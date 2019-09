Wie ein Rostocker mit einer Baugemeinschaft zurück in seine Heimat fand

Rostock

Jahrzehntelang harrten die Holzstämme unbeachtet als Buhnen in einem Hafen in Venedig im Wasser aus. Jetzt ziehen sie im Wohnzimmer von Peter Trybull in Rostock die Blicke auf sich – voller Abnutzungsspuren, aber edel aufgearbeitet. „Ich mag Holz“, sagt der 58-Jährige.

Die Stämme hat er in Italien vom einem Händler gekauft. Der Baustoff aus dem Wald ist in seiner Wohnung allgegenwärtig. Draußen auch. Die auffällige Fassade des Hauses im Rostocker Gerberbruch ist mit dunklen Latten verkleidet, in Anlehnung an Holzhandel und -verarbeitung, die hier früher stattfanden.

Die eine Firma, die alles regelt, gibt es nicht

Noch hat Trybull nicht alle Regale (natürlich aus Holz) in seiner Erdgeschosswohnung aufgestellt. „Ich bin erst vor zwei Monaten eingezogen“, sagt er und entschuldigt sich für die Unordnung. Zusammen mit seiner Partnerin lebt Trybull in dem Neubau auf 80 Quadratmetern am Ufer der Warnow.

Er hat die Wohnung nicht gekauft, sondern als Mitglied der Baugemeinschaft Altstadtkieker sozusagen selbst gebaut. Das Besondere an diesem Modell, auch bekannt als Baugruppe, ist: Es gibt keine zentrale Baufirma, die alles regelt und sich dafür bezahlen lässt. Das senkt die Kosten. Dafür mussten sich die Altstadtkieker selbst um alles kümmern und tragen das finanzielle Risiko. Koordiniert und aufgelegt hat das Projekt das Rostocker Architekturbüro Cubus.

Kein Schnäppchen

Wie viel er bezahlt hat, möchte Trybull nicht öffentlich sagen – aus Rücksicht auf die anderen Mitglieder der Baugemeinschaft, mit denen das nicht abgesprochen sei. Die Zahl, die er nennt, entspricht den üblichen Preisen für Eigentumswohnungen in der Rostocker Innenstadt. Astronomisch hoch ist sie nicht, aber auch kein Schnäppchen. Das wäre angesichts der Lage und Ausstattung wohl auch zu viel verlangt.

Das Baugemeinschaftsmodell soll nicht Geld sparen, sondern auch für ein besseres Miteinander der Bewohner sorgen. Ein Risiko bleibt. Im Internet finden sich nicht wenige Berichte über Projekte in anderen Städten, die um ein Haar scheiterten und sich für die Beteiligten gegen deren Willen zur Mammutaufgabe entwickelten. In Rostock war das zum Glück nicht der Fall.

Eine Dachterrasse für das Gemeinschaftsgefühl

„Das Positive überwiegt“, sagt Trybull über sein neues Leben in der Baugemeinschaft. Das Verhältnis zu den Nachbarn sei gut, man helfe sich untereinander. „Die alte DDR-Kultur kommt wieder“, meint der 58-Jährige und lächelt verschmitzt.

Ältere und Jüngere wohnen in dem Haus. Singles, Paare, drei Familien mit kleinen Kindern. Für ein gutes Gemeinschaftsgefühl soll nicht zuletzt auch eine große Dachterrasse sorgen, die von allen Bewohnern genutzt werden kann. Darüber hinaus gehört eine der 21 Wohnungen, die nicht ständig bewohnt ist, allen zusammen. Peter Trybull und seine Nachbarn nutzen sie für Besprechungen, Kindergeburtstage können hier gefeiert und Besucher untergebracht werden.

Rückkehr nach 20 Jahren im Ausland

Trybull ist gebürtiger Rostocker. Beruflich arbeitet er im internationalen Service eines Gabelstapler-Herstellers. Die vergangenen 20 Jahre lebte er im Ausland, unter anderem in Bahrain und Italien. Jetzt koordiniert er meist von zu Hause aus Serviceteams in aller Welt, unterbrochen von gelegentlichen Dienstreisen.

Seiner Geburtsstadt kehrte er berufsbedingt bereits Anfang der 1990er-Jahre den Rücken. „Es muss Rostock sein“, das habe für ihn festgestanden, als er vor drei Jahren mit seiner Lebensgefährtin beschloss, zurück nach Deutschland zu ziehen.

Das Konzept des gemeinsamen Bauens in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts habe ihn sofort überzeugt. Den Innenausbau seiner Wohnung konnte er so gestalten, wie er es wollte. Bei allem was vor der Wohnungstür passiert, wird abgestimmt. Zum Beispiel, ob die Holzböden der Terrassen mit Holzschutzmittel gestrichen werden oder nicht. Diese Entscheidung steht noch aus.

Der Großvater wohnte auch schon hier

Der Rostocker Gerberbruch hat für Peter Trybull eine besondere Bedeutung. Sein längst verstorbener Großvater, ein Kapitän, dem er sehr nahestand, lebte hier eine längere Zeit. Das Haus steht heute nicht mehr. Doch die Kindheitserinnerungen sind noch da. „Der Kreis schließt sich“, sagt der 58-Jährige.

Gewissermaßen gilt das auch für seine neue Wohnung: An einer Wand im Wohnzimmer hängt ein Schwarz-Weiß-Foto vom DSR-Frachtdampfer „Thälmann-Pionier“, auf dem der Opa die Weltmeere befuhr. Darunter stehen die ausgewaschenen Buhnen aus Venedig.

