Battle the Beach: Athleten lassen in Warnemünde ihre Muskeln spielen

Warnemünde

Unter dem Motto „Battle the Beach“ finden am Wochenende am Warnemünder Strand Wettkämpfe in unterschiedlichen sportlichen Disziplinen aus dem Bereich Crossfit statt. Und trotz der steigenden Corona-Inzidenz in Rostock soll das Event auch für Schaulustige ein unterhaltsames Spektakel bieten. Es ist der größte Wettkampf dieser Art in ganz Deutschland und in diesem Jahr aufgrund der Pandemie womöglich auch in Europa.

Die Sportler werden ihre Muskeln in Warnemünde spielen lassen, und zwar an vollen drei Tagen. Bereits am Freitagnachmittag kommt es nach der Eröffnung um 15 Uhr zu einem der ersten Highlights. Beim Gewichtheben nach olympischen Standard messen sich die Athleten auf dem Leuchtturmvorplatz.

Ein etwas anderer Triathlon

Es ist jedoch nur eine von sieben sogenannten Workouts, die zum Teil jeweils aus komplexen Bewegungsabläufen bestehen. Ein Workout könne beispielsweise erst abgeschlossen werden, wenn man neun Mal ein Seil hochgeklettert ist und 90 Kniebeugen absolviert hat. Sieger werden in sechs Kategorien in den Bereichen Einzel- und Teamwertung gesucht. Dabei treten sowohl reine Frauen-, Männer- als auch gemischte Teams an, die entweder die beste Zeit erreichen oder die meisten Wiederholungen innerhalb einer festen Zeit durchführen müssen.

Am Samstag kommt es etwa zum Workout-Triathlon. Auf 36 Rudergeräten, die auf dem Leuchtturmvorplatz platziert sind, starten die Sportlerinnen und Sportler, laufen über die Promenade an den Strand und mit Gewichten durch das Wasser. Es könne auch sein, dass geschwommen werden muss. Die genauen Durchführungen der Workouts bleiben laut der Veranstalter bis kurz vor Eventbeginn geheim.

Battle-the-Beach-Termine Freitag, 15 Uhr – Eröffnung am Leuchtturm und anschließend Wettkampf im Gewichtheben Samstag, 9 Uhr – Start der Triathlon-Disziplin am Leuchtturm. Athleten und Athletinnen starten in mehreren Gruppen und zu unterschiedlichen Zeiten. 12 Uhr – Weitere Workout-Events in der Sport-Beach-Arena Sonntag, ab 9 Uhr – Drei Events finden über den Tag verteilt zwischen Leuchtturm und Sport-Beach-Arena statt. Abpfiff mit anschließender Siegerehrung um ca. 18 Uhr.

Ständiges Wachstum seit 2014

Seit 2019 ist das „Battle the Beach“ im Bereich funktionale Fitness eine der größten europäischen Sportveranstaltungen seiner Art. Den Ursprung hatte es bereits 2014 auf dem Sportplatz in der Erich-Schlesinger-Straße. „Damals hieß es noch Battle of Rostock“, sagt Veranstalter Sebastian Ladwig. Er ist Gründer vom Fitnessstudio Crossfit Sturmflut und hat das Event gemeinsam mit Unternehmenspartner Sebastian Kaule und Sebastian Hugo Witzel ins Leben gerufen.

Seit 2018 findet das Event rund um den Warnemünder Strand statt und habe damit einen repräsentativen Austragungsort erhalten. Zu verdanken habe man dies der Kooperation mit der Rostocker Tourismuszentrale, den zahlreichen Sponsoren und der ständig gestiegenen Nachfrage nach dem Event. Waren es zu Anfang noch 180 Athletinnen und Athleten, ist die Veranstaltung seither stetig gewachsen. Von 700 Anmeldungen wurden in diesem Jahr 360 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgewählt, die ihr Können beim Workout vor der Videokamera unter Beweis stellen mussten.

Corona sorgt für mehr Nachfrage

Wie sich Sebastian Ladwig die steigende Popularität erklärt? „Da spielt auch Corona eine Rolle. Viele Veranstaltungen können in diesem Jahr nicht stattfinden, einige Ausrichter haben sogar komplett aufgegeben. Wir bieten den Sportlern aus ganz Europa in Warnemünde die Möglichkeit, sich zu präsentieren und auch ein Preisgeld zu erhalten.“ Erstplatzierte Teams können 1000 Euro, erstplatzierte Individualsportler 500 Euro erkämpfen. Darüber hinaus gibt es Wertgutscheine in einer Gesamthöhe von 5000 Euro.

Schaulustige können das Spektakel von Tribünen in der Sport-Beach-Arena kostenfrei verfolgen. 2019 zählte die Veranstaltung bereits 3000 Besucher. Es gelten die Abstandsregeln und die Bitte, die Luca-App für das Einchecken auf dem Veranstaltungsgelände zu nutzen. Alle Athletinnen und Athleten müssen zudem einen negativen Coronatest liefern oder nachweisen, dass sie entweder genesen oder geimpft sind.

Messe mit Innovationen aus Sportbereich

Neben den Wettkämpfen wird es außerdem eine kleine Messe geben, in deren Rahmen Sportartikelhersteller ihre Produkte präsentieren werden. Der Hanse-Haus-Stand verlost zudem am Samstag und Sonntag ein Sport-Rack-Trainingsgestell, das für Workout mit Langhanteln, Gewichten und Klimmzügen geeignet ist.

Von Moritz Naumann