Baustart in Dummerstorf: Noch vor Weihnachten sollen McDonalds und Aral eröffnen

Dummerstorf

Hochbetrieb auf der Baustelle im Gewerbepark „ Ostsee“ in Dummerstorf. Vor dem Norma-Logistikzentrum entstehen gleich zwei große Projekte: eine McDonalds-Filiale und ein Aral-Autohof. Noch vor Weihnachten, ab 19. Dezember, sollen sowohl das Fast-Food-Restaurant als auch die Tankstelle eröffnet werden.

Das Interesse an einem Gewerbestandort in unmittelbarer Nähe zum Autobahnkreuz ist ungebrochen. So gibt es auch für die Erweiterung des Gewerbe- und Logistikzentrums Ostsee interessante Anfragen zur Ansiedlung. Gerade seien auf dem Acker hinter dem Norma-Gebäude die archäologischen Untersuchungen abgeschlossen worden. Hier setze dann ein neuer B-Plan an.

Platz für Pferdesportartikel-Händler in Kavelstorf

Das Vorhaben eines großen Pferdesportartikel-Händlers, sich in diesem Gewerbegebiet niederzulassen, habe sich indes zerschlagen. „Einzelhandel wurde an dieser Stelle nicht erlaubt“, erklärt Wiechmann. Der Großhändler Krämer für Reitzubehör wollte hier ursprünglich auf einer Fläche von rund 5500 Quadratmetern einen Markt für Pferdesportartikel errichten.

Neben 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche innen waren auch ein Freigelände für Pferdeanhänger sowie etwa 800 Quadratmeter eingezäunte Freilauf- und ­Vorführfläche geplant. „Hier prüfen wir derzeit einen neuen Standort“, kündigt Wiechmann an. In Kavelstorf könnten dem Großhändler 5000 Quadratmeter für seine Pläne angeboten werden.

Derzeit werden hinter Norma im Gewerbepark archäologische Untersuchungen vorgenommen. Quelle: Doris Deutsch

Unterdessen wird am Eingang des Gewerbeparks Ostsee fleißig gebuddelt. Baustart war Ende August. McDonalds und Aral teilen sich die etwa 1,5 Hektar große Gewerbefläche. „Die Kraftstofftanks sind eingebaut, jetzt laufen die Vorbereitungen für die Entwässerung, Drainagen und Gebäudefundamente“, informiert Investor Gero Styra, der für Aral Außenanlagen, Parkplätze und Gebäude errichtet, während das Mineralöl-Unternehmen für die technische Ausstattung der Tankstelle zuständig ist. Styra rechnet damit, dass in etwa zwei Wochen mit dem Hochbau der Gebäude begonnen wird.

Schnelles Tanken: Laster an die Hochleistungszapfsäulen

Diese autobahnnahe Tankstelle werde eine größere, wie Aral-Pressesprecher Detlef Brandenburg, betont. „Es gibt zwei Hochleistungszapfsäulen mit einem erhöhten Durchfluss. Hier können zeitgleich vier Lkw betankt werden“, sagt Brandenburg. Für Pkw stehen drei Zapfsäulen beidseitig zur Verfügung. Zum Angebot gehöre außerdem eine Autowaschanlage mit 2,40 Meter Durchfahrtshöhe. „Wer eine eigenhändige Reinigung bevorzugt, kann unsere zwei Selbstbedienungs-Waschboxen nutzen“, sagt Brandenburg.

Im Shop mit Gastronomie auf rund 140 Quadratmetern kann rund um die Uhr eingekauft werden. „Das Angebot ist auch auf Truckerbedarf ausgelegt“, erklärt der Betreiber der Tankstelle, Enrico Brauner. Auf dem Gelände sind insgesamt 20 Lkw-Stellplätze vorgesehen. Für die Fahrer gibt es Sanitäranlagen und Duschen im Haus. Brauner betreibt noch drei weitere Tankstellen in Rostock und beschäftigt 30 Mitarbeiter. „In Dummerstorf werden wir mindestens zehn Mitarbeiter einstellen“, betont der Betreiber, „Verkäufer, Azubis, Hausmeister.“

Norma beliefert 120 Filialen von Dummerstorf aus

Vor gut einem Jahr hat der Discounter Norma sein neuestes Logistikzentrum in Dummerstorf, das sechste nach Erfurt ( Thüringen), Fürth ( Bayern), Magdeburg ( Sachsen-Anhalt), Aichach ( Bayern) und Rheinböllen ( Rheinland-Pfalz), in Betrieb genommen. Von hier aus werden mehr als 120 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, dem nördlichen Brandenburg und dem nördlichen Niedersachsen beliefert. Rund einhundert Arbeitsplätze sind hier entstanden.

Von Doris Deutsch