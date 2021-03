Baufirma ganz in Familie: In Warnemünde treten drei Geschwister in die Fußstapfen des Vaters

Rostock/Schwerin

Zwischenwände in Mauerwerksbauweise entstehen. Schalungen für die Balkone im Erdgeschoss des Hauses 3 des Brecht-Riegels werden vorbereitet. Mit einem Mini-Kran sorgen die Maurer für Nachschub bei den 90 Kilo schweren Steinen aus Kalksandstein. Vom eisigen Wind, der über die Baustelle im Rostocker Neubaugebiet Evershagen fegt, lassen sich Mitarbeiter der Warnemünder Bau GmbH nicht beeindrucken. „Wir liegen bei den drei sechsgeschossigen Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 69 Wohnungen für die Wohnungsgenossenschaft (WG) Schiffahrt-Hafen Rostock gut in der Zeit. Im September soll der erweiterte Rohbau – dazu gehören auch die Außentüren, Fenster und das Dach – fertig sein“, erklärt Bauleiter Jens Düsing.

Hoffnung auf positiven Trend wie im Vorjahr

Man lasse sich zwar mitunter durch Frost, Schnee und Dauerregen stoppen, aber nicht durch Corona, so der 52-Jährige. Seit 1995 arbeitet er als Bauleiter für das Familien-Unternehmen aus dem Ostseebad. Die 65 Mitarbeiter zählende Firma gehört zu den rund 40 Betrieben des Bauhauptgewerbes im Land, die 50 bis 99 Mitarbeiter beschäftigen.

„Die Auftragslage unserer Betriebe ist durchweg positiv. Und wir sind froh, dass wir kontinuierlich arbeiten können“, verdeutlicht Jörg Schnell (63), Hauptgeschäftsführer des Bauverbandes MV. Er erwartet – trotz des erneut verlängerten Lockdowns – in der Branche einen „ähnlich positiven Trend wie im Vorjahr“.

Ober-Polier Heiko Conrad (l.) und Michael Just, der für die Schalungsarbeiten verantwortlich ist, besprechen die Vorbereitung der Unterkonstruktion für die Balkone im Haus 3 des Brecht-Riegels in Rostock-Evershagen. Quelle: Martin Börner

Verlass auf erfahrene Handwerker

Zumal die Firmen in der Praxis spezielle Hygienekonzepte umsetzen. Die 14 Warnemünder Bauleute, die am Brecht-Riegel arbeiten, verfügen beispielsweise über fünf Pausen-Container. „Damit werden die Kontakte minimiert. Bei der An- und Abreise zur Baustelle achten wir darauf, dass maximal Zweierteams unterwegs sind“, so Düsing.

30 Jahre an Bord

„Den regelmäßigen Gang zum Arbeitsamt – gerade in den traditionell auftragsschwachen und von der Witterung her schwierigen Wintermonaten – gibt es bei uns nicht“, betont Seniorchef Harry Richert (70). Das mache sich in der Erwerbsbiografie der Mitarbeiter bemerkbar und schaffe ein Klima des Vertrauens. So sind zahlreiche Mitarbeiter 30 und mehr Jahre mit an Bord.

Der gelernte Handwerksmeister, der als Maurer das Metier in- und auswendig kennt, stieg 1992 als Geschäftsführer in die Firma ein. Schon viele Jahre zuvor hatte er enge Kontakte zur Warnemünder Bau-PGH gepflegt. Und der gebürtige Parchimer (Ludwigslust-Parchim), der über Jahre im sächsischen Leipzig tätig war, hat mit seiner Familien-Firma bereits eine beachtliche Spur der Steine nicht nur in dem früheren Fischerdorf Warnemünde hinterlassen.

„Die Kinder sind mein Glück“

Ob große Baugebiete, wie der hiesige Schwarze Weg und der Wiesenweg sowie das Strand-Hotel Hübner, das Ludwig-Bölkow-Haus, Sitz der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin, viele Projekte für Wohnungsgenossenschaften in Rostock, Bützow und Güstrow (beide Landkreis Rostock) ... Die Spur ist lang. In den letzten Jahren vor allem durch seine drei Kinder geprägt. „Die sind mein Glück“, erklärt der Senior.

