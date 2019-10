Baustart in Evershagen: Anwohner fordern bessere Gehwege

Evershagen

Leichtes Kopfschütteln bei den Anwohnern am Martin-Andersen-Nexö-Ring: Die Stadt hat hier am Montag damit begonnen, die Straße zu erneuern. Doch aus Sicht der Anwohner wäre das nicht so dringend notwendig gewesen: „Die hätten mal lieber den Bürgersteig machen sollen“, sagt Hartmut Thiel.

Die Gehwege am Ring sind in einem schlechten Zustand. Die Stadt hat deshalb bereits Warnschilder aufgestellt. „Vor allem nachts ist es gefährlich. