Rostock

Was für eine Idee! Sie kommt dem Chef der Halle 207 ganz spontan beim Vor-Ort-Termin. Aber einmal ausgesprochen, meint Rostocks Ex-Oberbürgermeister Roland Methling sie absolut ernst: Wie wäre es, ein paar der historischen Fenster zu verkaufen? Nein, besser: zu versteigern! Und zwar genau sieben von ihnen. Anfangsgebot gern 1000 Euro je Fenster.

Eigentlich wollte der Vorsitzende des Fördervereins Tradition Ostseeschifffahrt, dem die Halle 207 gehört, nur zwei Neuigkeiten verkünden. Eingeladen hatte der Verein, um sich gemeinsam mit Joachim Kümmritz, Direktor des Rostocker Volkstheatersommers, bei den Rostocker Landtagsabgeordneten Ralf Mucha (SPD) und Rainer Albrecht (SPD) zu bedanken. Sie hatten insgesamt 100 000 Euro aus dem Strategiefonds des Landes für die bevorstehende Sanierung von zunächst 28 Fenstern eingeworben. Weitere 12 500 Euro gibt das Volkstheater. Rund 55 000 Euro bringt der Verein auf.

Historische Fenster: So bieten Sie mit

Damit sollen bis zum Start des Theatersommers 2022 die Fenster an der Südseite des Baus ausgetauscht werden. „Eigentlich wollen wir am liebsten die Front gleich mitsanieren“, so Methling. „Doch das kostet uns noch einmal 65 000 Euro. Wer uns dabei unterstützen will, kann natürlich gern spenden.“ Kaum hat der Vereinschef das ausgesprochen, wird er kreativ. Sein Blick fällt auf die Fenster, die demnächst aus dem Mauerwerk getrennt werden.

Er denkt laut nach: Der Bau sei zwischen 1901 und 1903 errichtet worden, die Fenster noch original – sicher interessant für Menschen, die historische Bauelemente verarbeiten. Andere Vereinsmitglieder pflichten ihm bei. Es sei im Trend, alte Gebäudeteile wiederzuverwenden. Weil keinem der Anwesenden einfällt, warum das nicht gehen sollte, ist es beschlossene Sache und Methling verkündet: „Sieben Fenster der Halle 207 werden zum Höchstgebot abgegeben. Wer Interesse hat, kann sich bei mir melden.“ Seine Mailadresse: roland.methling@gmail.com. „Wer will, bekommt sie von seinem Lieblingsschauspieler des Volkstheaters signiert.“

Methling hatte Idee zu „Disco-Fieber“

Doch warum braucht die Halle neue Fenster, wenn die alten noch funktionieren. Ralf Mucha klärt auf: Zum einen gehe es um die Wärmeisolierung. Es gebe in der Halle keine Heizung. Vielleicht könne man künftig einen Monat länger spielen. Und: „Es ist auch eine Frage des Schallschutzes. Die alten Scheiben bieten das nicht in dem Maße, wie es für das Theater notwendig ist.“ Deshalb dürfe innen bis maximal 22 Uhr gespielt werden. Danach müsse auch der Applaus vorüber sein – egal wie begeistert das Publikum ist.

Theatermann Kümmritz erklärt: „Wir berechnen bei den Inszenierungen ganz genau, wie lange wir was spielen.“ Roland Methling als Ideengeber für die erfolgreiche Inszenierung „Disco-Fieber“ wisse das ganz genau. Der nickt: „Manche Lieder haben zwei Strophen mehr, die konnten aber nicht gespielt werden, weil die Aufführung dann zu lang geworden wäre.“

Volkstheater verlängert Vertrag mit Halle 207

Dem staunenden Zuhörer erklären die Männer auch noch schnell, warum sich der Ex-Bürgermeister in seiner Freizeit nun Theaterstücke ausdenkt. „Wir sprachen irgendwann darüber, dass Lizenzen für bestehende Stücke viel Geld kosten“, berichtet Kümmritz. „Da sagte Roland, dann lass uns doch selber ein Stück machen: Disco-Fieber.“ Offenbar eine ebenso spontane Eingebung wie die Idee, Fenster zu versteigern.

Das Stück war letztlich so erfolgreich, dass noch eine Zusatzvorstellung angesetzt werden musste. Vielleicht hat Methling ja auch für die kommenden zwei Jahre weitere Ideen, denn – so die zweite Neuigkeit – gerade hat das Theater als Mieter der Halle um zwei Jahre verlängert.

Von Juliane Schultz