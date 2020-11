Bauarbeiten in der Rostocker Ulmenstraße: So geht es weiter

Rostock

Die Bauarbeiten in der Ulmenstraße, die seit Monaten für Sperrungen sorgen, kommen voran. „Es läuft alles nach Plan. Der zweite Bauabschnitt liegt gut in der Zeit. Dieser Abschnitt soll spätestens im zweiten Quartal 2021 – im Mai – fertig sein“, antwortete Felix Winter (Grüne), Vorsitzender des Ortsbeirates Kröpeliner-Tor-Vorstadt am Mittwoch auf eine entsprechende Anfrage von Anwohnern.

Bereits im Jahr 2016 wurde mit den Sanierungsarbeiten begonnen. Auf einer Länge von rund 500 Metern wurde die Strecke zwischen der Maßmannstraße/Ecke Waldemarstraße bis zum Knotenpunkt an der Gewettstraße für Arbeiten an Regen- und Abwasserleitungen, Trinkwasser, Geh- und Radwegen sowie Straßenarbeiten, voll gesperrt.

Vor einem Jahr hat die Firma ASA-Bau GmbH aus Neubukow mit dem zweiten Bauabschnitt zwischen der Gewett- und der Fritz-Reuter-Straße begonnen – zunächst zwischen der Gewett- und der Budapester Straße gekümmert, anschließend bis zur Fritz-Reuter-Straße. Neben der Fahrbahnerneuerung werden auch die Gehwege neu gepflastert, Straßenabläufen und Anschlussleitungen neu gebaut.

Weitere Arbeiten verzögern sich

Fertiggestellt ist die gesamte Straße danach allerdings noch immer nicht – unklar ist derzeit, wann mit dem dritten Abschnitt – zwischen der Arno-Holz-Straße und der Margaretenstraße begonnen wird. „Da sind die Planungen noch nicht soweit, sodass nicht direkt im Mai 2021 dort weitergemacht werden kann“, sagt Winter. „Hintergrund ist, dass der Warnow-Wasser- und Abwasserverband (WWAV) und die Nordwasser GmbH auf dem Ulmenmarkt ein Regenrückhaltebecken planen und da sind die Planungen noch nicht so weit.“

Die Verantwortlichen seien jedoch bemüht, spätestens nach einem Jahr, also im Jahr 2022, weiterzumachen.

Von Katharina Ahlers