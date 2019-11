„Basislager“: OSTSEE-ZEITUNG eröffnet Coworking-Space im Rostocker Medienhaus

Rostock

Lust auf Zusammenarbeit mit anderen Start-ups? Professionelle Arbeitsplätze im Zentrum Rostocks bietet das „ Basislager“, ein Coworking-Space im OZ-Medienhaus.

Die Räumlichkeiten, die am Donnerstag eröffnet wurden, sollen an junge Unternehmen und Freiberufler vermietet werden, die mehr erwarten als einen Schreibtisch. „Wir wollen wir in einer frischen, modernen und kreativen Atmosphäre eine lebendige Community schaffen“, erklärt Projektleiter Max Jagusch.

Es gibt etwa 80 Arbeitsplätze auf rund 850 Quadratmetern. Der Open-Desk-Bereich bietet individuell buchbare Arbeitsplätze. Hier laufen Arbeit und Austausch mit anderen Firmen parallel ab. In Teambüros können sich Mieter dagegen zurückziehen. Allen offen steht die Infrastruktur, wie Funknetzwerk, Drucker oder Kaffeeküche.

Als erste Mieter ziehen zwei Jungunternehmer ein, bei denen das Teilen Kern ihres Business ist: Die Rostocker Adrian Merker (25) und Jakob Richter (26) haben 2017 den Carsharing-Dienst Yourcar gegründet. Zudem planen die Rostocker Entwickler der Feedback-App „Tweedback“, im „ Basislager“ einzuziehen.

Von OZ