Bauland für Rostocker Familien: CDU unterstützt Kurswechsel im Rathaus

Rostocks Bausenator Holger Matthäus (Grüne) will zusammen mit Nachbargemeinden neues Bauland für Familien schaffen – und bekommt für den Kurswechsel in der Bauland-Politik ausgerechnet Rückendeckung von der Fraktion, die bisher zu seinen schärfsten Kritikern zählt: Der Rostocker CDU-Chef Daniel Peters begrüßt nun ausdrücklich die Idee, dies- und jenseits der Rostocker Stadtgrenzen neue Wohngebiete auszuweisen.

„Die Stadtverwaltung scheint endlich den Ernst der Lage erkannt zu haben. Leider musste der Wohnungsdruck erst die höchste Stufe erreicht haben, bis die Einsicht gekommen ist, dass wir auch für Familien in Rostock den Traum vom eigenen Heim erfüllen müssen“, so Peters.

„Jahrelang verfehlte Politik“

Matthäus hatte am Montag in der OZ angekündigt, dass Rostock seine Blockade-Haltung für neue Baugebiete im Umland aufgeben wolle. Jahrelang hatte sich die größte Stadt des Landes gegen größere neue Siedlungen in den Nachbargemeinden gewehrt: Bürger, die in Papendorf, in Nienhagen oder Kritzmow bauen, würden dort Steuern zahlen. Rostock habe da nichts von, lautete noch unter Ex-Oberbürgermeister Roland Methling die Argumentation.

„Jahrelang wurde eine völlig verfehlte Wohnungspolitik betrieben, kaum Flächen ausgewiesen oder diese nur an Mietwohnungsbauer vergeben. Das Ergebnis ist für uns fatal: Vor allem Familien wanderten ins Umland ab. Die Verkehrssituation verschärfte sich dadurch, Einnahmen fehlen“, so Daniel Peters. „Wenn Senator Matthäus nun mit der gewonnenen Einsicht Planungen vorantreiben will, hat er die CDU/UFR-Fraktion an seiner Seite.“

Modell-Projekt mit Papendorf

Denn der Bausenator wechselt den Kurs: Mit Papendorf soll im Süden Rostocks ein gemeinsames Wohngebiet ausgewiesen werden. Allein auf Rostocker Seite sollen 240 Baugrundstücke entstehen, nach Angaben von Papendorfs Bürgermeister Jürgen Ahrens bis zu 150 weitere „Wohneinheiten“ in Doppel-, Reihen- und Einfamilienhäusern auf „seiner“ Seite des Ortsschildes.

Erst in dieser Woche gab es eine „Klausurtagung“ beider Kommunen. Teilnehmer sprechen von einem „Austausch auf Augenhöhe“. Das neue Wohngebiet soll „aus einem Guss“ entstehen – mit direkter Straßenbahn-Anbindung.

