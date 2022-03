Rostock

Erst in der vergangenen Woche präsentierten sich die beiden im November geborenen Eisbärbabys „Skadi“ und „Kaja“ erstmals vor Publikum und erkundeten ihr Gehege an der frischen Luft. Nun folgt die nächste tierische Nachricht aus dem Rostocker Zoo. Diesmal allerdings nicht aus dem Polarium, sondern aus dem Darwineum. Dort nämlich entsteht eine neue Außenanlage für die Orang-Utans. Die Arbeiten dafür laufen bereits seit Tagen auf Hochtouren.

Notwendig geworden sei der Umbau, weil die alte Anlage stark in die Jahre gekommen sei, wie Tierpflegerin Anna Behrens im OZ-Live-Interview berichtet. „Manches ist leider zusammengebrochen“, beschreibt sie den Zustand des ehemaligen Spielplatzes. Und so mussten die maroden Gerüste und beanspruchten Seile nach zehn Jahren intensiver Nutzung neuen Gerätschaften weichen.

Orang-Utans auf Entdeckungstour

Davon profitieren werden drei der insgesamt neun im Rostocker Zoo lebenden Orang-Utans. Und die warten schon ganz gespannt auf das fertige Ergebnis. Normalerweise lassen sie sich selbst bei frostigen Temperaturen nicht davon abhalten ihre Außenanlage ausgiebig zu nutzen. „Sie lieben es, draußen zu sein. Und wenn sie könnten, wären sie jetzt gerade auch hier, würden sich eine Decke umlegen und die Besucher beobachten“, ist sich die Tierpflegerin sicher. Bis sie ihr neues Gehege begutachten können, dauert es aber noch ein paar Tage – voraussichtlich bis Mitte kommender Woche. Es fehlen noch einige zentrale Elemente. Aber die werden es in sich haben.

Die Orang-Utans im Rostocker Zoo bekommen einen neuen Spielplatz auf der Außenanlage des Darwineums. Zootierpflegerin Anna Behrens freut sich für ihre Schützlinge. Quelle: Ove Arscholl

„Menschenaffen sind extrem intelligente und starke Tiere. Ein Orang-Utan ist achtmal stärker als ein erwachsener Mann“, so Behrens weiter. „Unsere tägliche Herausforderung ist es, dafür zu sorgen, dass sie sich nicht langweilen, dass sie immer gefordert werden – sowohl vom Gehirn her als auch körperlich.“ Genau dabei soll der neue Affen-Spielplatz helfen.

Erlebnis für Mensch und Tier

Geplant sind eine große Netzanlage zum Abhängen, mehrere Sitzplattformen – zum Teil überdacht – und eine Schaukel. All diese verschiedenen Elemente sollen die Tiere dazu einladen, sich ausgiebig zu bewegen und neue Vorlieben für sich zu entdecken. Aber auch die Besucher sollen dabei nicht zu kurz kommen. Die gesamte Anlage werde so konstruiert, dass sie von der Zuschauerplattform aus gut zu überblicken ist, wie Christian Löffler, Mitarbeiter der beauftragten Firma Arbolito Spielraumgestaltung aus Satow (Landkreis Rostock), verrät. „Dadurch sind sie immer nah am Geschehen dran und können mit den Affen interagieren.“

Die Orang-Utans im Rostocker Zoo bekommen einen neuen Spielplatz auf der Außenanlage des Darwineums. Spielraumgestalter Christian Löffler baut sie zusammen. Quelle: Ove Arscholl

Im Vorfeld der Projektplanung haben er und seine Kollegen sich eng mit den Pflegern und Zoo-Mitarbeitern beraten, um herauszufinden, welche Geräte für die Affen von Interesse sind. Normalerweise fertigt das Unternehmen eher selten Spielplätze für Tiere, sondern für abenteuerlustige Kinder. Doch genau das mache das Vorhaben zu etwas ganz Besonderem für die Arbeiter „Hier können wir richtig kreativ werden. Das macht viel Spaß und das ist auch das Schöne dabei“, schwärmt Löffler.

Weitere Umbauarbeiten geplant

Für ihn und sein Team ist es nicht das letzte Mal, dass sie eine Anlage für den Zoo herrichten. In den nächsten Wochen soll schließlich ein weiteres Projekt mitten im Tierpark in Angriff genommen werden: eine Besucherplattform am alten Affengehege. Zuvor hatten die Mitarbeiter bereits eine andere Orang-Utan-Anlage auf dem Gelände umgebaut.

Die größte Herausforderung bei solchen Projekten stelle die Logistik dar, wie der Spielraumgestalter verrät. Sämtliche Materialien, darunter massive Robinienhölzer, können ausschließlich durch die Versorgungsgänge und kleine Luken, die ins Gehege führen, auf die Anlage getragen werden. Und das alles mit reiner Muskelkraft, denn für große Maschinen sei dort kein Platz. „Das bedarf einer guten Planung und Organisation. Das Endergebnis wird sich dann aber sehen lassen können.“

Von Susanne Gidzinski