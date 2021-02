Bauarbeiten am Rostocker Werftdreieck: Das ist für Rad- und Autofahrer geplant

Rostock

Die Planungen für die Bauarbeiten rund um das Rostocker Werftdreieck kommen gut voran. „Ein rechtskräftiger Bebauungsplan liegt vor. Derzeit laufen Entwurfsplanungen für Straßenverkehrsanlagen und Wege“, heißt es aus dem Amt für Mobilität.

Für Diskussionen sorgt vor allem die Verkehrsführung für Auto- und Radfahrer rund um das geplante, weitestgehend autofreie neue Wohngebiet der städtischen Wohnungsgesellschaft Wiro. So ist derzeit vorgesehen, die Werftstraße auszubauen. In Teilen – im Bereich zusätzlicher Abbiegespuren – sogar bis auf sechs Autospuren. „Grundlage dafür geben Gutachten zur aktuellen und künftigen Verkehrsentwicklung des gesamten Gebietes“, sagt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa. Einbezogen wurden unter anderem sowohl die Entwicklung des umliegenden Areals als auch das neue Wohngebiet. Derzeit befahren täglich etwa 10 000 Fahrzeuge die Werftstraße.

Ortsbeirat geteilter Meinung

Pläne, die bei den Mitgliedern des zuständigen Ortsbeirats Kröpeliner-Tor-Vorstadt auf geteilte Meinungen stoßen. „An der Planung wird deutlich, dass die Stadt noch immer das Auto als erste Mobilitätsform im Auge hat. Wenn wir weniger Verkehr in der Innenstadt haben wollen, kann man das so nicht weiterlaufen lassen“, sagt der Vorsitzende Felix Winter (Grüne). Im Gremium habe es dazu viele Diskussionen gegeben. „Das verkehrsfreie Quartier mit zusätzlichen und neuen Radwegen parallel zu den umliegenden Straßen, einem separaten Radschnellweg, angepasstem Straßenverlauf und einer umgeplanten Haltestelle stellt eine erhebliche Verbesserung für alle Verkehrsteilnehmer dar“, begrüßt Gremiumsmitglied Eric Adelsberger die Pläne.

Kritik von Fahrradforum und Radentscheid

Verbesserungspotenzial sieht Malte Brockmann vom Radentscheid Rostock. „Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten“, sagt er. „Wenn so ein Angebot geschaffen wird, wird das natürlich auch genutzt. Und das ist nicht mehr zeitgemäß, wenn wir eine Verkehrswende wollen.“

Erste Entwürfe hätten sogar vorgesehen, neben der sechsspurigen Straße einen gemeinsamen Geh- und Radweg anzulegen. Das wurde vom Radentscheid und vom Fahrradforum scharf kritisiert. „Die Anregungen werden sehr ernst genommen“, sagt Kerstin Kanaa. „Erste Hinweise wurden bereits eingearbeitet. Dazu gehört zum Beispiel ein getrennter Geh- und Radweg entlang der Werftstraße.“

Eine Änderung, die Brockmann nicht weit genug geht. „In den Kreuzungsbereichen gibt es noch immer einen gemeinsamen Weg. Das lehnen wir ab. Gerade im Kreuzungsbereich ist das gefährlich und kann zu Konflikten führen.“ Außerdem fehlen Aufstellflächen an den Ampeln für wartende Geh- und Radfahrer. „Da wird der Weg dann noch schmaler.“

Radschnellweg an der Lübecker Straße

Uwe Flachsmeyer (Grüne), Vorsitzender des Fahrradforums, betont, dass grundsätzlich relativ viel Radverkehrsstruktur geplant ist. Diese gehe aber nicht weit genug. „Vieles läuft wieder unter der Prämisse ‚autogerechte Stadt‘“, kritisiert der Politiker, der sich breitere Fuß- und Radwege und mehr Grün in der Stadt wünscht. Zwar soll es an der Lübecker Straße einen Radschnellweg geben, der streckenweise vier Meter breit ist, „an der Kreuzung wird der Radschnellweg wieder mit dem Gehweg in Berührung gebracht, weil dort eine weitere Autoabbiegespur gewünscht ist.“

Nach Angaben des Amts für Mobilität soll der Radschnellweg an allen Fußgängerquerungen durch einen Materialaustausch so gestaltet werden, dass Fußgänger und Radfahrer gemeinsam sicher am Verkehr teilnehmen können. Für den Holbeinplatz werden derzeit gemeinsam mit der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) Varianten geprüft, Verbesserungen für den Radverkehr zu erreichen. „Dabei geht es beispielsweise darum, Engstellen an Radwegen künftig zu vermeiden“, so Kerstin Kanaa.

700 neue Wohnungen

Die städtische Wohnungsgesellschaft Wiro will am Werftdreieck insgesamt 700 Wohnungen errichten. Das Wohngebiet soll weitestgehend autofrei bleiben. Los geht es auf einem Abschnitt zwischen Max-Eyth-Straße, Lübecker Straße sowie Werftstraße und den Bahngleisen. Zum gesamten Bauvorhaben der Wiro am Werftdreieck gehören zudem Flächen für „ergänzende Dienstleistungen. Denkbar sind unter anderem ein Friseur, eine Bäckerei oder ein Café. Auch ein Park ist vorgesehen.

Laut Wiro-Sprecher Carsten Klehn handele es sich um ein anspruchsvolles, komplexes Vorhaben. „Wir bauen an einem Knotenpunkt nicht nur über, sondern auch unter der Erde.“

Von Katharina Ahlers