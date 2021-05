Bargeshagen

Was ist denn da in Bargeshagen los? Der Ort braucht neuen Wohnraum. Ein Investor aus Rostock möchte im Dorf 16 neue Wohnhäuser bauen. Und wird von der Gemeinde seit einem halben Jahr boykottiert.

Zugleich lassen Bürgermeister Uwe Leonhardt (Wählergruppe Bürgerbewegung) und sein Stellvertreter, der Bauunternehmer Heiko Dasenbrook (CDU), den Eigentümer des Gastronomiebetriebs Alte Molkerei, Christian Nickel (43), mitten in der Corona-Krise anscheinend hängen. Der dreifache Familienvater steht kurz vor dem Konkurs, weil die Gemeinde ihn ausbremst.

Gastronomiebetrieb seit 30 Jahren in zweiter Generation

Was ist passiert? Die Familie des Gastronoms Nickel betreibt die Alte Molkerei seit fast 30 Jahren in zweiter Generation. Zuletzt hatte er ein gut gehendes Restaurant mit Partyservice plus Backshop. Für 2020 war der Festsaal jedes Wochenende ausgebucht. Dann kam Corona. Nickel hielt so lange wie möglich durch und sich und seinen Betrieb mit Außerhausservice und dem Backshop über Wasser. Mitte 2020 entschloss er sich, aufzugeben und alles zu verkaufen.

Vizebürgermeister droht mit Vorkaufsrecht

Die Rostocker Baufirma Lautus Objektservice hatte ihm ein Angebot für das Grundstück gemacht, um acht Doppelhäuser für junge Familien zu bauen. Genau das fehlt Bargeshagen. Eine Anfrage beim Bürgermeister sei positiv beschieden worden. Lautus-Geschäftsführer Mark Drescher sagt: „Der hat zugestimmt.“ Doch plötzlich die Wende: Anfang Januar steht plötzlich Leonhardts Stellvertreter Dasenbrook, selbst Bauunternehmer, der in Bargeshagen zahlreiche Wohnhäuser gebaut hat, in Nickels Backshop und eröffnet dem überraschten Gastronom:

Bargeshagens Bürgermeister Uwe Leonhardt: „Die Gemeinde zieht das Vorkaufsrecht.“ Quelle: Lennart Plottke

Die Gemeinde werde vom Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Gegenüber der OZ bestätigt Leonhardt im Januar: „Ja, das stimmt. Wir ziehen das Vorkaufsrecht und wollen die Gastronomie erhalten.“ Die Gemeinde bietet aber weit weniger als die Hälfte des aktuellen Kaufpreises – ein Akt, den die gesetzliche Regelung zum Vorkaufsrecht überhaupt nicht zulässt.

Das Vorkaufsrecht indes hat die Gemeinde, wenn öffentliches Interesse besteht, zum Beispiel zur Sicherung der dörflichen Infrastruktur. Das öffentliche Interesse muss aber mit einem Konzept belegt werden. Dieses Konzept blieb die Gemeinde schuldig. Außerdem gibt es mit Unterzeichnung des Kaufvertrags eine zweimonatige Frist, innerhalb derer das Vorkaufsrecht angezeigt werden muss. Diese Frist hat Bargeshagen Ende Januar versäumt – offenbar, weil der Baulöwe und sein Bürgermeister ihr Ansinnen nicht durch den Gemeinderat bekommen haben.

Im Februar alle Lieferverträge gekündigt

Seitdem: Still ruht der See. Doch unter der Oberfläche passiert recht viel. Offenbar mit dem Ziel, den Gastronomen in die Knie zu zwingen, damit er an die Gemeinde verkauft. Nickel hat seinen Betrieb im Februar geschlossen und alle Lieferverträge gekündigt, weil er davon ausgehen musste, dass sein Kaufvertrag mit Lautus rechtskräftig ist.

Die Alte Molkerei Bargeshagen ist seit Februar völlig dicht, die Stühle im Restaurant sind hochgestellt. Quelle: Michael Meyer

Doch das „Negativattest“, dass die Gemeinde auf ihr Vorkaufsrecht verzichtet, wird nicht ausgestellt. Seit Ende Januar hat der Notar die Gemeinde und das Amt Bad Doberan-Land drei Mal schriftlich darüber informiert, dass die Frist laut Paragraf 469 Abs. 2 BGB abgelaufen sei, somit der Kaufvertrag zwischen Nickel und Lautus rechtskräftig ist und die Übersendung der Vorkaufsrechtverzichtserklärung angemahnt. Gemeinde und Amt schweigen, während der Eigentümer der Alten Molkerei monatliche Fixkosten, aber keine Einnahmen mehr hat.

