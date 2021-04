Bartenshagener Künstlerin fertigt Kunstwerke aus geschmolzenem Glas 

Bartenshagen

„Glas habe ich schon immer geliebt“, sagt Elvira Martens und ihre Augen leuchten. Besonders schweres Glas mit dicken Böden in Form von Schalen und Vasen haben es ihr angetan. Dass der durchsichtige Werkstoff einmal ihr Arbeitsmaterial sein würde, hat sich die 75-Jährige früher jedoch nicht träumen lassen. In einem Urlaub im Jahr 2000 mit Ehemann Klaus entdeckt sie in einer Galerie bei Schaffhausen Arbeiten aus Fusingglas und ist gleich fasziniert: „Da habe ich gesehen, was man alles aus Glas machen kann“, sagt Martens und lacht. Bis heute hat sie die Tausende Jahre alte Technik der Glasgestaltung, bei der Glasfragmente verschiedener Farben und Formen bei 800 Grad zusammengeschmolzen werden, nicht mehr losgelassen. Seit 2003 betreibt sie ihre Glaswerkstatt in Bartenshagen, die inzwischen zu ihrem Lebensinhalt geworden ist.

Zur Galerie Bei rund 800 Grad lässt sie Glas verschiedener Farben und Formen miteinander verschmelzen, sodass neue Kunstwerke entstehen

„Vieles war Learning by Doing“

„Als wir nach unserem Urlaub zurückkamen, haben wir im Internet geschaut, was man für die Technik alles braucht“, erinnert sich Martens an die Anfänge. Bei der Suche nach einem Fusing-Ofen, der sich bis auf mehr als 800 Grad erhitzen lässt, wird das Paar schließlich bei einem Großhändler im nordrhein-westfälischen Paderborn fündig. „In Mecklenburg-Vorpommern war das Glasfusing damals eher wenig verbreitet“, erklärt Martens. Um sich die Technik anzueignen, besucht sie Workshops bei bekannten Glasgestaltern in Deutschland und Österreich. „Mir ging es darum, Material, Technik und Bearbeitungsmöglichkeiten kennenzulernen und in der eigenen Werkstatt weiterzuentwickeln“, sagt sie. „Vieles war Learning by Doing.“

Als Grundlage ihrer Arbeiten dient Martens eine Glasscheibe. „Die schneide ich mir erst mal zu, egal ob rund, quadratisch oder rechteckig. Darauf kommt meine Deko.“ Dabei nutzt sie unter anderem Kupferdrähte, Messingspäne Eisenpulver oder organische Stoffe, wie Algen oder Seetang, und lässt sie im Ofen mit dem Glas verschmelzen. Um verschiedene Farben zu erzeugen, arbeitet sie mit fein gemahlenem Glaspulver, das vor dem Brennvorgang aufgestreut wird. Gern verarbeite sie das Glas auch „pur“ und arbeite dabei mit eingeschmolzenen Luftblasen.

Brennvorgang kann bis zu 24 Stunden dauern

Bis zu 24 Stunden kann der Brennprozess dauern: Denn der Fusion-Ofen wird erst nach und nach auf bis zu 800 Grad erhitzt und später langsam wieder heruntergekühlt. Mit Handschuhen und Schutzbrille „bewaffnet“ steht Martens am Ofen und begutachtet von Zeit zu Zeit, wie sich Farbe und Form ihrer Arbeiten verändern. Manchmal sei sie vom Ergebnis selbst überrascht, sagt sie und lacht.

Zur Person Elvira Martens ist 1946 in Aschersleben geboren und aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte sie Kunsterziehung an der Pädagogischen Hochschule Dresden und absolvierte ein Fernstudium zur Diplomdesignerin an der Hochschule für Kunst und Design Burg Giebichenstein in Halle. 2003 begann sie mit dem Aufbau ihrer Glaswerkstatt in Bartenshagen. Seit 2010 ist sie Mitglied der Künstlerinnenvereinigung Gedock-MV, seit 2018 Mitglied im Landesverband Kunsthandwerk Mecklenburg-Vorpommern. Ihre Arbeiten waren bereits in zahlreichen Schauen in MV zu sehen. 2012 bis 2017 war Martens zudem für die Gestaltung des Existenzgründerpreises der Ostsee-Zeitung verantwortlich.

