Festival gefeiert“, sagt Patrick Tempel. Was er meint, sind mehrere Abende, an denen sich die Clubbetreiber in der Hansestadt zusammengeschlossen haben. Wer ein Ticket erworben hatte, konnte von Diskothek zu Diskothek ziehen, sogar ein Shuttlebus verband die Clubs.

Trotz Pandemie zeigen: „Wir sind noch da“

Da die Corona-Pandemie die Partynächte in den vergangenen Jahren stark eingeschränkt hat und die Szene teilweise völlig zum Erliegen brachte, fiel das alles weg. „Deswegen haben wir uns überlegt, was wir alternativ machen können. Auch, um zu zeigen: Wir sind noch da“, sagt Kai Gutzmann alias DJ Keule. Er betreibt inzwischen seit mehr als zwei Jahren den Kanal Baltic_Beatz auf dem Live-Streaming-Portal Twitch.

Abrufen können Partyfreunde die Musik über die Live-Streaming-Plattform Twitch. Quelle: Patrick Tempel/TMPLmedia

Dort soll zu Ostern auch gesendet werden – 30 Stunden lang, aus dem ehemaligen Nightparc. Früher hat Gutzmann oft dort aufgelegt. Die Diskothek im Warnow Park im Rostocker Stadtteil Lütten Klein dürfte den Älteren auch noch unter dem Namen „Fun“ oder „Lollipop“ bekannt sein. 2015 war sie geschlossen worden und wartet seitdem auf eine weitere Nutzung.

Die soll sie jetzt zunächst zu Ostern bekommen. „Wir haben Center-Manager Frank Middendorf einfach mal gefragt, ob wir da rein dürfen und er fand die Idee super“, so Tempel, der in Rostock einen eigenen Podcast betreibt und unter anderem auch die Sitzungen der Bürgerschaft in einen Livestream bringt. „Die Technik ist also da“, sagt Tempel hinsichtlich des geplanten virtuellen Festivals.

Erlöse kommen wohltätigen Zwecken zugute

Den 30-Stunden-Marathon werden die beiden natürlich nicht allein bestreiten. Sieben DJs, die meisten davon aus Rostock, haben bereits zugesagt, zehn oder zwölf werden es am Ende wohl insgesamt, schätzt der junge Unternehmer. Musikalisch soll für jeden etwas dabei sein – Partymusik eben – und zur besten Sendezeit am Abend sollen sogar Musikwünsche über das Portal entgegengenommen werden, so Tempel.

Dort können Zuschauer dann auch eine kleine Spende abgeben, anstelle des Eintrittspreises sozusagen. Die Erlöse gehen an wohltätige Zwecke: das Projekt „Mike Möwenherz“ der Universitätsmedizin Rostock, bei dem Kinder mit unheilbaren Erkrankungen und deren Familien unterstützt werden, den Alzheimer Landesverband MV sowie die Rostocker Tiertafel.

Für den guten Zweck gespendet werden kann über das Portal auch schon, bevor der Party-Marathon startet. „Ich würde mich freuen, wenn die Summe vierstellig wird“, so Gutzmann alias DJ Keule. Und je nachdem, wie gut das Format angenommen wird – das zeigen auch die Klickzahlen im Netz ganz unmittelbar – könne er sich vorstellen, es zu wiederholen. Doch erstmal steht zu Ostern die Premiere an. Starzeit: Karsamstag um 18 Uhr.

Von Katrin Zimmer