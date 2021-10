Zurück zur Natur klingt auf einem Bauernhof überflüssig – aber Susanne Ewert wirtschaftet auf ihrem Kastanienhof in Bandow (Landkreis Rostock) noch mit ursprünglichen Hilfen wie Hand, Herz & Hottehüs. Die OZ konnte sich bei einem Besuch ein Bild von ihrer traditionellen Arbeitsweise machen.

Susanne Ewert (47) nutzt zur Selbstversorgung unter anderem Pferde. Sie steht mit einem Pferd in einem Gewächshaus, welches an einen Grupper gespannt ist. In der Hand hält Sie Auberginen. Quelle: Martin Börner