Bauarbeiten in Rostock: Anwohner protestieren gegen Pläne von Wiro und Stadt

Rostock

Der kleine Raum im Freizeitzentrum war am Dienstagabend überfüllt. Aus Nebenräumen wurden Stühle geholt, damit die zahlreichen interessierten Anwohner aus Reutershagen einen Platz finden – auf der Tagesordnung der Ortsbeiratssitzung standen Informationen zu den Bauarbeiten im Bereich der Kuphalstraße. Lange hatten die Anwohner auf Informationen gewartet – diese gab es gestern von Stadtplaner Ralph Maronde und Christian Jentzsch von der Wiro während der Sitzung der Stadtteilvertretung.

Direkt neben den Einfamilienhäusern an der Kuphalstraße und am Reutershäger Weg baut die kommunale Wohnungsgesellschaft mehrgeschossige Wohnhäuser. Zwei dreigeschossige Gebäude mit jeweils neun Wohnungen sind bereits entstanden und teilweise schon bezogen. Im zweiten Bauabschnitt sollen zwei weitere, im dritten drei weitere typgleiche Gebäude entstehen. „Der vierte Bauabschnitt ist der Zufahrtsbereich Kuphalstraße/ Reutershäger Weg. Dort sollen zwei niedrigere Gebäude entstehen“, so Maronde. „Wir sind eine wachsende Stadt und wir brauchen Wohnungen. Bevor wir rausgehen und in der freien Landschaft Bereiche verbauen, gucken wir, wo es in der Stadt Flächen gibt, die wir vernünftig nutzen können.“

Verkehrs- und Parkprobleme angesprochen

Die Anwohner zeigten ihren Unmut über die Pläne. „Ich bin vor kurzem erst hergezogen und habe das Gebiet als sehr ruhig kennengelernt. Aber was da seit einiger Zeit abgeht, ist der Wahnsinn. Autofahrer brettern da durch und nehme auf keine Geschwindigkeitsbegrenzung Rücksicht“, sagte etwa eine Frau. „Ich kann nicht verstehen, wie hier dreigeschossige Gebäude geplant werden können, ohne dass sich jemand Gedanken macht, wo die Autos stehen sollen, wo sie langfahren sollen und was mit der Abwasserbeseitigung ist.“

Dass es durch die neuen Wohnungen zu Verkehrsproblemen kommt, dementierten Jentzsch und Maronde. Die bereits fertigen Gebäude stehen auf dem Gelände des ehemaligen Kundenzentrums der Wiro. „Dort, wo 6000 Wohneinheiten verwaltet wurden, herrschte mehr Verkehr als bei den 18 Wohnungen, die jetzt entstanden sind“, meint der Wiro-Prokurist. Am ehemaligen Standort der 80 Garagen sind 27 Wohnungen geplant. „Auch da wird es kein höheres Verkehrsaufkommen geben“, ergänzte Stadtplaner Maronde.

Die Anwohner teilten diese Auffassung nicht. „Wir haben jetzt schon Angst um unsere Kinder und Enkelkinder“, beschreibt eine Anwohnerin. „Wir wissen, dass die Garagen kein Zustand mehr waren. Wir möchten Nachbarn, aber wir möchten auch eine angepasste Bebauung.“

Kritik an der Bauhöhe

Besonders die Bauhöhe verärgerte viele der Anwesenden. „Als wir damals unser Haus gebaut haben, durften wir nur eingeschossig bauen. Und jetzt darf die Wiro in kurzer Entfernung von unserem Haus entfernt viel höher bauen“, sagte etwa Christine Weyer und erhielt viel Zustimmung der anderen Anwohner. Auch Ortsbeiratsmitglied Manfred Kunau ( CDU/UFR) kritisierte das Vorgehen. „Was da geplant ist, ist eine Bebauungsverdichtung, die Sie den Einzelhausanliegern damals verwehrt haben. Die durften nicht so hoch bauen. Für mich sieht das so aus, als würden Sie sich das so zurechtlegen, wie Sie es gerade brauchen.“

Eine Anwohnerin hatte gegen das Vorhaben im zweiten Bauabschnitt geklagt. Ihr Eilantrag wurde vom Verwaltungsgericht in Schwerin abgelehnt. „Wir warten die Revision dazu ab und hoffen, dass wir dann den zweiten Bauabschnitt im kommenden Jahr umsetzen können“, so Jentzsch von der Wiro. Maronde versprach zudem, angesprochene Probleme mit den zuständigen Ämtern – etwa dem Amt für Verkehrsanlagen – oder aber auch mit dem Rostocker Wasserversorger Nordwasser zu besprechen.

Ortsbeirat will über Probleme sprechen

„Der Ortsbeirat wird sich nach diesem Meinungsaustausch heute zusammensetzen und noch einmal über diese Problematik sprechen, wie wir jetzt weiter reagieren werden“, schloss Ortsbeiratsvorsitzender Peter Jänicke die Diskussion ab. „Die Probleme, die angeschnitten worden sind, sind vielseitig, es ist vieles offen geblieben.“ Damit meinte der Vorsitzende vor allem den zeitlichen Aspekt der gesamten Bauarbeiten. Jänicke verwies auf eine Diskussionsrunde zum Thema „Innenentwicklung der Stadt Rostock“ am 26. November um 18 Uhr im Rathaussaal und forderte die Anwohner auf, sich dort erneut einzubringen.

Von Katharina Ahlers