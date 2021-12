Warnemünde

Seit Mai laufen die Bauarbeiten am Geh- und Radweg in der Warnemünder Parkstraße und sorgen seither für massive Verkehrseinschränkungen am Ortseingang. Dabei sollten diese bereits seit knapp vier Monaten beendet sein. Vor allem in der Hauptsaison sorgten die Maßnahmen für einigen Frust bei Einheimischen und Urlaubern. Doch was plant die Stadt im nächsten Jahr? Ist wieder mit Einschränkungen zu rechnen? Die Stadt bezieht Stellung.

Zuerst einmal: Die Bauarbeiten in der Parkstraße sollen nach Angaben der Stadt in dieser Woche abgeschlossen werden. Zuletzt habe man die defekten Amphibiendurchlässe zurückbauen müssen. Grund für die mehrmonatige Verzögerung? Der Baugrund habe eine geringe Tragfähigkeit aufgewiesen, es wurden Bauwerksreste gefunden, die zunächst entfernt werden mussten, und eine Havarie an der Trinkwasseranlage habe den Bau des Straßendurchlasses für einige Tage unterbrochen.

Poller-Anlage und Straßenbeleuchtung

Ob die Warnemünder auch im kommenden Jahr mit einer derartigen Verkehrseinschränkung leben müssen? Laut der Stadt sei etwas Derartiges nicht geplant. Aktuell sehen die Pläne des Rostocker Tiefbauamtes lediglich Maßnahmen vor, die den Verkehr nicht maßgeblich einschränken werden. So wolle man in der Kirchenstraße eine Verkehrspoller-Anlage errichten und so die Fußgängerzone vor durchfahrenden PKWs schützen.

Außerdem werden diverse Straßenbeleuchtungen erneuert. Hierzu zählt etwa die Beleuchtung in der Kurhausstraße – auf Länge von der Mühlenstraße bis zur Seestraße. Dies soll im zweiten Quartal 2022 umgesetzt werden. Ähnliches plant man in der Wachtlerstraße, von der Heinrich-Heine- bis zur Schillerstraße.

Beleuchteter Kurpark und mehr Parkplätze

Außerdem: Der Kurpark soll endlich auch nachts begehbar sein. Beleuchtungsanlagen werden auf einem Weg von der Wachtlerstraße bis zum Parkplatz des Leibniz-Institutes für Ostseeforschung installiert. Auch diese Arbeiten sollen im 2. Quartal 2022 durchgeführt werden.

Eine Baumaßnahme, die für den Verkehr in Warnemünde eine entscheidende Rolle spielen kann, ist der Bau der Parkpalette auf dem Parkplatz Strand-Mitte. Nach Angaben der Stadt können diese Ende 2022 beginnen. Damit werde auch die Grundlage für den Ausbau der Rohrmannschen Koppel durch die Wiro zu einem Wohnmobilhafen gelegt.

Georginenplatz: Ein sommerlicher Naherholungsort?

Ein hart umkämpftes Fleckchen Grün in Warnemünde ist der Georginenplatz. Zuletzt wurde die Georginenstraße aufwendig saniert. Nun könnten im nächsten Jahr die Arbeiten am Platz beginnen. Grünamtsleiterin Ute Fischer-Gäde bekräftigte in der Oktober-Sitzung des Ortsbeirates, dass man den Georginenplatz zum sommerlichen Naherholungsort entwickeln wolle – mit Erhalt des aktuellen Baumbestandes.

Dies habe jedoch zur Folge, dass man die Pläne überarbeiten müsse. Laut der Stadt sind davon diverse Hausanschlüsse für Schmutz- und Regenwasser rund um den Platz betroffen. Demnach sollen zunächst Tiefbauarbeiten der Nordwasser GmbH Ende 2022 erfolgen. Ab 2023 wolle man den Platz über ein bis eineinhalb Jahre sukzessive erneuern, neue Schmuckpflanzungen mit Dahlien (auch Georginen genannt) vornehmen. Diese seien zwar sehr pflegeintensiv, doch man wolle der Tradition des Platzes treu bleiben. „Und dann erstrahlt er wieder in schönem Glanz“, sagte Fischer-Gäde.

Baugerüste, Bagger und viel Sand: Die Georginenstraße befindet sich mitten in der Sanierung - der Georginenplatz wird hingegen noch nicht bebaut. Quelle: Moritz Naumann

Verkehrsberuhigung bei der Stubbenwiese?

Auch im Rostocker Nordosten wird gebaut. Kernpunkt der Maßnahmen ist die Verkehrsstelle rund um den Parkplatz Stubbenwiese. Dort soll zum einen die Beleuchtungsanlage erweitert werden – zwischen dem Kletterwald und dem Ortsausgang Markgrafenheide in Richtung Hohe Düne. Diese Maßnahme ist für das 4. Quartal 2022 geplant.

Außerdem fordern Ortsbeirat, Kletterwaldbetreiber und Anwohner schon seit Längerem, dass die Kurve in Höhe des Parkplatzes am Ortsausgang zusätzlich gesichert werden muss. Nicht zuletzt der Verkehrsunfall im August 2020, bei dem ein 34-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen ist, hat die Rufe nach verkehrsberuhigenden baulichen Maßnahmen lauter werden lassen.

Direkt hinter dem Ortseingang von Markgrafenheide befindet sich der Parkplatz Stubbenwiese und der Kletterwald. Hier gilt Tempo 30, gefahren wird aber deutlich schneller. Quelle: Moritz Naumann

Erster Schritt: Ein Gehweg

Geschwindigkeitsmessungen des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) und der Polizei hatten zuletzt nachgewiesen, dass es sich hier um eine echte Gefahrenstelle handelt. So wurde in der Tempo-30-Zone eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 43 km/h ermittelt. Aus Richtung Hohe Düne fahren demnach 92 Prozent der Fahrzeuge zu schnell nach Markgrafenheide rein.

Um die Sicherheit für Fußgänger zu erhöhen, plant das Tiefbauamt die Implementierung eines Gehweges in der Zufahrt zum Parkplatz für das zweite Quartal des kommenden Jahres. Darüber hinaus seien finanzielle Mittel zur Planung der Warnemünder Straße eingestellt. Das Tiefbauamt favorisiert den Bau einer Mittelinsel im Bereich der Parkplatzeinfahrt, um die Geschwindigkeit der Fahrzeuge zu reduzieren. Wann dies jedoch umgesetzt wird, ist noch unklar.

Von Moritz Naumann