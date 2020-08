Rostock

Ob in der Altstadt oder den Neubauvierteln, im Herzen der City oder am Stadtrand – überall in Rostock wird gebaut. Nicht immer gefällt den Hansestädtern, was Bauherren ihnen in die Nachbarschaft setzen. Um Ärger zu vermeiden, wollen Rostocker Ortsbeiräte mitreden, bevor die Stadtverwaltung Bauvorhaben, für die das Einverständnis der Gemeinde nötig ist, bewilligt und Tatsachen geschaffen werden.

Bislang sei das oft nicht der Fall, bemängelt beispielsweise der Ortsbeirat Groß Klein und fordert daher, früher als bisher über Bauvoranfragen informiert zu werden und somit mehr Bürgerbeteiligung zu ermöglichen.

Es komme immer wieder vor, dass vom Ortsbeirat sehr kurzfristig Einvernehmen zu Bauvorhaben angefordert werden, kritisiert Groß Kleins Ortsbeiratsvorsitzender Uwe Michaelis in einem Antrag, über den nun der Stadtentwicklungsausschuss beraten hat. Das Problem: Sobald erst eine entsprechende Beschlussvorlage vorliege, seien etwaige Veränderungen nicht mehr verbindlich durchsetzbar, sondern hingen vom Wohlwollen des jeweiligen Investors ab.

Der Ortsbeirat Groß Klein fordert daher, dass Bauvorhaben in den kommunalen Gremien beraten werden, bevor die Verwaltung Beschlussvorlagen bearbeitet. So hätte die Öffentlichkeit Einfluss auf die Gestaltung künftiger Bauwerke. Ein Gedanke, der Rainer Bauer, Mitglied im Stadtentwicklungsausschuss, nicht gefällt. Er sei selbst des Öfteren Bauherr und sagt, Investoren müssten Gestaltungsfreiheit haben. „Soll sich der Ortsbeirat doch das Grundstück kaufen, dann kann er hinbauen, was ihm gefällt.“

Keine Zeit zum Bewerten

Es gehe nicht darum, Bauherren ins Handwerk zu pfuschen, kontert Ausschussmitglied Andy Szabó. Als Vizevorsitzender des KTV-Ortsbeirates habe er auch schon erlebt, dass das Gremium sehr kurzfristig über Bauvorhaben unterrichtet wurde. „Uns bleibt dann kaum Zeit, Infos einzuholen, den Bauherren und seine Pläne kennenzulernen und so das Projekt richtig bewerten zu können.“ Dem Beirat bleibe dann nur die Wahl, ohne weiteres Wissen Einvernehmen zu erteilen oder die Entscheidung zu vertagen.

Bauherrenbeteiligung freiwillig

Grundsätzlich sei die Verwaltung daran interessiert, alle Ortsbeiräte frühzeitig über Bauantrags- und Vorbescheidsverfahren zu informieren, stellt Rostocks Bausenator Holger Matthäus klar. Vor Antragstellung rege die Verwaltung, sofern Projekte bekannt und von städtebaulichem Interesse sind, eine Vorstellung im Planungs- und Gestaltungsbeirat an. Bauherren können sich auf freiwilliger Basis daran beteiligen, das habe sich in den letzten Jahren zur gängigen Praxis entwickelt. Dazu zwingen könne man sie aber nicht.

Denn Rostocks Satzung für mitgestaltende Bürgerbeteiligung würde nur für Projekte der Stadt greifen, nicht für die von Privatinvestoren. Den Bauantragstellern werde zwar nahegelegt, die Öffentlichkeit frühzeitig zu informieren, verpflichtend sei das aber nicht, so Matthäus. Seiner Erfahrung nach würden aber eine Reihe von Bauherren ihre Projekte den jeweiligen Ortsbeiräten vor Antragstellung vorstellen. Zudem versuche die Verwaltung, betroffene Ortsbeiräte so zu informieren, dass diesen Zeit bleibe, sich ein Bild davon zu machen, was in ihrem Stadtteil gebaut werden soll. Das sei aufgrund gesetzlicher Fristen leider hin und wieder schwierig.

Für den Antrag von Uwe Michaelis und dem Ortsbeirat Groß Klein geht es nach der Vorberatung im Stadtentwicklungsausschuss auf die nächsthöhere politische Ebene: Am 9. September soll die Bürgerschaft darüber entscheiden.

