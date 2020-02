Baumfällungen in der Warnemünder Parkstraße ausgesetzt

Warnemünde

Aufatmen im Ostseebad: Nach zahlreichen Protesten seitens der Bürger, Gesprächen zwischen dem Ortsbeirat und dem zuständigen Amt und einer Beratung innerhalb der Stadtverwaltung hat Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) nun entschieden: „Die anstehende Fällung der Bäume in der Warnemünder Parkstraße wird ausgesetzt.“

Diskussionen im Bauausschuss

Erst am Dienstag habe der geplante Ausbau des Fuß- und Radwegs im Bauausschuss der Bürgerschaft für Diskussionen gesorgt. Im Raum stand die Frage, warum hier überhaupt Änderungen notwendig seien. „Ich habe noch nie gehört, dass es schwere Unfälle gab. Jahrelang haben sich alle Verkehrsteilnehmer arrangiert. Mir fehlt der Grund, hier derartig schwer einzugreifen“, sagt Ausschuss-Chef Frank Giesen. Stephan Porst (Grüne) sieht das anders: „Vor allem im Sommer ist das Verkehrsaufkommen von Fußgängern und Radfahrern erheblich. Es gibt viele Konfliktpunkte.“ Aus eigenem Erleben kann ich nur bestätigen: „An der Stelle muss etwas passieren.“

Jobst Mehlan (Rostocker Bund) macht auf die zunehmende Geschwindigkeit der Radfahrer aufmerksam: „Durch den technischen Fortschritt sind die immer schneller unterwegs. Ein höheres Tempo bedeutet aber auch ein größeres Risiko“, so Mehlan. Claudia Schulz (Grüne) sieht die Stadt in der Pflicht: „Wenn wir uns als Fahrradstadt begreifen, müssen wir auch Lösungen anbieten, bei denen sich Radfahrer nicht an Fußgängern vorbeischlängeln müssen.“ Helge Bothur (Linke) bemängelt jedoch, dass bisher keine Statistiken vorgelegt worden seien, die einen Eingriff rechtfertigen. „Alles, was wir haben, ist ein Sammelsurium von Wahrnehmungen.“

Stadt prüft Alternative

Laut Umweltsenator Holger Matthäus sind auf der schmalen Allee durchschnittlich 10 000 Autos pro Tag unterwegs und in Spitzenzeiten bis zu 8000 Radfahrer. „Es ist ein Nadelöhr.“ Die aktuelle Verkehrsführung als gemeinsamer Geh- und Radweg sei rechtlich nicht zulässig. „Wenn wir den Gehweg nicht ausbauen, müssen wir das Schild, Radfahrer frei' wieder abbauen.“ Der Weg sei zu schmal dafür, als dass Fußgänger und Radfahrer hier in beide Richtungen unterwegs sein können. „Wenn sich hier jemand verletzt, ist der Schuld, der das zugelassen hat“, sagt Matthäus. Die Alternative wäre, dass die Radfahrer auf die Straße ausweichen müssen. „Die Bürgerschaft hat uns als Verwaltung beauftragt, ein Konzept zu erarbeiten, das möglichst wenig Eingriffe vorsieht“, so Matthäus.

Aus diesem Grund sei in den letzten Tagen intensiv an der Thematik gearbeitet worden. Aktuell solle geprüft werden, ob durch die Fällung der mit Miniermotten und Pilzen befallenen Kastanien am Straßenrand eine Erweiterung des Weges in Richtung Straße möglich wäre. „Diese Alternative könnte mit einer erheblichen Senkung des Eingriffs in den Naturraum einhergehen“, meint Matthäus. Entscheidend für den Entschluss sei, dass sich der Gesundheitszustand der Kastanien im letzten Jahr verschlechtert habe. „Die Allee ist kurz- bis mittelfristig nicht als Kastanienallee zu halten. Damit müssen neue Bäume und neue Baumarten nachgepflanzt werden.“

Trotz Etappensieg : Ortsbeirat bleibt dran

„Das sind gute Neuigkeiten, dass die Fällung ausgesetzt wird“, sagt der Ortsbeiratsvorsitzende Werner Fischer (Linke). Seiner Meinung nach sei dies ein wichtiger erster Schritt, betont aber: „Das ist nur ein Etappensieg, der uns ein größeres Zeitfenster ermöglicht. Dieses müssen wir nun nutzen.“ Schließlich gebe es neben dem von der Stadtverwaltung präferierten Lösungsansatz noch viele weitere, die in Betracht gezogen werden sollten. „Wir bleiben dran und behalten uns vor, sämtliche Alternativen zu prüfen. Unser Ziel ist es, den Küstenwald so gut es geht zu schützen.“

Umweltministerium eingeschaltet

Auch Annette Boog von der Bürgerinitiative „Rettet den Küstenwald“ ist die Erleichterung über den Entschluss des Senators deutlich anzusehen. Noch vor wenigen Tagen habe sie ihren Urlaub abgebrochen, um rechtzeitig eine Fachaufsichtsbeschwerde an das Umweltministerium einzureichen. „Ich hatte Angst, dass die Bäume alle weg sein werden, wenn ich wieder komme“, berichtet sie.

Wenngleich sie froh über die Entscheidung der Stadt ist, hält sie auch weiterhin an ihren Forderungen fest. „Die Frage ist, wie lange die Fällungen gestoppt sind. Wir können nicht jede Woche Menschenketten bilden und für den Erhalt kämpfen.“ Daher sei es wichtig, dass offen über das Projekt diskutiert und Alternativen geprüft werden. Vor allem aber sei es notwendig die Bürger mit einzubeziehen. Mehr als 950 Unterschriften seien bereits gesammelt worden. „Und bis Freitag werden es mehr als 1000 sein“, ist sich Boog sicher.

Dann nämlich findet um 16 Uhr ein Bürgertreffen in der Warnemünder Gaststätte „Am Moor“ statt. „Wir wollen unseren Küstenwald behalten. Gemeinsam werden wir uns über unser weiteres Vorgehen abstimmen. Es sind noch längst nicht alle Möglichkeiten in Betracht gezogen worden. Wir lassen nicht locker.“

Von Susanne Gidzinski und André Horn