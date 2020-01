Bauhandwerk klagt über fehlende öffentliche Aufträge

Rostock

Das Bauhandwerk in der Region klagt über fehlende öffentliche Aufträge. „Die Aufträge der öffentlichen Hand haben im vergangenen Jahr ab August nachgelassen“, sagt Rainer Bauer, Obermeister der Bauinnung Bad Doberan/ Rostock. „Wenn das so weitergeht, werden einige Firmen, die vor allem auf öffentliche Aufträge angewiesen sind, in die Kurzarbeit gehen müssen.“

Noch könne die Branche allerdings vom boomenden privaten Bau profitieren. „Hier läuft es sehr gut, wir haben einen stetigen Auftragseingang“, so Bauer. Dadurch konnten die Betriebe in MV im vergangenen Jahr – wie schon 2018 – wieder tausend neue Stellen schaffen. Eine Eintrübung der privaten Baukonjunktur sei nicht festzustellen: „Mit den heute bereits erteilten Baugenehmigungen sind wir noch zwei bis drei Jahre ausgelastet.“

Zurückhaltung bei Grundstückskauf

Rainer Bauer, Obermeister Bauinnung Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Allerdings sei bei Kunden bereits eine gewisse Zurückhaltung beim Erwerb von Baugrundstücken und neuen Bauprojekten festzustellen. In Rostock und im Umland mache sich zudem immer mehr bemerkbar, dass es kaum noch Bauland gebe. Arbeit gebe es dennoch, so Bauer: „Viele Eigenheime wurden nach der Wende gebaut. Die Bewohner kommen jetzt so langsam ins Rentenalter und wollen das Haus vorher noch einmal schön machen oder altersgerecht umbauen.“

Die Auftragsflaute der öffentlichen Hand mache die Planung für die Betriebe schwieriger: „Wir brauchen ein Auftragsvolumen für vier bis sechs Monate im Voraus, um sicher planen zu können. Dann sprechen wir von einer guten bis sehr guten Auslastung. Derzeit sind wir allerdings nur bei zwei bis drei Monaten.“ Und falls der Winter so mild bleibt, könnten viele Aufträge vorzeitig abgearbeitet werden und das Polster weiter schmelzen.

Etwas läuft verkehrt

Die Folge sei einerseits Kurzarbeit, obwohl die Betriebe in der Lage wären, zu arbeiten. Oder die Firmen nehmen anderswo Aufträge an: „Viele Firmen, gerade im Schweriner Bereich, leisten bis zu 60 Prozent ihrer Arbeit in anderen Bundesländern. Das zeigt, dass hierzulande etwas verkehrt laufen muss“, so Bauer. Damit stimme auch die verbreitete Annahme nicht, dass oft nicht gebaut werden könne, weil es nicht ausreichend Kapazitäten am Bau gebe: „Das ist einfach nicht richtig“, widerspricht der Obermeister.

Die Preise am Bau seien 2019 um 8,9 Prozent gestiegen, laut Bauer vor allem wegen steigender Löhne und der neuen Abfallentsorgungsverordnung. Und es könnte für Häuslebauer noch deutlich teurer werden: „Derzeit laufen die Verhandlungen über den Mindestlohn am Bau. Wir rechnen in diesem Jahr mit Mehrausgaben von sechs Prozent.“

Bürokratie-Unsinn

Noch stärker werde die geplante CO2-Steuer zu Buche schlagen, fürchtet Bauer: „Der Bau arbeitet mit Stahl und Beton, die jeweils mit sehr hohem Energieeinsatz hergestellt werden. Zudem haben wir einen hohen Transportaufwand.“ Er rechne daher mit Preissteigerungen alleine durch die Steuer von 10 bis 15 Prozent.

Bauer beklagte auch die Bürokratie, die es dem Bau weiterhin schwer mache. Er nannte ein besonders skurriles Beispiel: „Früher konnte man in MV einen Fahrradunterstand bis zu 25 Quadratmeter Fläche ohne Baugenehmigung bauen. Dann wurde diese Fläche plötzlich auf zehn Quadratmeter reduziert. Gleichzeitig darf man aber einen Carport mit bis zu 30 Quadratmetern weiterhin genehmigungsfrei bauen.“ Zum Glück sei dem Gesetzgeber dieser Widerspruch in der Landesbauordnung MV schon relativ bald aufgefallen: „Dann haben sie den Unsinn wieder geändert.“

Von Axel Büssem