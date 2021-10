Rostock

Egoli scheint mit ihrer neuen Chefin sehr zufrieden zu sein: Mit einem dicken Schmatzer auf die Wange begrüßt die Seebärendame Rostocks Zoo-Direktorin Antje Angeli, als diese auf der Robben-Anlage vorbeischaut. Solch direkter Tierkontakt ist selten, seit die 50-Jährige Anfang Juli die Nachfolge von Udo Nagel angetreten hat.

„Was mich freut, ist, dass mich auch die Kollegen sehr gut in der neuen Rolle aufgenommen haben. Das gibt viel Motivation und Kraft“, erzählt Angeli. Der Rostocker Zoo mitsamt seinen Menschen, Tieren, Anlagen und Wegen ist ihr schon lange vertraut. Immerhin war sie zuvor 15 Jahre als Kuratorin für das Tierbestandsmanagement zuständig.

Parkplätze für Besucher sind großes Thema

Ihre ersten 100 Tage im neuen Amt hätte sie erst einmal für eine Bestandsaufnahme genutzt. „Dadurch, dass ich die guten Seiten, aber eben auch die Probleme des Zoos kenne, gibt es eine große Erwartungshaltung, diese zu lösen“, sagt Angeli, gibt aber zu: „Ich muss noch lernen, dass viele Dinge Zeit benötigen.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine der Sachen, die sie gern angehen würde, sei das Problem der Parkplätze. „Wir haben hier aktuell 350 Stellflächen, aber an guten Tagen mehrere Tausend Besucher.“ Bei den ersten Gesprächen mit Vertretern der Stadt und der Bürgerschaft sei ihr Wunsch nach dem Bau eines Parkhauses deshalb zumindest immer angesprochen worden. „Das schließt aber nicht aus, dass wir die Menschen zusätzlich zur Nutzung des Nahverkehrs oder der etwas weiter entfernt liegenden Parkplätze animieren wollen.“

Nachlässe von Rostockern ermöglichen Investitionen

Neben dem Tierwohl steht auch das Wohl der Mitarbeiter im Fokus. „Ich möchte, dass der Zoo ein moderner und gefragter Arbeitgeber ist – mit gerechten Lohnstrukturen und attraktiven Arbeitsplätzen“, sagt Antje Angeli. Deshalb würde derzeit geprüft, ob das in die Jahre gekommene Verwaltungsgebäude saniert werden kann. Auch die Digitalisierung und die Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses zur Klimaneutralität seien Aufgaben, denen sie sich stellen würde.

Bei ihrer Bestandsaufnahme hat sich Antje Angeli auch die Tieranlagen genauer angeschaut. „Wir haben in der Vergangenheit viel Kraft in Großbaustellen gesteckt. Die brauchte es auch – für die Tiere und um für die Besucher attraktiv zu bleiben.“ Dennoch gebe es viele kleinere Objekte, die einer Sanierung bedürften.

„Zwei Anlagen können wir jetzt schon angehen, weil wir erstmals größere Nachlässe erhalten haben“, erzählt die Direktorin. Die fünf- sowie sechsstelligen Beträge ermöglichen es, ein Winterquartier für die Kuba-Flamingos zu bauen und in die Außenanlage der Jaguare zu investieren. Auch die Erneuerung der Sanitäranlagen sowie die Optimierung der Gastronomie stünden an. So sei beispielsweise ein Abriss und Neubau des Café Käfer geplant.

Robbenanlage und Wikingerdorf haben Priorität

Als eine seiner letzten Amtshandlungen hatte Ex-Zoochef Udo Nagel noch eine Ideensammlung für künftige Großprojekte des Zoos vorgestellt. Die hat Antje Angeli selbst mit erarbeitet. Deswegen weiß sie genau, welche Vorhaben realistisch sind. Erst einmal stünde der Neubau der Robbenanlage an, der 2022 startet. „Danach werden wir wohl das Wikingerdorf rund um die alte Jägerhütte angehen“, blickt sie voraus. Entstehen soll dort ein Gelände für alte, hierzulande eher unbekannte Nutztierrassen. Eine Art Schaubauernhof für rund zwei bis drei Millionen Euro.

Bei der Planung setzt Antje Angeli auf Transparenz. „Ich möchte die Bürger mitnehmen und über das Vorhaben offen und rechtzeitig informieren, zum Beispiel bei den Ortsbeiräten“, kündigt sie an. Erweiterungspläne des Zoos in Richtung Barnstorfer Wald hatten schon beim Bau des Darwineums zu Konflikten geführt. Das soll sich nicht wiederholen.

Rückkehr der Elefanten finanziell nicht zu leisten

Je nachdem, wie es künftig um die wirtschaftliche Lage des Zoos bestellt ist, könnte sich Antje Angeli auch neue Anlagen samt Amurtigern und -leoparden vorstellen. Derzeit kämpfe der Tiergarten aber noch mit den Folgen der Pandemie und den Einbrüchen bei den Besucherzahlen durch den Lockdown. „An sich sind wir aber – durch die Corona-Hilfen und Unterstützung von Stadt und Land – nicht in der Position, jammern zu dürfen“, sagt die Direktorin. Dennoch sei natürlich auch der Zoo von den aktuellen Kostensteigerungen in den verschiedensten Bereichen betroffen. Dass die Eintrittspreise ewig stabil bleiben, könne sie deshalb nicht versprechen. „Dieses und nächstes Jahr ist eine Erhöhung kein Thema. Langfristig ausschließen kann ich sie aber ehrlicherweise nicht“, sagt Angeli.

Schließlich kämen diese Einnahmen auch dem Eigenkapital des Zoos zugute, das es für Investitionen braucht. Zum Beispiel für das Humboldteum, ein Zentrum für den Artenschutz, das rund um die alte Elefantenanlage entstehen könnte, aber schon jetzt mit etwa 20 Millionen Kosten veranschlagt ist. „Träumen darf man ja immer, aber wir müssen ganz genau prüfen, was realisierbar ist“, erklärt die Direktorin. Deshalb erteilt sie auch der Rückkehr von Elefanten nach Rostock erst einmal eine Abfuhr. Ein Großprojekt wie das Afrikaneum, das mit bis zu 50 Millionen veranschlagt ist, sei eine Größenordnung, die in den nächsten 20 Jahren sicher nicht leistbar wäre. „Weil wir vom Zoo und viele Rostocker die Elefanten aber im Herzen tragen, denken wir erst einmal an ein Artenschutzprojekt für diese tollen Tiere.“

Von Claudia Labude-Gericke