Denkmalschutz für Alte Molkerei?

Drescher gegenüber hat der Vorsteher des Amtes Bad Doberan-Land geäußert, dass Ungereimtheiten aufgetaucht seien. Welche, verriet er nicht. Außerdem hat die Gemeinde versucht, die Alte Molkerei nachträglich – also nach Abschluss des Kaufvertrags – unter Denkmalschutz zu stellen, damit Lautus nicht bebauen darf. Gebaut wurde die Alte Molkerei zu DDR-Zeiten, der erste Anbau stammt aus dem Jahr 1992, der Neubau aus dem Jahr 2002. Da ist Denkmalschutz ein interessantes Ansinnen.

Gemeinde ist kein Selbstbedienungsladen Hoppla! Was läuft denn da in Bargeshagen? Offenbar einiges schief. Eine Gemeinde ist kein Selbstbedienungsladen, in dem sich ein paar Insider hinter verschlossenen Türen gegenseitig Aufträge und Baugrundstücke zuschanzen. Genau das scheint dort aber der Fall zu sein. Die Verstrickungen, in denen sich der Bürgermeister und sein Stellvertreter bewegen, stinken schon sehr nach Mauschelei. Jetzt soll mal wieder ein Investor, der nicht zum Innercircle gehört, verprellt werden. Nicht zum ersten Mal. Gerade erst gab es ähnliche Spielchen um den ehemaligen Sportpark Barge. Klingt ungefähr so: Wer nicht zum Dorf gehört, darf hier auch nix bauen. Das geht so nicht. Auch Bargeshagen hat sich an geltende Gesetze zu halten. Und wenn es kein Konzept für eine öffentliche Nutzung einer Liegenschaft gibt, dann gibt es auch kein Anspruch auf Vorkaufsrecht. Und wenn die Frist dafür versäumt wurde, hat es Grünes Licht für den Investor zu geben, der sich innerhalb des B-Plans bewegt. Wenn da aus Gier auch noch ein mittelständischer Unternehmer und Familienvater platt gemacht wird, dann wird es nicht nur für die Kommunalaufsicht interessant, sondern auch menschlich armselig.

Außerdem hat die Gemeinde ohne Wissen des Eigentümers dessen Grundstück im B-Plan neu zuschneiden lassen. Dort dürfen nur noch zwei Doppelhäuser errichtet werden. Exakt in der Form, in der Dasenbrook selbst direkt daneben zwei Doppelhäuser gebaut hat. Die Pläne für diesen Neubau dürften also noch vorhanden sein. Zuletzt wurde bei einer nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung am 26. April über die Alte Molkerei verhandelt. Da durfte der Eigentümer nicht anwesend sein.

Die Alte Molkerei Bargeshagen ist seit Februar 2021 völlig dicht. Quelle: Michael Meyer

Interessant ist, dass Dasenbrook als Bauunternehmer, Bauausschussvorsitzender und stellvertretender Bürgermeister in Bargeshagen eine hübsche Amtsverquickung hinlegt und im Ort recht viel gebaut hat. Im Dorf ist auch Gesprächsthema, dass zuletzt nördlich der Alten Molkerei eine Maschinenhalle auf einem Grundstück gebaut wurde, das der Familie des Bürgermeisters gehören soll. Zu all diesen Fragen wollten sich trotz mehrfacher telefonischer und schriftlicher OZ-Anfrage weder Bürgermeister noch sein Stellvertreter äußern.

Investor korrigiert Baupläne

Lautus hat auf die Aktionen aus der Gemeinde reagiert, seine Pläne von acht Doppelhäusern revidiert und bietet an, die vorgegebenen zwei Einheiten, die neu im B-Plan festgeschrieben sind, zu bauen. Aber auch das lehnt die Gemeinde offenbar ab. Drescher sagt: „Dass die Gastronomie erhalten bleiben soll, können wir verstehen. Dann bieten wir an, dass sie uns das Gebäude der Alten Molkerei abkaufen und dort selbst einen Betreiber finden oder uns einen Betreiber nennen, mit dem wir über die Immobilie verhandeln.“

Der Bürgermeister habe ihm ja Anfang des Jahres mitgeteilt, dass es vier Interessenten gebe, die Gastronomie betreiben würden, aber nicht, welche das seien. Der Bürgermeister teilte per Mail mit, dass die OZ bitte von weiteren Fragen zu diesem Thema Abstand nehmen möchte, da es sich um ein „schwebendes Verfahren“ handele. Auch eine interessante Reaktion.

Von Michael Meyer