Rostock

Wer braucht eigentlich noch Büros? Schätzungen zufolge verbringen zurzeit 25 bis 40 Prozent aller Schreibtischarbeitenden ihre Arbeitszeit zu Hause. Dank Homeoffice sparen sie sich lange Fahrten, Unternehmen sparen Kosten für Miete und Strom – möglicherweise auch noch nach der Pandemie, wenn die Beschäftigten auf Dauer in Heimarbeit bleiben. Der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen schlug kürzlich sogar vor, die ganzen demnächst überflüssig gewordenen Büros in Appartements umzubauen, als Mittel gegen die Wohnungsnot.

Rostock spielt da nicht mit: In der Hansestadt entstehen gerade dermaßen viele neue Büroflächen, als sei bereits hundertprozentig sicher, dass Homeoffice nur eine Eintagsfliege bleiben wird. Hier einige Beispiele für den Betonboom in der Innenstadt: Am Warnowufer, in der Nähe des Werftdreiecks, begann das Unternehmen Muhsal aus Waren/Müritz mit den Erdarbeiten für drei fünfgeschossige Bürogebäude.

Neue Büros an jeder Ecke

Nicht weit davon entfernt errichtete die List-Gruppe aus dem niedersächsischen Nordhorn ebenfalls drei Gebäude neben dem Matrosendenkmal. Die zwei Hotels und ein Bürohaus mit 3500 Quadratmeter Nutzfläche sind so gut wie fertig.

Im Stadthafen baut die Familienstiftung von Friedmann Kunz (Scanhaus Marlow) ein neues Radisson-Hotel – natürlich mit aufgesetzter Büroetage. 2022 will die Wiro mit der Bebauung des Werftdreiecks starten, neben Wohnungen dürfen neue Bürogebäude nicht fehlen, unter anderem für ein neues Wiro-Kundencenter. In Lütten Klein wartet das Deutsche Rote Kreuz auf die Baugenehmigung für ein neues Verwaltungsgebäude – noch mehr Büros.

Ebenfalls im Nordwesten will der Zoll spätestens 2025 seine neue Hochschule eröffnen, mit Seminarräumen für 500 Studenten und vielen Büros. Bereits im Spätsommer 2020 eröffneten die Rostocker Architekten Stephan Bastmann und Martin Zavracky ihre „goldenen Häuser“ – den „Campus Altkarlshof“ mit fast 4000 Quadratmetern Bürofläche.

Macht Corona den Bauherren einen Strich durch die Rechnung, weil ein Homeoffice die Arbeitswelt verändert und niemand mehr die ganzen neuen Büros braucht? „Ich glaube nicht“, sagt Jens Gienapp, Chef der Rostocker Niederlassung des Immobilienmaklers Engel & Völkers.

Nachfrage noch immer groß

Die Nachfrage nach Büroräumen ist in Rostock nach vor riesig. „Das wird sich durch Homeoffice und Corona nicht großartig ändern“, ist er überzeugt. Vor allem in kreativen Berufen brauchten Mitarbeiter persönlichen Austausch und persönlich Gespräche. Videokonferenzen könnten das auf Dauer nicht ersetzen. In einer Marktanalyse rechnet Gienapps Unternehmen allenfalls durch eine leichte Entspannung durch die Pandemie. Gewerbeflächen seien in Rostock nach wie vor begehrt.

Für die Muhsal-Gebäude am Warnowufer, die Gienapp vermarktet, gebe es bereits mehrere verbindliche Zusagen von großen Unternehmen, die in der Hansestadt eine Filiale eröffnen wollen. „Rostock ist attraktiv“, sagt Gienapp. Schicke Büros mit Blick aufs Wasser seien ein gutes Argument, um begehrte Mitarbeiter zu finden.

Leerstand halbiert

Der Boom lässt sich mit Zahlen belegen: Seit 2015 halbierte sich die Leerstandsquote bei Büroimmobilien auf nur noch 3,9 Prozent. Die durchschnittliche Kaltmiete kletterte in der gleichen Zeit von 8,40 Euro auf 10 Euro für den Quadratmeter, in Spitzenlagen werden bis 14,30 Euro gezahlt. Die hohen Preise schrecken nicht ab: Viele Unternehmen, die große Flächen ab 500 Quadratmetern suchen, gehen leer aus.

Auch List-Geschäftsführer Michael Garstka glaubt fest daran, dass das klassische Büro auch nach der Krise noch eine Zukunft hat. „In Zukunft werden wir flexible Arbeitswelten vorfinden, die Büro und Homeoffice intelligent miteinander kombinieren“, sagt Garstka. Die Attraktivität der Standorte spiele dabei eine wesentliche Rolle. An einem Platz, wie dem Wertftdreieck, würden die Leute auch weiterhin gerne im Büro arbeiten.

Von Gerald Kleine Wördemann