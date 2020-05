Bangen statt bouldern: Warnemünder Kletterhalle in der Krise

Rostock

Wenn Jano Tenev sich in seiner Boulderhalle in Warnemünde umschaut, überkommt ihn ein mulmiges Gefühl. Erst vor drei Jahren hat er sich mit der Eröffnung einen großen Traum erfüllt. Seitdem war die Halle nie länger als nur wenige Tage geschlossen. „2019 hatten wir durchgängig geöffnet – selbst an Weihnachten und Silvester“, berichtet der Unternehmer. Am 17. März aber musste er die Räumlichkeiten aufgrund der Corona-Pandemie dichtmachen. „Das war traurig und befreiend zugleich“, verrät der 39-Jährige.

Bis zum letzten Tag vor der Zwangsschließung war noch einiges los im Indoor-Kletterparadies. „Das war eine sehr turbulente Zeit in der ich viele moralische Entscheidungen für meine Mitarbeiter und unsere Besucher treffen musste“, erklärt Tenev. Um sein Team bestmöglich zu schützen hat der Inhaber der Felshelden Boulderhalle selbst so viele Spätschichten wie nur möglich übernommen. „Ich wollte somit das Risiko einer Ansteckung verringern.“

Felshelden und Dock-Inn Quelle: OVE ARSCHOLL

Suche nach alternativer Einnahmequelle

Jetzt, da die Räumlichkeiten schon einige Wochen leer stehen und nicht absehbar ist, wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, steht der Unternehmer vor einer weiteren Herausforderung: Die Suche nach alternativen Einnahmequellen. „Zwei Monate lang können wir vielleicht ausschließlich mit den Rücklagen aus den Wintermonaten – unserer Hauptsaison – überstehen. Danach wird es allerdings kritisch.“

Umso glücklicher ist Tenev, als ein Kunde ihn auf „MV.handelt“, eine Plattform auf der Geschäfte und Dienstleister kostenfrei einen Online-Shop betreiben können, aufmerksam macht. Schnell ist dem Unternehmer klar: „Das müssen wir auch probieren.“ Innerhalb kürzester Zeit sind alle notwendigen Handgriffe getan und die ersten Waren können zum Verkauf angeboten werden. Interessierte haben die Wahl zwischen T-Shirts, Hoodies und Gutscheinen. „Mit jedem erworbenen Stück können die Kunden unsere Boulderhalle direkt unterstützen.“

Kunden sammeln für den guten Zweck

Das Angebot wird gut angenommen, wie der 39-Jährige bestätigt. Mit den Einnahmen aus dem Online-Handel können zwar nicht alle Kosten gedeckt werden, es helfe aber dabei das Geld beisammen zu halten. „Wir haben die letzten Jahre viel dafür getan, unseren Besuchern den Aufenthalt bei uns so angenehm wie nur möglich zu machen. Was dabei entstanden ist, ist eine große Familie, die sich gegenseitig hilft.“

Unterstützer werden Wer die Felshelden in der Corona-Krise unterstützen möchte, hat die Möglichkeit bedruckte T-Shirts, Hoodies oder Gutscheine im Onlineshop: felshelden.mv-handelt.de zu erwerben. Außerdem hat ein langjähriger Kunde ein Crowdfunding für die Warnemünder Kletterhalle ins Leben gerufen. Dank zahlreicher Spenden sind seit Anfang April mehr als 1000 Euro unter gofundme.com für den guten Zweck zusammengekommen.

Wie groß der Zusammenhalt zwischen den Felshelden und ihren Kunden mittlerweile ist, zeigt sich nicht nur innerhalb der Halle. Anfang April hat ein Gast ein sogenanntes Crowdfunding ins Leben gerufen. Dank fleißiger Spender sind über diesen Weg bereits mehr als 1000 Euro zusammengekommen. „Es ist unglaublich, wie viel Unterstützung uns zuteilwird“, sagt Tenev sichtlich gerührt.

Kraft, Kreativität und Dynamik

Dass er in Rostock eines Tages so viele Menschen fürs Bouldern begeistern kann, hätte er vor drei Jahren noch nicht gedacht. „Als wir damals die Halle eröffnet haben, waren wir die ersten in MV“, erinnert sich der studierte Grafikdesigner. Die Idee kam ihm bei einem Besuch seiner Familie in Berlin, wo der Sport zu diesem Zeitpunkt schon deutlich bekannter war. „Eigentlich habe ich nur nach einer Möglichkeit gesucht mich als passionierter Segler und Kiter auch im Winter fit zu halten. Die Mischung aus Kraft, Kreativität und Dynamik hat mich dann so sehr überzeugt, dass ich nach meinem Studium damit meinen Lebensunterhalt bestreiten wollte.“

Zeit nach der Krise ist ungewiss

Tenev hofft sehr darauf, dass sich die Tourismusbranche bald wieder von den notwendigen Einschränkungen erholen kann. Doch selbst wenn in der Boulderhalle in einigen Wochen wieder geklettert werden kann, ist unklar, ob auch die Gäste so schnell wieder zurückkommen. „Zu unserer Zielgruppe gehören vor allem Studenten. Ob sie nach der Krise noch die Mittel haben werden, um sich den Freizeitsport zu finanzieren, ist fraglich“, sagt er. „Schließlich erleiden auch sie in dieser Zeit massive Verdienstausfälle. 450-Euro-Jobber sind nun einmal oft die ersten, die entlassen werden.“ Und so heißt es für den Unternehmer und sein Team vorerst weiter bangen statt bouldern.

Von Susanne Gidzinski