Einfamilienhäuser - Neues Bauland in Rostock: Sparkasse will Wohnraum in Groß Biestow schaffen

Rostock braucht dringend neues Bauland für Häuslebauer. Die Ostsee-Sparkasse will das schaffen, hat riesige Flächen im Süden der Hansestadt gekauft und will Platz für 240 Wohneinheiten schaffen. Die Preise sollen im Rahmen bleiben.