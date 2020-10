Rostock

Aufmerksame Bankangestellte haben zwei Senioren in Rostock vor dem Verlust von 52 000 Euro bewahrt. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, wollten eine 84-jährige Frau und ein 83 Jahre alter Rostocker unabhängig voneinander Geld abholen, um angeblichen Verwandten aus vorgetäuschten Notlagen zu helfen. Die Mitarbeiter in zwei Filialen durchschauten die Maschen am Montag aber.

Betrüger geben sich als Sohn und Polizist aus

Bei der 84-Jährigen hatte ein Mann angerufen, der sich als Sohn ausgab. Er habe einen Unfall gehabt und müsse 30 000 Euro Kaution zahlen, um freizukommen. Ein zweiter Betrüger rief danach als „Polizist“ an, um den Fall sogar zu bestätigen.

Bankangestellte warnen vor Betrug

Bei dem 83-Jährigen hatte sich ein „Enkel“ gemeldet, der 22 000 Euro wollte, um Schäden aus einem Unfall zu regulieren. Der Senior machte sich auf dem Weg zur Bank, wo ihn aufmerksame Angestellte aber rieten, sicherheitshalber Polizei einzuschalten, was auch passierte. Insgesamt hatte die Rostocker Polizei in einem kurzen Zeitraum etwa 40 solcher Betrugsanrufe registriert.

Von RND/dpa