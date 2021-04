Baustart: Technologiepark Warnemünde bekommt Campus-Kita

Rostock

Das Feld ist beräumt, Bäume gefällt und eine Baustraße errichtet: Alle notwendigen Vorbereitungen für den Ersatzneubau der Kita „Strandmuschel“ in der Friedrich-Barnewitz-Straße im Ostseebad Warnemünde sind bereits erfolgt. Nun geht es an die Pfahlgründung. Dabei kommt ein riesiger Bohrer zum Einsatz, der so manches Gebäude in der Umgebung überragt. „Dieses Verfahren ist aufgrund des vorhandenen und untersuchten Baugrunds notwendig geworden“, bestätigt Janine Bode, Assistentin der Betriebsleitung des Eigenbetriebs Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.

Offene Gestaltung des Neubaus

Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, soll – entsprechend des geplanten Bauablaufs – direkt mit den Erdbau- und Rohbauarbeiten begonnen werden. „Weitere Gewerke befinden sich in der Ausschreibung und werden gemäß Projektablauf vergeben“, teilt die KOE-Mitarbeiterin mit.

Bei den Arbeiten kommt ein riesiger Bohrer zum Einsatz, der so manches Gebäude in der Umgebung überragt. Quelle: Ove Arscholl

Der Neubau wird eingeschossig und damit komplett barrierefrei. In einem Kinderrestaurant soll der Nachwuchs lernen, sich selbst gesundes Essen zuzubereiten. Der U-förmige Bau mit seinen offenen Terrassen soll jederzeit ermöglichen, die Angebote der Erzieher spontan auch nach draußen zu verlegen, wie Kathleen Lührs, Bereichsleiterin für Krippen, Kindertagesstätten und Horteinrichtungen beim Rostocker Kreisverband der Volkssolidarität, im Vorfeld gegenüber der OZ bestätigte.

Anzahl der Kita-Plätze an Bedarf angepasst

Insgesamt 168 Heranwachsende sollen zukünftig in der Kita unterkommen – davon 54 Krippenkinder und 114 Kindergartenkinder. Das seien rund 80 Plätze mehr als noch am alten Standort an der Parkstraße. Vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Technologieparks Warnemünde sowie weiterer ortsansässiger Firmen, wie der Hochschule Wismar oder des Luft- und Raumfahrt-Forschungszentrums, sollen von dem Betreuungsangebot profitieren. „Mit der geplanten Kita werden Wirtschaftskraft und Attraktivität des gesamten Standortes gestärkt“, meint Bode. Die Volkssolidarität Rostock-Stadt als Träger der Einrichtung habe angekündigt, die Öffnungszeiten der Kita entsprechend flexibel zu gestalten.

Sanierung nicht möglich gewesen

Notwendig geworden ist der Neubau, weil die derzeitig genutzte Villa aus brandschutztechnischen Gründen nicht mehr als Kindertagesstätte tragbar sei und sich eine Sanierung des Gebäudes gemäß den gesetzlichen Anforderungen als nicht möglich herausgestellt habe. Knapp 60 Jahre habe sie als Kindertageseinrichtung gedient. Nun sei es an der Zeit für einen Umzug.

Von Susanne Gidzinski