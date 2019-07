Rostock

Die Klassenräume leer, die Flure verwaist? Fehlanzeige! Obwohl Rostocks Schüler und Lehrer schon seit Tagen ihre Sommerferien genießen, herrscht in den Schulen Hochbetrieb. Maler, Reinigungsprofis, Handwerker – die Hansestadt lässt ihre Schulen und Sportstätten in den kommenden Wochen auf Vordermann bringen. Mehr als 20 Millionen Euro investiert der stadteigene Immobilienbetrieb KOE in diesem Jahr. Und die nächsten Großvorhaben sind schon geplant – zum Beispiel in Dierkow.

Hochsaison beim Eigenbetrieb

„Für unsere Handwerker sind die Ferien die Hochsaison“, sagt Sigrid Hecht, die Chefin des KOE. Denn nur im Sommer haben sie Zeit und Freiraum, in den Schulen zu arbeiten: „Alle Schulen werden in dieser Zeit zum Beispiel grundgereinigt“, so Hecht. Fenster, Türen, Böden, Toiletten – alles wird blitzeblank geputzt. Und: Es wird investiert. In Schmarl zum Beispiel. Dort wird der ehemalige Jugendclub „Schiene“ umgebaut – als Erweiterungsbau für die Grundschule. „In den Ferien bauen wir das Gebäude um, richten die Klassenzimmer ein“, sagt KOE-Sprecherin Josefine Rosse. Knapp 200 000 Euro verbaut Rostock dort allein in diesem Jahr.

Deutlich mehr Geld fließt in die Berufsschule „Metalltechnik“ an der Jägerbäk: Eine Millionen Euro will der KOE dort ausgeben. Das Gebäude wird innen komplett saniert. Noch mehr Geld – nämlich 2,6 Millionen Euro – werden dieser Tage an der Pablo-Picasso-Straße in Toitenwinkel verbaut. Das Förderzentrum „Küstenschule“ wird ebenfalls ein Mal komplett überholt und modernisiert. An der Borwinschule in der KTV und an der Grundschule „ Juri Gagarin“ in der Südstadt lässt der KOE neue Container aufstellen – als provisorische, zusätzliche Klassenräume. In Warnemünde geht die Erweiterung der Heine-Grundstelle ebenfalls weiter.

Viele kleine Projekte in den Ferien

Neben den großen Maßnahmen laufen aber auch viele kleine Vorhaben: An der Hundertwasser-Gesamtschule werden Räume laut KOE „optimiert“ und die Außentreppen in Stand gesetzt. An der St.-Georg-Schule werden Treppengeländer erneuert, an der Schule in Reutershagen Brandschäden saniert und am Schulcampus Evershagen Außentreppen repariert. An der Paul-Friedrich-Scheel-Schule wird die Akustik in den Räumen verbessert, an der Nordlicht-Schule darf sich der Hausmeister über eine Sanierung seiner Dienstwohnung freuen und am Alten Markt werden die Räume ebenfalls ausgebessert.

Und dann wären da noch die Turnhallen und Sportstätten: An der Walter-Butzek-Straße, der Heinrich-Tessenow-Straße, am Stephan-Jantzen-Ring, im Hallenbad Neptun und sowie in den Sporthallen An der Jägerbäk und Sternberger Straße rücken ebenfalls die Handwerker an. Mal wird der komplette Hallenboden getauscht, mal müssen die Oberlichter erneuert werden und mal wird gleich die komplette Sportanlage saniert. „Die lange Liste an Vorhaben zeigt, dass die Hansestadt bereit ist, massiv in den Schulen und Sportstätten zu investieren“, sagt Schul- und Sportsenator Steffen Bockhahn (Linke). „Wir wollen beste Bedingungen für alle Schüler und Sportler schaffen.“

Kollwitz-Gymnasium wird erweitert

Zeitgleich laufen beim KOE und im Amt bereits die Planungen für ein echtes Großprojekt: Rund zehn Millionen Euro will Rostock in das Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Dierkow investieren. In den kommenden Wochen will die Stadt bereits den Bauantrag einreichen. „Seit 1994 leben Schüler, Eltern und Lehrer dort mit Containern als Unterrichtsräumen. Nun erweitern wir die Schule um zwei Gebäudeteile“, erklärt Senator Bockhahn. In einem Trakt sind Unterrichtsräume vorgesehen. „Wir steigern die Kapazität unseres Musikgymnasiums von bisher 615 auf 700 Schüler.“ Gebäudeteil 2 wird ein Musik- und Veranstaltungssaal mit 350 Plätzen, moderner Bühnentechnik, Lager und Probenräumen. „Der Saal ist so konzipiert, dass er auch vom gesamten Stadtteil als Musik- und Veranstaltungszentrum genutzt werden kann. Denn ein solcher Raum fehlt im Nordosten unserer Hansestadt.“

Landkreis gibt Geld für Maler und Türen aus

Auch der Landkreis Rostock nutzt die unterrichtsfreie Zeit – für kleinere Arbeiten in den Schulen: Insgesamt knapp 200 000 Euro gibt das Landratsamt für seine Schulen aus. Für 10 000 Euro werden beispielsweise die Umkleiden im Sportbereich des Doberaner Gymnasiums neu gestrichen. In Sanitz gibt der Landkreis 7000 Euro für neue Farbe in den Klassenräumen des Gymnasiums aus, in Bützow für den gleichen Zweck sogar 13 000 Euro. Die Europaschule in Rövershagen bekommt neue Türen. Das kostet immerhin 20 000 Euro. Die teuerste Maßnahme ist aber eine neue Brandmeldeanlage für das Landesförderzentrum „Hören“ in Güstrow.

Andreas Meyer