Katarina Barley, Bundesjustizministerin und SPD-Spitzenkandidatin für die EU-Wahl in zwei Wochen, verteidigt Juso-Chef Kevin Kühnert für seine umstrittenen Äußerungen zum Kapitalismus. „ Kevin hat das richtige Bauchgefühl, das er mit vielen Menschen teilt, dass heute dem am meisten gegeben wird, der schon viel hat“, sagte Barley der OSTSEE-ZEITUNG. Die Politikerin ist am 14. Mai zu Gast beim Politischen Salon der OZ in Rostock.

SPD will zwölf Euro Mindestlohn in der EU

Die soziale Marktwirtschaft befinde „sich in Teilen in einer Schieflage“, erklärt Barley. „Millionen Menschen“ falle es immer schwerer, von niedrigen Löhnen die steigenden Mieten zu bestreiten. „Auf der anderen Seite zahlen neue Großkonzerne wie Amazon oder Starbucks so gut wie keine Steuern auf ihre Milliardengewinne.“ Die SPD liefere mit einem europaweiten Mindestlohn von zwölf Euro, mehr sozialem Wohnungsbau und Mindeststeuern für Firmen die „richtigen Antworten“ gegen diese Schieflage.

Kühnert hatte sich in einem Interview mit der „Zeit“ zum Sozialismus bekannt und für eine Übernahme von Konzernen wie BMW durch die Beschäftigten oder den Staat plädiert.

Politischer Salon der OZ OZ-Chefredakteur Andreas Ebel wird die Podiumsdiskussionen anlässlich der Europawahl leiten. Die nächsten Termine sind: Katarina Barley ( SPD) am 14. Mai um 19.30 Uhr Helmut Scholz (Linke) am 21. Mai um 18 Uhr Die Foren finden im OZ-Medienhaus in Rostock, Richard-Wagner-Straße 1a, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Leser-Fragen vorab an: chefredaktion@ostsee-zeitung.de

Gerald Kleine Wördemann