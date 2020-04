Bauer sucht Frau: Rostocker fliegt für Traumfrau nach Australien

Sandhagen

Das war das erste Mal in seinem Leben, dass Sebastian Staemmler jemand um ein Selfie mit ihm bittet: „Am Montag kam ich zu meiner Physiotherapie und da saß einer im Büro vorn, der mich dann fragte, ob ich gestern im Fernsehen gewesen sei. Ich sag: ‚Ja, kann sein‘. Und er: ‚Kann ich ein Selfie mit Ihnen machen?‘“, erzählt der 38-Jährige und freut sich immer noch: „Dann hat er sein Selfie mit mir gemacht und ich bin in die Physio-Stunde rein. Das war großartig, ich habe mich richtig gut gefühlt – das macht Spaß!“

Und Spaß ist dem Wahlmecklenburger sehr wichtig: „Man will doch was erleben, nur im Büro sitzen ist nicht so meins. Ich kann arbeiten, ich kann anpacken und weiß, was ich mache. Aber ich möchte auch Spaß am Leben haben und dafür muss man offen sein für das Leben und positiv denken. Dann wird das schon was“, sagt der gelernte Landwirt und Betriebsleiter.

Australien schon via Work and Travel bereist

„Was hat man denn zu verlieren, im schlimmsten Fall interessiert es nach einem halben Jahr keinen Menschen mehr – aber ich habe jetzt ein paar Monate meinen Spaß.“ Der sonnengebräunte Mann spricht über seine Teilnahme an der aktuellen TV-Romanze von RTL „ Bauer sucht Frau International“.

Am ersten Weihnachtsfeiertag 2019 hatte er darüber einen Trailer gesehen und dem Sender per Mail sein Interesse bekundet. Er sei nach einem zweijährigen Bio-Landwirtschaftsstudium in Kleve schon mal für zwei Jahre via Work and Travel in Australien gewesen und habe dabei dieses Land kennen und lieben gelernt, betont Sebastian Staemmler.

Nach einer Woche bekam er von RTL die Antwortmail mit der Bitte, sich zu beschreiben, es folgten weitere solche Mails, bis er in die engere Auswahl für die zweite Staffel von „ Bauer sucht Frau International“ kam: „Dann sollte ich einen ‚Liebesbrief‘ schreiben, ‚Liebesbrief‘ in Anführungsstrichen – man kennt die Person ja nicht. Also schrieb ich so einen Brief, wie er halt im Fernsehen zu sehen ist.“

Akteur verspricht großartiges Fernsehen

Alles, was man im Fernsehen von ihm sehe, sei er und es sei echt: „Da ist nichts gestellt von dem Ganzen – das hätte ich auch nicht gedacht“, sagt der frausuchende Bauer und ergänzt, „Es gibt natürlich ein gewisses Drehbuch, wo der Ablauf festgehalten ist: Ankunft, am 2. Tag wird auf dem Hof gearbeitet, am dritten werden Leute besucht, am vierten das und am fünften das. Das, was passiert und wer was sagt, ist alles echt. Da wurde nichts vorgesagt und einem nichts von den Regisseuren oder dem Drehteam in den Mund gelegt.“ Natürlich denke man für sich „in gewisser Weise“ nach, was man sagt, räumt der Kandidat ein – „manchmal auch vorher.“

Am 12. Februar sei er nach Down Under, wie Australien auch genannt wird, geflogen: „Hier um neun los und zwei Tage später war man dort – in Brisbane – um neun da.“ Drehstart sei am 14. gewesen. „Es ging eine Woche.“

„Da passiert noch so viel geiles Zeug“

Er glaubt, dass die Australiengeschichte alle sechs Folgen dieser Staffel durcherzählt werde: „Weil wir wohl recht gut angekommen sind.“

Auch wenn er natürlich nichts über den Ausgang der Australienreise sagen kann, eines verrät Sebastian Staemmler schon: „Da passiert noch so viel geiles Zeug, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Was Sie jetzt am 19. April gesehen haben, sind vielleicht zehn Prozent der Intensität, von dem, was noch geschieht.“ Es sei zum Totlachen, was da noch komme: „Ich kann versprechen, das wird großartiges Fernsehen – kein Schrott und nicht langweilig!“

Vivien kümmert sich auch um Soziales

Ihm hätten seine Lachmuskeln wehgetan, wie noch nie in seinem Leben: „Wir hatten so viel Spaß und immer diese Kabbeleien mit Rüdiger. Jörn ist ja ein ganz vernünftiger, feiner Kerl. Über den kann man auch nichts Schlechtes sagen.“ Gemeint sind die beiden anderen Kandidaten, die sich um die Gunst der 39-jährigen Vivien, einer Geflügelhofbesitzerin und Managerin einer Wohltätigkeitsfirma, bemühten.

„Sie ist eine Macherin, gibt Vollgas, zieht ihr Leben durch und organisiert sich selber. Sie braucht dafür eigentlich keine Hilfe und das ist das Schöne dabei, dass sie sehr selbstständig ist und macht, was sie sagt“, erläutert Sebastian Staemmler, warum er die Wahlaustralierin schätzt. Vivien komme im TV zwar „ein bisschen harsch“ rüber, aber sie sei nicht so eine, dass man da keine Hosen an hätte, ergänzt der Mann. Vivien, eine geborene Rheinländerin, die in Hamburg aufwuchs, arbeite in einer Wohltätigkeitsorganisation, die 17 000 Angestellte in Australien hat: „Sie ist da Managerin im Großraum Brisbane und hat 400 Leute unter sich, die wiederum andere anleiten. Alle kümmern sich um Familien mit Problemen, um geschlagene Kinder und um Aborigines, die Ureinwohner.“

Heute Betriebsleiter in Sandhäger Umweltfirma

Sie habe einfach Power wie er auch. Deshalb habe er seine kleine Firma, der er nebenbei betreibt, auch „Gartenmacher“ genannt, ergänzt der technische Betriebsleiter der Hanseatischen Umwelt CAM GmbH in Sandhagen augenzwinkernd. Hierher ist er aus Bayern gekommen, wo er zehn Jahre als Betriebsleiter des großen Anbieters für Biogasanlagen Schmack gearbeitet hatte. Der einstige Satower Schüler, der in Ostholstein geboren wurde, hatte eines seiner drei Lehrjahre bei seinem Vater, Martin Staemmler, absolviert, sich mit Bio-Landwirtschaft beschäftigt, in Greifswald auf Biogas spezialisiert und war dann in den Raum Regensburg gezogen. Jetzt wohnt er in Rostock.

All die Jahre über blieb der Mann unverheiratet und trägt auch jetzt keinen Ehering.

Man kann sich ja trotzdem mal nach Vivien erkundigen: „Wir haben noch Kontakt“, beantwortet er die entsprechende OZ-Frage und lächelt dabei: „Das ist aber normal, die anderen haben mit ihr auch noch Kontakt.“

Von Thomas Hoppe