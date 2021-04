Bauarbeiten in Warnemünde: Buslinie wird umgeleitet

Warnemünde

Die Buslinie 37 in Richtung Diedrichshagen verkehrt von Dienstag, 6. April, bis voraussichtlich einschließlich Freitag, 23. April, in einer teilweise geänderten Linienführung. Die Umleitung erfolgt nach Angaben der Stadtverwaltung ab Haltestelle Warnemünde Kirchenplatz über Fritz-Reuter-Straße und Richard-Wagner-Straße zur Haltestelle Wiesenweg, danach weiter in normaler Linienführung. Die auf der Umleitungsstrecke liegenden Haltestellen werden bedient.

Haltestellen entfallen

Die Haltestellen Wachtlerstraße, Kurhausstraße und Seestraße entfallen in dieser Richtung. In der Gegenrichtung verkehrt die Linie in normaler Linienführung. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die Ausschilderung vor Ort zu achten.

Der Grund für die Umleitung sind Bauarbeiten an der Abzweigung aus der Heinrich-Heine-Straße in die Wachtlerstraße. Dadurch ist ein Abbiegen für Busse und Lkw nicht möglich. Der Kurvenradius am Warnemünder Knotenpunkt Wachtlerstraße/Heinrich-Heine-Straße wird jetzt einschließlich der Borde und Nebenanlagen angepasst, teilt das Tiefbauamt mit. Die Baumaßnahme wird erforderlich, da es durch widerrechtlich haltende und parkende Kraftfahrzeuge immer wieder zu Behinderungen des aus der Heinrich-Heine-Straße einbiegenden ÖPNV-Linienverkehrs kommt.

Kosten: 36.500 Euro

Mit den Arbeiten wurde die Firma Groth & Co. Bauunternehmung beauftragt. Die Auftragssumme beträgt ca. 36.500 Euro. Die Arbeiten beginnen am 6. April 2021 und enden voraussichtlich am 30. April 2021.

Von OZ