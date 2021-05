Bande von Autoknackern steht in Rostock vor Gericht

Rostock

Weil sie vier Fahrzeuge geklaut haben soll und anschließend ins Ausland bringen wollte, steht seit Freitagvormittag eine fünfköpfige Autoknacker-Bande aus Polen vor dem Landgericht in Rostock. Die jungen Männer sind von der Staatsanwaltschaft wegen des Vorwurfs des schweren Bandendiebstahls angeklagt worden. Den fünf Polen Marcin K. (37 Jahre), Marcin P. (27), Daniel S. (26), Pawel B. (36) und Adam G. (30) wirft die Behörde vor, sich zu einer Gruppe zusammen geschlossen zu haben, um Autos zu stehlen und sie nach Polen zu transferieren.

Autoschlüssel nachprogrammiert

Laut Anklage sollen die Angeklagten zusammen als Bande in Rostock in der Nacht zum 10. Dezember 2020 einen Ford Mondeo und zwei Audi A 4 gestohlen haben. Der Diebstahl gelang deshalb, weil sie das Funksignal abgefangen und einen nachprogrammierten Schlüssel eingesetzt haben. Im Dierkower Kurt-Schumacher-Ring sollen die entwendeten Fahrzeuge zwischengeparkt und für den Abtransport nach Polen vorbereitet worden sein.

Seit Dezember 2020 in U-Haft

Dem 36-Jährigen wird zudem noch vorgeworfen, auf die gleiche Weise allein einen Ford Edge gestohlen zu haben. Alle fünf Angeklagten befinden sich seit Dezember letzten Jahres in Untersuchungshaft. Die Polen wurden allesamt in Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt, im Beisein von elf Justizbeamten.

Bewährung in Aussicht gestellt

Zu Beginn des Prozesses unterbreitete die Kammer der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft eine Verständigung, um unter anderem ein möglicherweise langwieriges Verfahren abzukürzen. In diesem „Deal“ wurde den Angeklagten eine Freiheitsstrafe zwischen einem und zwei Jahren auf Bewährung in Aussicht gestellt – im Falle eines umfassenden Geständnisses. Zudem würden dann bei vier der fünf Angeklagten die Haftbefehle sofort aufgehoben werden, die letzte Aufhebung hängt noch von dem Ergebnis eines DNA-Gutachtens ab. Die Angeklagten machten zunächst keine Angaben, stellten aber in Aussicht, im weiteren Verlauf des Prozesses auszusagen. Nächster Verhandlungstag ist der 17. Mai.

Von Stefan Tretropp