In weiteren Arbeitsschritten wird die gebrannte Glasfläche verformt, mattiert, geschliffen oder poliert. Tatkräftig unterstützt wird die Glaskünstlerin dabei von Ehemann Klaus. „Bohren, sägen, schleifen, sandstrahlen oder kleben – für mich fällt genug Arbeit an“, sagt der 75-Jährige und lacht. „Wir haben schon Objekte gemacht, mit denen ich mehr zu tun hatte als meine Frau.“

So entstehen kunstvolle Schalen, Bilder und Objekte – darunter großformatige Glasskulpturen für den Innen- und Außenbereich. Anregungen holt sich Martens unter anderem in der Natur. „Was mich reizt, ist das Experimentieren mit dem Zusammenspiel von Material, Form, Farbe und Licht“, sagt Martens. „In keinem anderen Material steckt so viel Vielfalt wie im Glas.“

Alte Flaschen und Gläser aus Omas Schrank

Letzteres bekommt die 75-Jährige aus diversen Quellen: „Zum Beispiel von Bekannten, die irgendwelche alten Fenster entsorgen. Es stehen auch öfter mal alte Flaschen vor der Tür“, sagt sie. Auch die habe sie bereits eingeschmolzen – und die bauchigen Gefäße im wahrsten Sinne des Wortes plattgemacht. „Das ist eher ein Spaß. Aber Männer kaufen die recht häufig“, verrät Martens und lacht.

Besonders freut sie sich über ausgefallenes Glas: „Zum Beispiel Flaschen mit Emblemen drauf, die im Ofen erhalten bleiben“, sagt sie. „Oder die alten, blauschimmernden Gläser aus Omas Bücherschrank, die liebe ich.“ Auch für die Witwe eines Seemannes habe sie bereits Unikate angefertigt: „Sie hatte noch Flaschen von ihm, die es damals zu DDR-Zeiten nicht gab. Ich habe sie eingeschmolzen, sodass man ein Loch reinmachen und sie als Erinnerung aufhängen kann“, erinnert sich Martens. Doch nicht alle Gläser lassen sich im Ofen miteinander verschmelzen. „Wichtig ist, dass sie dieselbe Zusammensetzung haben und sich bei Hitze gleich stark ausdehnen, um Sprünge beim Abkühlen zu vermeiden“, sagt Martens.

Experimente mit Laborglas

Eine künstlerische Richtung schlägt Martens, die 1946 in Aschersleben geboren wurde, schon nach dem Abitur ein: Sie studiert Kunsterziehung an der Pädagogischen Hochschule Dresden und absolviert danach ein Fernstudium zur Diplomdesignerin an der Hochschule für Kunst und Design Burg Giebichenstein in Halle. Seit 1977 lebt sie in Rostock, wo sie nach Studium und Familiengründung zwischen 1969 und 2009 in unterschiedlichen Berufen tätig ist – unter anderem an der Universität. Aus den dortigen Laboren stammen auch Reagenzgläser verschiedener Dicke und Länge, die Martens in Form abstrakter Wandbilder reliefartig in den Raum hineinragen lässt. Seit 1992 leben sie und ihr Mann im beschaulichen Bartenshagen, wo Martens seit 2003 ihr Glasatelier betreibt.

In ihrem lichtdurchfluteten Atelier wirkt es an sonnigen Tagen fast so, als würden ihre Arbeiten vom natürlichen Licht beleuchtet. Gleiches gilt für den Wasserfall aus Glas, der davor im Garten steht und anmutet, als wäre er in Bewegung. „Egal ob bei Sonne, im Regen oder im Nebel, es entsteht immer ein anderer Eindruck. Ich mag diese Vielfältigkeit“, sagt Martens. Und: „Obwohl Glas ein statisches Material ist, hat es eine unglaubliche Leichtigkeit.“

