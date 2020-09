Bastorf

Herbstzeit ist Erntezeit: Der Duft von frischem Gemüse liegt in der Luft. An den Lauchzwiebeln und Möhren, die Bio-Bauer Reinhard Wittwer in der Hand hält, hängt noch Erde. Der Tag startet für Wittwer auf dem Feld zwischen Roter Beete, Petersilie, Wirsing und Kohlköpfen auf seinem Bio-Gemüsehof in Bastorf ( Landkreis Rostock).

„Es war schon ein sehr schweres Jahr“, sagt der Bauer und blickt dabei auf seine Felder, auf denen das Herbstgemüse reift. Zu wenig Regen verursachte ein Wasserdefizit – Salate und andere Gemüsesorte wollten nicht recht wachsen. „Und die Hitze machte dem Kohl zu schaffen.“ Bauer Wittwer hat keine Bewässerungsanlagen. Nur die Jungpflanzen, die er von einer Bio-Gärtnerei bezieht, werden angegossen, damit sie wurzeln. „Im schlimmsten Fall gibt es dann eben Ausfälle“, sagt er.

Verkauf auf Wochenmarkt und in Hofläden

Wittwers Arbeitstag beginnt um 7.30 Uhr. Das Gemüse muss geerntet, anschließend gewaschen, geputzt und gewogen werden, bevor es verkaufsbereit ist. „Jetzt, da die große Hitze vorüber ist, bedeutet das weniger Stress für die Pflanzen“, sagt er. Die Herbstkulturen hätten noch eine Chance, sich gut zu entwickeln.

Jeden Samstag verkauft der Bauer mit seinen zwei Mitarbeitern die Bio-Produkte auf einem Wochenmarkt in Wismar. Auch Hofläden beliefert er mit frischer Ware. „Unser Gemüse wird gerne und gut gekauft“, sagt er zufrieden. Die Kundschaft habe Verständnis, wenn eine Möhre mal krumm gewachsen sei, letztendlich ist der Geschmack entscheidend.

Gemüsequalität statt Chemie

Seit 2002 bewirtschaftet Wittwer seinen Hof nach Bioland-Richtlinien. Über ein Dutzend Gemüsesorten baut er ganz ohne chemische und synthetische Dünger oder Schädlingsbekämpfungsmittel an. Bevor der studierte Agrarbiologe seinen eigenen Hof betrieb, erkannte er bei seiner Arbeit auf anderen Bio-Höfen: „Chemie wegzulassen, ist für mich der richtige Weg.“

Unterstützt wird er derzeit vom 23-jährigen Geografiestudenten Lars Rudolph. Für ein dreiwöchiges Praktikum übernachtet Lars in einem geräumigen Zelt im Garten. „Ich hatte schon immer Interesse an landwirtschaftlicher und körperlicher Arbeit“, sagt der junge Mann. Ihm war wichtig, das Praktikum bei einem Biobetrieb zu machen.

Mehr Arbeit – weniger Wertschätzung

Ihm sei die Qualität wichtig und dass der Betrieb keine Chemikalien benutze, erklärt der Student. „Man weiß gar nicht, wie viel Arbeit darin steckt. Die gesamte Gesellschaft sollte den Bio-Landbau besser honorieren. Die Wertschätzung dafür fehlt.“ Und er fügt hinzu: „Angesichts der aktuellen Umwelt- und Klimaschutzdebatte kann ich mir vorstellen, dass die konventionelle Landwirtschaft immer weniger Zukunft hat.“

Auch Wittwer sagt: „Ich finde es erschreckend, wie viele Pestizide eingesetzt und wie viele Schadstoffe im Boden, Grundwasser und in der Umwelt gefunden werden.“ Für ihn sei das nicht vertretbar, „auch wenn Bio-Landwirtschaft viel arbeitsaufwendiger ist“.

Laut Statistischem Landesamt MV bewirtschafteten im vergangenen Jahr 28 der 59 Gemüsebetriebe im Land ihre Produkte ökologisch. Die Gefahr bestehe laut Wittwer immer, dass ohne chemische Mittel die Pflanzen von Schädlingen angeknabbert werden. Eine große Herausforderung sei auch das viele Unkraut, das teilweise per Hand entfernt werden muss. Auf einer Fläche von 17 Hektar ist das eine ganze Menge.

Gemüse mit hohem Wert

Gemüse habe laut Obstbauberater Rolf Hornig von der LMS Agrarberatung GmbH in Schwerin eine große Bedeutung im Gartenbau. Zwar sei die Nutzungsfläche für Gemüse in MV mit rund 2000 Hektar im Vergleich zu einer Million Hektar landwirtschaftlicher Allgemeinfläche gering, „aber in der Produktion hat der Gemüseanbau einen hohen Wert.“

Die Produktion von Frischgemüse 2020 war bislang laut Geschäftsführer der Erzeugerorganisation Mecklenburger Ernte, Klaus Wilke, erfolgreich. Der Umsatz sei trotz der Corona-Pandemie höher als im vergangenen Jahr. Grund dafür: „Gegessen wird immer“, sagt Wilke.

Von Jule Damaske