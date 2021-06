Papendorf

Zu klein, zu alt und baufällig – so kann die jetzige Sporthalle der Warnowschule in Papendorf (Kreis Rostock) beschrieben werden. Seit sieben Jahren steht fest: Die Kinder und Jugendlichen der Regionalschule brauchen dringend eine neue Halle.

„Das ist keine Sporthalle, sondern ein Sportraum. So wie der Sportunterricht im Rahmenplan des Landes steht, kann er nicht durchgeführt werden“, sagt Sportlehrerin Romina Dethloff (32). Der Bewegungsanteil der Schüler in der Sportstunde sei viel zu gering.

Hoffnung auf Baubeginn im März

Kritzmows Bürgermeister und Amtsvorsteher des Amts Warnow-West Leif Kaiser (51) Quelle: Stefanie Adomeit

Aber nun kommt endlich etwas Bewegung in das Projekt. „Alle Planungen stehen, die Ausschreibungen werden jetzt fertig gemacht“, sagt Leif Kaiser (51), Amtsvorsteher des Amts Warnow-West und Bürgermeister von Kritzmow.

Wenn alles optimal läuft, können die ersten Arbeiten im März/ April nächsten Jahres beginnen. 6,1 Millionen Euro werden derzeit für den Neubau geplant. Das ist fast doppelt so viel, wie zu Beginn der Planungen. „Als wir gestartet sind vor sieben Jahren waren wir noch bei 3,2 Millionen Euro“, sagt Thomas Witt (45), Vorsitzender des Schul- und Bauausschusses und Bürgermeister von Ziesendorf.

Fünf Gemeinden mussten sich einigen

Ziesendorfs Bürgermeister Thomas Witt (45) Quelle: Doris Deutsch

Die Anzahl der Schulträger erschwerte die Planungen enorm. So mussten sich Papendorf, Stäbelow, Kritzmow, Pölchow und Ziesendorf einigen. „Vier waren sich einig, aber Papendorf hatte andere Wünsche“, erinnert sich Thomas Witt. „Sie wollten eine größere Halle, die auch gleich für Veranstaltungen mitgenutzt werden kann. Uns ging es um die Schüler“, sagt er.

Nicht nur auf die Größe der neuen Sporthalle konnten sich die Gemeinden nicht einigen, auch die Standortsuche gestaltete sich schwierig. „Seit der Bürgermeisterwahl 2019 herrscht aber Einigkeit. Wir verfolgen jetzt alle ein Ziel“, sagt Leif Kaiser. Und das Ziel heißt: „Dass wir in unsere Kinder investieren, damit sie eine bestmögliche Ausbildung erhalten.

Schülerzahl hat sich mehr als verdoppelt

Die Anzahl der Schüler entwickelte sich in den vergangenen Jahren rasant. Waren es Anfang der 1990er-Jahre noch um die 250 Jungen und Mädchen, sind es mittlerweile mehr als 600. Die 30 Jahre alte Halle platzt also schon seit Jahren aus allen Nähten.

„Die Sporthalle hat oberste Priorität. Sie ist in einem katastrophalem Zustand“, sagt Thomas Witt. Doch die Kosten, die auf die fünf kleinen Gemeinden zukommen, sind enorm. Den größten Anteil trägt Papendorf mit 1,65 Millionen Euro, Ziesendorf muss etwa eine Million Euro zahlen, Pölchow rund 670 000 Euro, Kritzmow rund 740 000 Euro und Stäbelow an die 320 000 Euro.

1,7 Millionen Euro werden gefördert

„Wir haben an fast alle Ministerien Fördermittelanträge gestellt“, sagt Thomas Witt. 1,35 Millionen kommen jetzt schließlich vom Innenministerium und 350 000 Euro vom Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

Ansicht der neuen Schulsporthalle, die in den Papendorfer Wiesen entstehen soll. Quelle: Amt Warnow-West

Die Gemeinde Ziesendorf kann ihren Anteil nicht aus dem laufenden Haushalt bezahlen: „Wir müssen einen Kredit aufnehmen“, sagt Thomas Witt. Er versteht nicht, warum vom Land nicht höhere Fördermittel kommen und zählt Bildungs-Bauprojekte auf, die einen deutlich höheren Förderanteil bekommen haben.

„In den letzten neun Monaten ging es hauptsächlich darum, mehr Fördermittel zu bekommen“, sagt Leif Kaiser. Die Versuche scheiterten. „Wir haben jetzt die Notbremse gezogen und bauen jetzt“, sagt der Amtsvorsteher. Denn nächstes Problem, die Baupreise sind in den vergangenen Monaten extrem in die Höhe geschossen. So kann davon ausgegangen werden, dass es nicht bei den 6,1 Millionen Euro bleibt.

Doch Leif Kaiser ist optimistisch: „Wir müssen jetzt nach vorne gucken und vor allem gemeinsam vorangehen.“ Sportlehrerin Romina Dethloff, auch wenn es noch einige Zeit dauern wird bis zur Fertigstellung: „Wir freuen uns auf die neue Halle!“

Von Stefanie Adomeit