Rostock/Wismar

Die Bundesregierung hat am Dienstag beschlossen, die größte Werft des Landes, die MV Werften, mit 2,6 Milliarden Euro abzusichern – in Form von Exportbürgschaften. Auch das Land MV beteiligt sich mit Millionen.

Mehr als eine Milliarde Euro kostet jedes der beiden bestellten Kreuzfahrtschiffe der „Global Class“, die in Wismar und Rostock entstehen. Sowohl die MV Werften als auch der künftige Eigner der schwimmenden Hotels, „Dream Cruises“, gehören beide zur Genting Hongkong-Gruppe.

Banken fordern Sicherheit

Dennoch wird der Bau der beiden Riesen zunächst von Banken vorfinanziert. Das ist normal im Schiffbau: „Die Banken geben aber nur Kredite in diesen Größenordnungen, wenn es Sicherheiten gibt“, sagt Korbinian Wagner, Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin.

Und an genau dieser Stelle kommen die Milliarden-Bürgschaften des Bundes ins Spiel: „Sollte der Eigner die Darlehen für die Schiffe nicht zurückzahlen, springt der Bund ein.“ Um die Banken und auch die Werften abzusichern. Hermes-Bürgerschaften nennen sich diese Export-Garantien.

Sicherheit für den Bund sind wiederum die Schiffe: Sie würden schlussendlich in Staatsbesitz geraten, wenn der Auftraggeber nicht zahlt.

Bund setzt auf MV

„Mit der Übernahme der Exportgarantien für die beiden Kreuzfahrtschiffe bekennen wir uns zur Bedeutung des Kreuzfahrtschiffbaus in MV und am Standort Deutschland. Die Entscheidung, die beiden Schiffe hier zu bauen, zeigt, welches maritime Know-How in Deutschland vorhanden ist“, sagt der Maritime Koordinator der Bundesregierung, Norbert Brackmann.

„Beim Bau von komplexen Schiffen liegen Deutschland und Europa dank der hervorragenden Fachkräfte und einem engen Netzwerk an maritimen Zulieferern weltweit weiter vorn. Wir können im Schiffbau anders als die meisten anderen Industrien noch auf eine praktisch vollständig geschlossene Wertschöpfungskette in Europa setzen“, so Brackmann.

MV Werften : „Bau gesichert“

Carsten Haake, Finanzvorstand der MV Werften, freute sich über die Nachrichten aus Berlin: „Wir begrüßen außerordentlich die positive Entscheidung auf Bundes- und Landesebene in Bezug auf die Finanzierung der Global Class Schiffe. Damit ist der Bau dieser Schiffe gesichert.“

Von Andreas Meyer