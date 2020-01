Neubukow

Das neue Jahr beginnt für die Feuerwehren im Landkreis mit einer guten Nachricht: Der Bau der gemeinsamen Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) wird demnächst beginnen. Geplant ist der erste Spatenstich im Gewerbegebiet Beselin (Gemeinde Dummerstorf) für den 6. März. Das teilte der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Andreas Wegener, am Freitagabend bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Neubukow mit. Bereits im Sommer 2017 hat der Landkreis das Grundstück erworben. Bevor der Bau beginnen konnte, musste zunächst geklärt werden, dass die von der nebengelegenen Rettungswache Warnow Ost starten und landenden Notarzt-Hubschrauber nicht von Baukränen behindert würden. Auch das fertige Gebäude durfte keine Gefahr für den Flugbetrieb darstellen. Die ursprünglichen Vorstellungen hätten sich dadurch nicht verwirklichen lassen, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes. „Wir mussten neu planen.“

So soll die Feuerwehrtechnische Zentrale des Landkreises Rostock in Beselin in der Gemeinde Dummerstorf aussehen. Quelle: INROS LACKNER SE

Zisterne am Lindenweg fertiggestellt

Der Neubukower Bürgermeister Roland Dethloff freute sich über die vor kurzem fertiggestellte Löschwasserzisterne am Neubukower Lindenweg. Das freute auch den Gemeindewehrführer Ralf Winter. Er hate immer wieder auf das Problem hingewiesen. Zunächst sei der Ricksteich ausgebaggert worden. Das habe aber nicht zum gewünschten Erfolg geführt. „Wir werden an anderer Stelle ähnliche Zisternen bauen müssen“, sagte der Bürgermeister. „Die Löschteiche sind nicht mehr ausreichend, um die nötigen Wassermengen bereitzustellen.“ Das alles koste natürlich Geld, sagte der Gemeindewehrführer. „Oft mehr als im Haushalt eingestellt.“ „Aber wir haben sie gern gebaut“, sagte der Bürgermeister. Investiert hat die Feuerwehr Neubukow im vergangenen Jahr unter anderem in eine neue Steuerung für die drei Tore der Fahrzeughalle, ein Gasmessgerät und neue Batterien für das LF 16/12. Im kommenden Jahr sind neue Reifen für zwei Fahrzeuge dran. „Die alten sind zehn Jahre alt“, sagte Gerätewart Frank Neumann. Insgesamt sei die Freiwillige Feuerwehr aber gut ausgestattet.

Das zählt in Neubukow 110 Jahre alt ist die Neubukower Freiwillige Feuerwehr im vergangenen Jahr geworden. Etwa 108 Stunden kamen für jede Einsatzkraft zusammen. Die Feuerwehr wurde zu 16 Bränden und 18 technischen Hilfeleistungen gerufen. Sechs Mal gab es Fehlalarm. Die meisten Einsätze waren zwischen sechs und 18 Uhr, also während der Arbeitszeit der meisten Feuerwehrleute. Die Reserveabteilung hat 14 Mitglieder, die Ehrenabteilung besteht aus 12 Kameraden

Neubukower im Einsatz beim Waldbrand

Die Freiwillige Feuerwehr Neubukow hatte im vergangenen Jahr zwei Großeinsätze, die besonders im Gedächtnis geblieben sind. Vor allem war das der Großbrand im Wald bei Lübtheen. Knapp 1000 Hektar wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Es gilt als der größte Waldbrand in der Nachkriegsgeschichte des Landes. Vor Ort halfen auch 11 Feuerwehrleute aus Neubukow bei den Löscharbeiten. „Es dauerte 48 Stunden, bis sie alle wieder hier zu Hause waren“, sagte der Gemeindewehrführer Ralf Winter. „Das hört sich alles so einfach an“, sagte Andreas Wegener. Aber wenn man so gar nicht mehr vor den Flammen davonlaufen könne und die Atemschutzflaschen langsam zur Neige gingen, sei das beängstigend. „Da kann man sich in etwa vorstellen, wie das jetzt in Australien ist“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes

Einen weiteren Großeinsatz hatten die Neubukower Feuerwehrleute bei einer Molkerei in Wismar. Dort war im Juni giftiges Ammoniak aus mehreren Gaslecks ausgetreten.

Auch beim Unwetter Ende Juli in Bad Doberan halfen sie und pumpten Keller und Straßen leer. Insgesamt kam die Wehr im vergangenen Jahr auf 40 Einsätze. „Das sind in etwa so viele wie im Vorjahr“, sagte Ralf Winter. Auch die Zahl der Mitglieder ist in etwa gleich geblieben: Die Freiwillige Feuerwehr Neubukow hat derzeit 80 Mitglieder, in der Jugendwehr sind zusätzlich 21 Kinder engagiert.

Der Gemeindewehrführer blickt aber auch voraus: Im kommenden Jahr stehen Wahlen bei der Freiwilligen Feuerwehr Neubukow an. „Da werden wir uns neu aufstellen“, sagte er.

Mehr zum Thema:

Von Cora Meyer