Rostock

Am Kempowskiufer im Rostocker Stadthafen hat der Abriss des alten Hafenhauses neben dem Restaurant „Borwin“ begonnen. Mit schwerem Gerät rückten die Arbeiter am Sonnabend der alten Baracke zuleibe, in der zuletzt der Hafenmeister ein Büro hatte und von wo aus die Vermietung der Liegeplätze in der angrenzenden Marina koordiniert wurden.

Weichen musste das alte Gemäuer für zwei Neubauten, in denen ein Restaurant, Café und Büros unterkommen sollen. So sehen es die Pläne der Investoren am „Ocean’s End“ vor. Rund sechs Millionen Euro investieren Jens Sieder und Sebastian Braun in das Ensemble, in das unter anderem der „Blaue Esel am Hafen“ einziehen wird.

Es wird der große Bruder des Lokals, das Miro und Melanie Germanotta seit 2019 in der Eselföterstraße in der Innenstadt betreiben. Knapp 160 Gäste sollen auf zwei Etagen Platz in dem neuen Laden am Hafen finden, 100 weitere im Außenbereich.

Der Abriss musste vorsichtig vonstatten gehen, denn das alte Hafenhaus teilt sich eine Wand mit dem benachbarten Restaurant „Borwin“. Vieles musste in Handarbeit geschehen, erklärte Investor Sieder. Auch die Verbindung der beiden Gebäude werde im Zuge des Umbaus neu gestaltet.

Nur noch die Überreste des einstigen Hafenhauses sind am Kempowskiufer in Rostock zu sehen. Dort sollen Büros und ein neues Restaurant entstehen. Quelle: Frank Söllner

Die Entwürfe der Ocean Architects aus Waren fanden großen Zuspruch im Bauausschuss der Bürgerschaft sowie im zuständigen Ortsbeirat – weil sie sich behutsam in den Stadthafen einfügen und weil zwischen den Häusern eine Sichtachse freibleibt, sodass der Blick von der Langen Straße den Burgwall hinunter bis direkt auf die Warnow möglich ist, beschrieb Architekt Christian Klein die Idee.

Fertig sein sollen die Neubauten im „Ocean’s End“ am Kempowskiufer in Rostock idealerweise schon im Sommer 2023. Dann wird auch der „Blaue Esel am Hafen“ eröffnet. Auch ein neues Café soll laut Investoren in dem Ensemble unterkommen. Die begehrten Büroflächen in Eins-A-Lage seien noch nicht alle vermietet.

Von Katrin Zimmer