Bauen im „Speckgürtel“: Dauerzoff mit Rostock bremst Umlandgemeinden aus

Im „Speckgürtel“ Rostocks ein Grundstück für den Bau der eigenen vier Wände zu finden, wird seit Jahren immer schwieriger. Dabei gibt es jede Menge schöner Gemeinden im Umland, die sich prächtig entwickelt haben und noch zusätzliche Bauplätze ausweisen könnten. Doch trotz der enormen Nachfrage vor allem durch junge Familien sieht es hinsichtlich der konkreten Planungen eher mau aus.

Amtsvorsteher Lübs: Umlandgemeinden massiv behindert

Bei der Suche nach den Ursachen für diese Zurückhaltung bringt es Ulf Lübs (parteilos), Vorsteher des Amtes Bad Doberan-Land, auf den Punkt: „Der jahrelange Streit zwischen Rostock und den Landkreisgemeinden über neue Baugebiete hat bei uns für viel Verunsicherung gesorgt.“ Zudem würden die Umlandgemeinden von Rostock und Bad Doberan durch die Raumordnung massiv behindert.

„Uns wird nur ein minimaler Zuzug zugestanden. Beide Städte haben aber Probleme, ihre Privilegien als Haupt- und Mittelzentrum zu nutzen“, erklärt Lübs, der auch Bürgermeister der Gemeinde Reddelich ist.

Gemeinden sollten sich Wachstum erkaufen

In den vergangenen Jahren durften fast alle Gemeinden im Umland ohne Erlaubnis der Hansestadt nur um maximal drei Prozent wachsen. Man fürchtete in der Verwaltungsspitze der größten Stadt des Landes, dass die Gemeinden im Kreis potenzielle Neubürger der Hansestadt anlocken könnten. Rostock wollte zudem die umliegenden Orte zur Kasse bitten, weil deren Einwohner städtische Straßen und Einrichtungen, wie Theater, Zoo, Sport- oder Schwimmhallen nutzen, für die nur Rostocker zahlten.

Der bizarre Höhepunkt des Dauerzoffs: Die Umlandgemeinden sollten sich ihr Wachstum erkaufen. Als Gegenleistung für ein neues Wohngebiet zahlte zum Beispiel die Gemeinde Bentwisch 200 000 Euro an Rostock. „Von uns verlangte die Hansestadt 600 000 Euro für unser Bebauungsgebiet ‚Am Beiksoll‘“, erklärt Nienhagens Bürgermeister Uwe Kahl (CDU).

Oberverwaltungsgericht entschied für Umlandgemeinden

Der Umlandstreit beschäftigt seit Jahren auch das Oberverwaltungsgericht (OVG) Greifswald. Dieses entschied in der Auseinandersetzung zwischen Rostock und den Gemeinden Rövershagen und Nienhagen in einem ersten Schritt zugunsten der Landkreisgemeinden. „Unser B-Plan-Gebiet ‚Wiesengrund II‘ wurde vom OVG nicht infrage gestellt“, verdeutlicht die Rövershäger Bürgermeisterin Dr. Verena Schöne (parteilos). Die lange vorherrschende Unsicherheit habe die Gemeinde davon abgehalten, sich mit neuen Bebauungsplänen zu beschäftigen. Und das, obwohl die Nachfrage weiterhin groß sei, so Dr. Schöne.

Entscheidend ist jedoch, dass der Flächennutzungsplan in der 2650 Einwohner zählenden Gemeinde ausgereizt ist. „Die ausgewiesenen Wohngebiete wurden realisiert. Weitere Vorhaben würden eine aufwendige Erweiterung der Infrastruktur erfordern“, erläutert das Gemeindeoberhaupt.

Ganz anders zeigt sich laut Kahl beispielsweise das Potenzial in Nienhagen. Dort sei Platz für weitere 200 Grundstücke. „Derzeit laufen jedoch noch zwei weitere Verfahren beim OVG Greifswald im Streit mit Rostock über bestehende B-Plan-Gebiete in unserem Ostseebad. Deshalb existieren keine neuen Vorhaben“, so der Bürgermeister.

Auf ein Missverhältnis zwischen Wohneigentum und Mietangeboten macht in diesem Zusammenhang Amtsvorsteher Lübs aufmerksam. Dies gelte sowohl für „flügge“ gewordene Kinder in den Gemeinden als auch für Senioren, denen die Bewirtschaftung ihrer Häuser zu viel wird. Deshalb mühten sich unter anderem die Gemeinden Admannshagen-Bargeshagen, Retschow und Reddelich um die Umsetzung solcher Pläne.

