Rostock

„Herr Matthäus, wofür wurden Sie gewählt“ – Mit selbstgebastelten Schildern, gerichtet an den Rostocker Umweltsenator, haben einige Warnemünder am Mittwochmittag vor dem Haus des Bauwesens und der Umwelt protestiert. Gleich 110 Bäume sollen für die Erweiterung des Geh- und Radweges in der Warnemünde Parkstraße gefällt werden.

„In Zeiten des Klimanotstandes scheint der Plan überholt“, betont Annette Boog und weist darauf hin, dass die Wälder nicht nur in Australien von den Folgen der Erderwärmung betroffen seien. „Auch bei uns haben einige Pflanzen die heißen Sommer der vergangenen Jahre nicht überlebt.“ Umso kritischer sieht sie es, dass nun völlig gesunde Eichen und Kiefern dran glauben sollen.

Gegenseitige Rücksichtnahme im Verkehr

Schon in der Ortsbeiratssitzung am Dienstagabend wurde über das Vorhaben angeregt diskutiert. Zahlreiche Anwohner sind gekommen, um ihrem Frust Luft zu machen. „Wir haben hier in Warnemünde den schönsten Küstenwald an der gesamten Ostsee. Und wir jammern hier wegen solch einem Radweg. Wenn wir zulassen, dass die ganzen Bäume gefällt werden, sieht es hier aus wie im Krieg“, veranschaulicht Volker Wirth.

"Wie im Krieg": Volker Wirth hat illustriert, wie die Parkstraße nach den Baumfällungen aussehen wird. Quelle: Volker Wirth

Als gefährlich würde er die aktuelle Verkehrssituation in der Parkstraße nicht einschätzen. „Bei gegenseitiger Rücksichtnahme funktioniert die Nutzung des Radweges zu jeder Jahreszeit gut“, stimmt ihm Uwe Jahnke zu. Annette Boog befürchtet sogar, dass durch den geplanten Ausbau und die daraus resultierende Beschleunigung des Radweges erst recht Unfälle vorprogrammiert seien. „Es kann nicht sein, dass wir hier vor vollendete Tatsachen gestellt werden und kein Mitspracherecht haben“, ergänzt ein Anwesender. „Uns bleibt nur noch wenig Zeit das Desaster abzuwenden.“

Baumfällungen erfolgen bis Ende Februar

Noch bis Ende Februar sollen die Fällungen in der Parkstraße vertragsgerecht abgeschlossen werden, wie Stadtsprecherin Kerstin Kanaa auf Anfrage mitteilt. „Der konkrete Beginn der Arbeiten ist derzeit in Klärung, da durch den Auftragnehmer noch die Verfügbarkeit eines Nachauftragnehmers abgestimmt werden muss. Die Planungen wurden im Ortsbeirat mehrmals vorgestellt.“ Die Ausschreibung der Bauleistung erfolge nach jetzigem Planungsstand in der dritten Kalenderwoche 2020.

Der Ortsbeiratsvorsitzende Werner Fischer ( Die Linke) bestätigte während der Sitzung am Dienstagabend, dass es im Vorfeld mehrere Infomationsveranstaltungen gegeben habe. „Bis Oktober 2019 war allerdings nie die Rede davon, dass 110 Bäume für dieses Vorhaben weichen müssen“, betont er. „Wir als Ortsbeirat sind mit der durchgeführten Kommunikationspolitik nicht einverstanden.“

Dringlichkeitsantrag soll Vorhaben stoppen

Um das Vorhaben kurzfristig doch abzuwenden, haben sich die Ortsbeiratsmitglieder einstimmig für einen Dringlichkeitsantrag ausgesprochen. „Wir wollen den Oberbürgermeister damit beauftragen, die Fällungen im Küstenwald auszusetzen“, erklärt Fischer. Während des Aufschubs seien Gespräche zwischen Vertretern des Ortsbeirates und dem Amt für Verkehrsanlagen mit dem Ziel zu führen die Eingriffe zu minimieren.

Begründet werde dieser Antrag mit dem Bescheid zur Waldumwandlung, der besagt, dass eine Fällung erst unmittelbar vor Verwirklichung der Folgenutzung – in diesem Fall vor dem Bau des Geh- und Radweges – erfolgen dürfe.

Außerdem seien die Arbeiten außerhalb der Wanderungszeit von Amphibien durchzuführen und somit auf den Zeitraum zwischen Anfang November bis Mitte Februar zu legen. „ Fällungen neun Monate vor dem naturschutzrechtlich zulässigen Baubeginn stellen demnach einen Verstoß gegen die gesetzliche Vorgabe des Landeswaldgesetzes Mecklenburg-Vorpommern dar“, betont der Ortsbeiratsvorsitzende. Juliane Bethke vom Naturschutzbund ( Nabu) in Rostock spflichtet ihm bei: „Ich wäre sehr gespannt auf die Antwort, wieso es rechtlich möglich sein sollte, die Bäume jetzt schon abzuholzen.“

Von Susanne Gidzinski