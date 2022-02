Sanitz

Wer körperlich eingeschränkt ist oder mit Baby im Kinderwagen ins Sanitzer Rathaus muss, hat ein Problem – denn: Es gibt keinen Fahrstuhl.

Ein Schlüsselerlebnis geht Bürgermeister Enrico Bendlin nicht mehr aus dem Kopf. Er hatte einen Termin mit einem Einwohner. Sein Büro befindet sich in der obersten Etage der Amtsstube. „Zehn Minuten habe ich gewartet, bis er oben war. Als der Bürger bei mir war, habe ich erfahren, dass er Multiple Sklerose hat“, sagt der 42-Jährige. Noch heute tut es ihm leid: „Hätte ich das gewusst, wäre ich natürlich runtergekommen.“

„Es kann so nicht weitergehen“

Für die Senioren hätten Mitarbeiter Stühle auf die Etagen gestellt, damit diese sich während der Pausen beim Hochgehen hinsetzen können. „Es kann so nicht weitergehen – das gehört sich auch einfach nicht“, sagt Enrico Bendlin energisch. Seit mehr als zehn Jahren sei die Barrierefreiheit des Rathauses ein Thema, doch immer wieder wurde das Vorhaben verschoben.

In diesem Jahr aber soll es nun losgehen. Heißt konkret, es wird einen Anbau mit einem Fahrstuhl geben. Und zwar dort, wo jetzt der Eingang am Glasvorbau ist. Der jetzige wird abgerissen und durch einen neuen Anbau ersetzt.

Keller des Rathauses feucht – neue Isolierung notwendig

Bei der Untersuchung der Bausubstanz des Hauses stellte sich außerdem heraus, dass die Isolierung und das Mauerwerk durchfeuchtet sind. Deshalb wird neben dem Anbau auch in mehreren Bauabschnitten der Keller neu abgedichtet. „Platten, Dämmwolle und Putz müssen einmal komplett runter und dann erneuert werden“, sagt Bauamtsleiterin Anja Seelig.

Im Keller arbeiten derzeit jedoch auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wo die dann während der Baumaßnahme arbeiten, steht noch nicht fest. „So weit sind wir noch nicht“, sagt Bürgermeister Enrico Bendlin. Auch wann die Arbeiten am Rathaus beginnen werden, steht noch nicht fest. Sicher ist aber, dass es noch in diesem Jahr losgeht. „Der Bauantrag liegt derzeit zur Genehmigung beim Landkreis“, sagt Anja Seelig.

Für Sanierung des Rathauses 650 000 Euro eingeplant

So soll das Rathaus mit dem neuen Anbau mal aussehen. Quelle: b3 architekten & ingenieure

Die Stadt hofft, dass die Bau- und Umbauarbeiten Mitte des Jahres beginnen können. Nach der Baugenehmigung folgt die Ausschreibung. Doch eine Sorge hat die Verwaltung – Baufirmen zu finden, die die Arbeiten ausführen. Die Lage auf dem Markt ist schwierig. Die Auftragsbücher der Firmen sind voll und Fachkräfte zu finden, ist schwierig. Um die 650 000 Euro sind für die Maßnahme im Haushalt eingeplant.

Barrierefreiheit ist aber nicht nur im Rathaus dieses Jahr ein Thema. „Wir wollen in allen kommunalen Gebäuden barrierefrei werden“, sagt der Bürgermeister. So sollen in diesem Jahr auch das Dorfgemeinschaftshaus in Reppelin und in Groß Lüsewitz einfacher zugänglich werden. Die Stufen im Eingangsbereich in Reppelin sollen weg und durch eine Rampe ersetzt werden. In Groß Lüsewitz gibt es bereits einen barrierefreien Eingang, allerdings sei das Tor viel zu schmal und müsse vergrößert werden. An beiden Dorfgemeinschaftshäusern sollen die Umbauten noch in diesem Jahr erfolgen. „Aber ein großes Thema sind Fördermittel“, sagt Enrico Bendlin.

Nächstes Jahr sind Gubkow und Sanitz dran

Im kommenden Jahr sollen dann auch die Bauarbeiten am Sanitzer und Gubkower Gemeinschaftshaus starten. „In diesem Jahr wird geplant, im nächsten Jahr gebaut“, sagt das Stadtoberhaupt. Der Umbau in Sanitz sei allerdings nicht so einfach. „Hier haben wir mehrere Stufen, daher wird es etwas schwieriger“, sagt Bauamtsleiterin Anja Seelig.

Für Bürgermeister Enrico Bendlin sind all die Bauvorhaben längst überfällig. „Barrierefreiheit sollte zum Standard gehören, damit jedem die Teilhabe ermöglicht werden kann.“

Von Stefanie Adomeit