Das Familienunternehmen Warnemünder Bau GmbH: Seniorchef Harry Richert (2. v. l.) und seine Kinder Thomas Richert (l.), Franziska Raeuber (2. v. r.) und Jessica Richert betrachten eines ihrer ersten großen Bauprojekte im Ostseebad - den 1996/1997 gestalteten Bereich im Schwarzen Weg. Quelle: Martin Börner

Im März 2017 übergab er das Zepter: An seinen Sohn Thomas (48), der als Geschäftsführer und Gesellschafter agiert, und seine Töchter Jessica (31), die Projektentwicklung studierte, und Franziska (32). Diese ist Wirtschaftsjuristin und für die Personalleitung verantwortlich. Zusammen mit Geschäftsführer Björn Liefke (52), steht das Trio nun auf der Kommando-Brücke. „Wobei unser Vater als Berater oft gefragt wird. Er ist unser SEK – das „Senioren-Einsatzkommando“ –, erklärt Jessica Richert, die einen Abschluss als Master of Science besitzt, lachend.

Himmel und Hölle zugleich

Ein Familien-Betrieb – das sei Himmel und Hölle zugleich. Schließlich vergehe keine Feierlichkeit, ohne auf das Thema Arbeit zu kommen. Und es gebe auch mal die eine oder andere zusätzliche Diskussion, so der frühere Chef.

„Unsere Stärke liegt in der verlässlichen Qualität, wobei die WGs als langjährige Partner eine sehr wichtige Rolle spielen“, analysiert der Handwerksmeister Thomas Richert. Neubauen, Sanieren, Modernisieren und die Projektentwicklung bilden die vier Standbeine.

Breche eines davon in der krisengeschüttelten Branche mal weg, könne man in der anderen Nische punkten, so Jessica Richert. Gemeinsam mit dem Techniker Thomas forciert sie die eigene Projektentwicklung. Diese nimmt bis zu 50 Prozent des Gesamtgeschäftes ein und dient als wichtiger Puffer. Aktuell sind zwei große Vorhaben in Schwerin und Rostock geplant.

Der Fachkräftenachwuchs fehlt

Man kauft Grundstücke, entwickelt das Baugebiet und liefert schlüsselfertig. Ein stimmiges langfristig angelegtes Konzept. Zeiten, in denen beispielsweise in Warnemünde der Quadratmeter Eigentumswohnung mal locker für gut 10 000 Euro den Besitzer wechselt, bringen den Fachbetrieb der Bau-Innung nicht in Zugzwang. Man könne abwarten, erklärt Franziska Raeuber.

Beim leidigen Thema Fachkräfte-Nachwuchs dagegen nicht. „Landesweit benötigen unsere rund Betriebe jährlich rund 540 neue Kräfte, um die aus der Branche aussteigenden Kollegen zu ersetzen. Tatsächlich befinden sich aktuell insgesamt 600 Lehrlinge – über alle drei Lehrjahre gesehen – in der Ausbildung in Rostock“, so Bauverbandsvertreter Schnell.

In den kommenden sechs bis sieben Jahren verabschieden sich allein bei der Warnemünder Bau GmbH zehn gestandene Mitarbeiter in den wohlverdienten Ruhestand. Statt der benötigten je fünf Azubis in jedem der drei Lehrjahre sind nur ein Maurer und ein Zimmermann als Nachwuchskräfte in der Ausbildung. Zudem hofft man auf die drei Azubis, die ein duales Studium absolvieren.

Die Führungs-Quintett hat schon ernsthaft überlegt, bei der Stadt ein Grundstück zu erwerben. Darauf könnten Wohnungen für Spezialisten aus dem Süden Deutschlands entstehen, sagt Harry Richert. Für innovative Lösungen sei man schließlich bekannt.

Von Volker Penne