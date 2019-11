Baustart fürs Rostocker Ulmicum: Alte Latrine erstaunt die Denkmalschützer

Rostock

Das größte Geschenk für die Universität gibt es erst nach dem Jubiläumsjahr: Im März 2020 starten die Baumaßnahmen auf dem Campus Ulmenstraße. Auf dem ehemaligen Kasernengelände soll innerhalb der nächsten sieben Jahre und für rund 90 Millionen Euro das neue Herz der Rostocker Universität entstehen – ein Standort für die geisteswissenschaftlichen Fakultäten, eine Bibliothek sowie der Neubau für das Staatliche Schulamt.

Das Modell zeigt, wie das Gelände der Uni in der Ulmenstraße nach Abschluss der Baumaßnahmen aussehen soll. Quelle: Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

„Wir bauen hier ein kleines Stückchen Stadt hin – aber es wird kein Berliner Flughafen werden“, sagt Jens Rott. Der Architekt des Betriebs für Bau und Liegenschaften ( BBL) MV ist Leiter der Projektgruppe „Ulmicum“, wie der geplante Komplex genannt wird. Die Zeitplanung, die eine Eröffnung der Bibliothek zum Ende 2026 vorsieht, sei „ambitioniert, aber seriös“. Erst vor Kurzem war Bauanlaufberatung mit allen Planungsbüros.

Alte Latrine hat Seltenheitswert

Eine besondere Überraschung gab es dabei schon vor dem Baustart: Auf dem ehemaligen Kasernengelände in der Ulmenstraße gab es noch eine alte Latrine. „Das ist eine Preziose der Denkmalpflege“, so Rott. Dem für Laien unscheinbare Gebäude messen Fachleuten einen hohen Erhaltungswert bei, „weil es davon nur noch eins in MV und nur noch zwei in ganz Deutschland gibt“. Der BBL überlegt derzeit, welche Nutzung dort möglich ist. „Vielleicht eine Fahrradwerkstatt oder ein kleines Café“, nennt der Architekt zwei der Möglichkeiten.

15 Millionen allein für den Tiefbau

Womit im kommenden Frühjahr begonnen wird, sind Infrastruktur- und Tiefbaumaßnahmen für Fernwärme, Entwässerung, Frischwasser und Datenkabel. „Da wird kaum sichtbar viel Geld versenkt – rund 15 Millionen Euro“, sagt der Leiter der Projektgruppe.

Weil für die Baumaßnahme eine Zuwegung von der Ulmenstraße auf das Campusgelände entfällt, würde die denkmalgeschützte Mauer in Richtung Gewettstraße erst einmal abgetragen, aber später nach altem Muster historisch wieder aufgebaut. „Ja, es wird schmuddelig und laut, aber meist im Zeitraum zwischen 7 und 16, maximal 18 Uhr“, erklärt Rott.

Dachausbau statt Abriss

Bei den Gebäuden werde das sogenannte Haus 2, das an der Ecke Ulmen-/ Gewettstraße liegt, zuerst angefasst. „Aufgrund der vorgefundenen Substanz waren auch ein Abriss samt Neubau im Gespräch“, erklärt der Projektleiter. Dennoch sei nach langer Abstimmung mit der Uni und der Denkmalbehörde die Entscheidung für eine Sanierung gefallen. Um im Gebäude die benötigten Flächen für die Juristische Fakultät zu schaffen, die später dort einzieht, sei ein Ausbau des Dachgeschosses nötig. Der entsprechende Bauantrag werde derzeit vorbereitet.

So soll das Haus 2 an der Ecke Ulmen-/Gewettstraße nach der Sanierung aussehen. Dort soll die juristische Fakultät einziehen. Quelle: Betrieb für Bau und Liegenschaften MV

Für das Haus 3 entlang der Gewettstraße ist dieses wichtige Papier schon genehmigt. Dennoch wird mit dem Gebäude erst 2023 begonnen. „Wir haben dort aktuell noch viele Nutzer und müssen für diese erst einmal Platz schaffen“, sagt Rott. Für die Sportwissenschaftler, die im Gebäude Labore hätten, würde Am Waldessaum ein Neubau entstehen. Andere Nutzer können erst ausziehen, wenn das Gebäude der alten Physik in der Innenstadt erneuert wurde. „Da sind wir dabei, aber es gibt Schwammbefall im Dach und Quecksilber in den Decken, deshalb war erst einmal eine Schadstoffsanierung notwendig.“ Auch der Neubau der Bibliothek wird Rott zufolge erst 2023 anfangen.

Bäume und Parkplätze müssen weichen

Schattenseite der großen Baumaßnahmen auf dem „relativ beengten Grundstück ist, dass Bäume und Stellplätze in Größenordnungen wegfallen“, so der Architekt. Anwohner aus der KTV, die bisher gegen Gebühr auf dem Campus Stellflächen mieten konnten, haben bereits eine Kündigung erhalten. „Wir brauchen die Flächen unter anderem zur Baustelleneinrichtung und für den neuen Standort der Müllentsorgung“, erklärt der Projektgruppenleiter.

Betroffene Bürger haben sich nun an den Ortsbeirat des Viertels gewandt, der mit der Stadt nach Lösungen suchen will, um den sich weiter vergrößernden Parkdruck im Quartier zu entlasten. Auch die Mitarbeiter werden künftig keinen Ersatz für ihre weggefallenen Parkplätze bekommen. „Wir haben aber eine große Uni-Stellfläche in der Südstadt, die bei Weitem nicht ausgelastet ist und durch die Campuslinie vom Nahverkehr angebunden wird“, erklärt der Architekt.

Für die wegfallenden Parkplätze muss das Land rund 900 000 Euro Ablöse zahlen, die unter anderem in Projekte für nachhaltige Mobilität in der Hansestadt fließen. Auch an den Ersatz für die Bäume wurde gedacht: Weil auf dem Gelände aber Flächen für Neuanpflanzungen fehlen, sollen zumindest die Dächer der neuen Gebäude begrünt werden.

Lesen Sie mehr

Pläne für „Ulmicum“: So sieht Rostocks neue Uni aus

Alte Reithalle wird zur Mensa umgebaut

Vorbereitung für neuen Campus: Uni im Umzugsstress

Von Claudia Labude-Gericke