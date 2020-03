Der Bad Doberaner Baumkletterer André Erdmann liebt seinen Arbeitsplatz in bis zu 30 Metern Höhe. Für der OZ-Aktion „Mein Baum für unsere Zukunft“ haben wir ihn einen Tag lang begleitet.

Baumkletterer in MV: Ein Job in 30 Meter Höhe

