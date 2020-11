Banksy in Rostock? Darum sollte die Büste von Afrika-Forscher Paul Pogge schief stehen

Rostock-Stadtmitte

Der mecklenburgische Afrika-Forscher Paul Pogge (1834–1884) war ein Rassist. So lautet zumindest das Fazit eines Gutachtens des Rostocker Historikers Jonas Kreienbaum. Der Kolonialismusexperte plädiert dennoch dafür, die Bronzebüste von Pogge im Rosengarten zu belassen und nicht zu entfernen, wie von Kritikern gefordert.

Kreienbaum sollte sein Gutachten am Donnerstag im Kulturausschuss der Bürgerschaft vorstellen, dies fiel jedoch krankheitsbedingt aus. De Entscheidung, die Büste zu versetzen, ist aber auch so schon gefallen.

Anzeige

Rassismus nicht überraschend

Dass Pogge ein Rassist war, muss einen bei einer Person des späten 19. Jahrhunderts nicht überraschen“, sagt Kreienbaum. „Damals herrschte ein rassistischer Zeitgeist.“

Pogge, der zwischen 1874 und 1884 – also noch zu vorkolonialen Zeiten – zwei Expeditionen nach Zentral- und Westafrika unternommen hatte, schrieb in seinem Tagebuch unter anderem: „Der Neger ist feige, faul, unzuverlässig, lügenhaft, liederlich, leichtsinnig, schlau und abergläubisch; er lügt, stiehlt und betrügt, wo er nur kann.“ Später äußerte er sich den Afrikanern gegenüber jedoch deutlich respektvoller.

Keine Lichtgestalt der Geschichte

Pogge sei zwar weit entfernt von Zeitgenossen wie Lothar von Trotha, dem Kommandeur der deutschen „Schutztruppe“ im heutigen Namibia, der 1904 den Tod von Zehntausenden Herero verantwortete. Dennoch: „Es wäre falsch, ihn als Lichtgestalt der mecklenburgischen Geschichte zu würdigen“, so der Historiker. „ Pogge war ein Wegbereiter der späteren Kolonialherrschaft.“

Die 1995 von Jo Jastram gestaltete Büste sollte Kreienbaums Ansicht dennoch stehenbleiben. „Sie kann darauf aufmerksam machen, dass das heutige MV Anteil an der kolonialen Geschichte hatte.“ Er hätte sich vorstellen können, die Büste schräg auf den Sockel zu montieren, „um zu zeigen, dass er sozusagen auf der Kippe steht.“

Vorbild war Idee von Banksy

Vorbild für die Idee der schiefen Büste ist ein Konzept des britischen Street-Art-Künstlers Banksy, der vorgeschlagen hatte, in der Stadt Bristol das im Zuge der Black-Lives-Matter-Proteste gestürzte Denkmal des Sklavenhändlers Edward Colston halb gekippt wieder aufzustellen, um so an den Sturz der Statue zu erinnern.

Doch in Rostock wird es wohl so nicht kommen: Laut Kulturamt ist die Familie Jastram strikt dagegen. Einverstanden ist sie dagegen damit, dass die Büste versetzt wird. Sie soll voraussichtlich an die Nordseite des Rosengartens, auf die Rückseite der Nordbebauung, die gerade entsteht. Die Versetzung war allerdings auch schon vor der Debatte um Pogge geplant – gemäß der denkmalpflegerischen Zielsetzung der Stadt, wie es heißt.

Auch inhaltlich sollte die Erinnerung an Pogge nach Kreienbaums Ansicht überarbeitet werden. „Das ginge ganz klassisch durch eine Plakette, die am Sockel angebracht wird, oder auch durch einen QR-Code, über den man zusätzliche Informationen über ihn per Smartphone abrufen kann.“ Auch damit wäre die Familie Jastram wohl einverstanden.

Lesen Sie auch

Von Axel Büssem