Rostock

Roland Schmidt klopft mit einem Hammer auf einen vorgekerbten großen Ziegelstein, der daraufhin in acht Teile zerbricht. Vorsichtig setzt der Steinsetzer den kleinen roten Stein auf den Boden vor den Brinckman-Brunnen am Weißen Kreuz. Mit Trockenmörtel wird dieser befestigt, anschließend sollen die insgesamt 2000 roten und gelben Klinker verfugt werden.

„Das Zuordnen ist etwas kompliziert, daher helfe ich beim Auslegen der Steine, damit die Steinsetzer effizienter Arbeiten können“, erklärt Künstler Andreas Sachsenmaier. Der Berliner hat das Kunstwerk rund um das Denkmal entworfen. Es soll wie ein orientalischer Teppich anmuten und damit auch Bezug zur Reisefreude des niederdeutschen Schriftstellers John Brinckman (1814-1870) herstellen. „Brinckman ist sehr viel gereist und hat sich dort Inspirationen für seine Geschichten geholt – außerdem soll der Teppich Gemütlichkeit symbolisieren. Man setzt sich hin und hört sich die Reisegeschichten an.“

„Roter Teppich wird ausgerollt“

Die rot-gelbe Farbgebung passe nicht nur zu dem orientalischen Thema, sondern füge sich zudem in die Farbgestaltung der Gebäude, die sich in unmittelbarer Nähe des Brunnens befinden, ein. Das gewählte Material soll an die ehemalige Ziegelei in der Gegend erinnern. „Außerdem haben Ziegel im Rostocker Stadtbild eine große Bedeutung.“

Die teppichartige Mosaikpflasterung solle den Brinckman-Brunnen zudem aufwerten. Das sei vergleichbar mit einem Teetisch zu Hause – ein Teppich würde das Möbelstück besonders hervorheben. „Der Brunnen selbst wurde in seiner ursprünglichen Form ein bisschen präsenter gezeigt. Es gab eine Stufe mehr, das Denkmal war auffälliger“, sagt der gebürtige Schweriner. Dieser Effekt solle nun wieder entstehen.

Verbindungen zum Schriftsteller

Der Künstler hat sich intensiv mit dem Schriftsteller beschäftigt. „Ich denke, es gehört dazu, sich mit dem Umfeld, dem Ort und der Geschichte auseinanderzusetzen.“ So habe er sich nicht nur mit dem Bildhauer Paul Wallat, der den Brunnen entworfen hat, sondern auch mit dem geehrten Mecklenburger auseinandergesetzt, um eine Verbindung zwischen seinem Kunstwerk und den Werken Brinckmans zu schaffen. Ein Pfeil aus grünen Steinen, der gen Norden zeigt, im ansonsten roten und gelben Muster, weist auf die Seefahrergeschichte „Peter Lurenz bi Abukir“ hin, in der es um ganz neue Navigationsmethoden geht.

Umgestaltung des John Brickman-Brunnen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Alte Tankstelle und Corona führen zu Verzögerungen

Ursprünglich sollten der Brunnen und das umgebende Kunstwerk bereits im April fertig sein – die Verantwortlichen wurden jedoch mit mehreren Hürden konfrontiert. „In den letzten Wochen hatten wir nicht gerade das ideale Bauwetter“, sagt Thomas Werner vom städtischen Kulturamt. Hinzu sei es – unter anderem bei den Klinkersteinen – zu Lieferverzögerungen gekommen. „Das ist ja in der aktuellen Situation in vielen Bereichen so.“

Geschichte des Brunnens Der Brinckman-Brunnen ist 1914 von Bildhauer Paul Wallat (1879-1964) im Jugendstil erschaffen worden. Mehrmals musste das Einzeldenkmal seinen Standort wechseln: Zunächst spie der Brunnen am Schröderplatz und vor der Katholischen Kirche Wasser, eher er abgebaut und 1974 ans Weiße Kreuz versetzt wurde. Im Jahr 2009 ist der Brunnen zuletzt saniert worden. Allerdings leuchteten die Mosaike – Illustrationen aus Romanen von John Brinckman – danach nicht mehr. Grund: Für die Sanierung mussten sämtliche Fugen geschlossen werden, wodurch kein Licht mehr in die Mosaike eindringen konnte. Das hat für viel Kritik gesorgt. Im Sommer 2010 stahlen Unbekannte die Bronzetafel mit dem Porträtrelief des niederdeutschen Dichters John Brinckman (1814-1870). Eine ausgesetzte Belohnung brachte nichts. Anlässlich des 200. Geburtstages von Brinckman am 3. Juli 2014 erhielt der Brunnen dann ein neues Bronzerelief. Seit Jahren schon fordern die Brinckmansdorfer eine Restaurierung des Brunnens und eine Umgestaltung des umliegenden Platzes. Die Stadt hat daher im vergangenen Sommer einen künstlerischen Wettbewerb für die Gestaltung des Brunnens ausgerufen. Der auf Platz eins stehende Entwurf „Tanz um den Brunnen“ von Ramona Seyfarth aus Neubrandenburg wird nicht umgesetzt – der Entwurf sei technisch nicht umsetzbar gewesen. Schließlich bekam der Zweitplatzierte Andreas Sachsenmaier den Zuschlag für seinen Entwurf „Platzhalter“. Dafür sprach sich auch Brinckmansdorfs Ortsbeiratschef Karl Scheube (SPD) aus.

Eine Überraschung kam auf der Gesamtbaustelle am Weißen Kreuz auch zum Vorschein: Unter der Erde befanden sich noch alte Tanks einer Tankstelle, die sich in den 60er Jahren auf diesem Gebiet befand. „Da wurden die Zapfsäulen abgebaut und dann nur noch Erde drüber geschüttet“, sagt Künstler Sachsenmaier. „Das war gar nicht so unüblich, wenn ein Platz nicht neu bebaut wurde, stellt aber nachfolgende Baufirmen vor Schwierigkeiten. Wenn man sowas erst einmal ausheben muss, führt das natürlich zu Verzögerungen.“

Sanierungsarbeiten am Brunnen

Nun soll das Kunstwerk rund um den Brunnen aber in den kommenden zwei Wochen fertiggestellt sein. Anschließend kümmert sich ein Restaurator um den Brunnen, weitere Sanierungsarbeiten folgen. „An einigen Stellen wurden die Fugen schon neu gemacht, dann gibt es wieder welche, die noch nicht bearbeitet wurden“, sagt Thomas Werner. Es müsse sichergestellt werden, dass der Brunnen dicht ist.

Die Kosten für die Sanierungsarbeiten belaufen sich auf etwa 100 000 Euro, für das Kunstwerk liegen sie bei 50 000 Euro.

Von Katharina Ahlers