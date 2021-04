Rostock

Umweltfreundlicher und vor allem emissionsfrei – so soll die neue E-Fähre künftig zwischen dem Stadthafen und dem Gehlsdorfer Ufer unterwegs sein. Nun beginnen die Bauarbeiten für den neuen Fähranleger in Gehlsdorf. Ab Dienstag ist daher das Parken vor dem Anleger in Gehlsdorf nicht mehr erlaubt. Zunächst soll der provisorische Anleger für das derzeitige Fährschiff hergerichtet werden. Der Anleger wird über eine neu geschaffene Zuwegung, die über die Grünfläche neben dem Anleger führt, und über den Fuß- und Radweg erreichbar sein. Dieser Anleger soll dann ab Mitte Mai als An- und Ablegestelle für den Fährverkehr während der weiteren Bauzeit dienen.

Am Fahrplan soll sich nichts ändern. „Die Fähre wird auch am provisorischen Anleger nach dem regulären Fahrplan fahren. Es wird darauf hingewiesen, dass nur eine eingeschränkte Barrierefreiheit während der Nutzung zur Verfügung steht. Erst nach der Verlegung des Fährverkehres können in einem zweiten Schritt die Rückbau- und Abbrucharbeiten am alten Anleger starten“, heißt es aus dem Rathaus.

Bauarbeiten am Kabutzenhof beginnen erst im Juni

Am Kabutzenhof beginnen die Arbeiten voraussichtlich Anfang Juni. In dieser Zeit weicht die Fähre an den Neptunkai, auf Höhe der Straße An der Kesselschmiede, aus. So kann der Fährverkehr bis voraussichtlich Mitte Juli aufrecht erhalten werden. Die neuen Anleger sollen laut Plan im Juli fertig sein. Beide Anleger werden mit sogenannten taktilen Bodenplatten zur einfacheren Orientierung für blinde und sehbehinderte Menschen ausgestattet. Zudem wird die Ausleuchtung der Anleger auf energiesparendere LED-Beleuchtung umgestellt. Für Pendelnde werden zusätzliche Fahrradabstellmöglichkeiten geschaffen.

Lesen Sie auch:

Ab Juli soll dann auch die neue Elektro-Solar-Personenfähre im Revier des Stadthafens getestet werden. Bis zu 14 Kilometer pro Stunde schafft der Neubau. Der Rumpf des Katamarans wird aus Stahl gefertigt. Kiellegung für den 21 Meter langen Katamaran war im September 2020. Gebaut wird die Personenfähre von der Ostseestaal GmbH & Co. KG in Stralsund. Ostseestaal hat hat unter anderem bereits mit der „Sankta Maria II“ die weltweit erste vollelektrische Autofähre für Binnengewässer, die auf der Mosel verkehrt, gebaut.

36 Solarmodule statt Diesel für den Antrieb

Bis zu 80 Passagiere und 15 Fahrräder können dann pro Tour über die Warnow befördert werden. Den Antriebsstrom der Elektrofähre liefern Hochleistungsbatterien. Diese werden von insgesamt 36 Solarmodulen geladen, die sich auf dem Dach des Schiffes befinden – so sollen jährlich bis zu 36 000 Liter Diesel eingespart werden. Über Nacht wird die Fähre zukünftig in Gehlsdorf, nicht mehr am Kabutzenhof, festmachen. Dort kann sie über eine Ladestation ihre Batterien aufladen.

Insgesamt fast vier Millionen Euro lässt sich die Hansestadt die neue E-Fähre kosten.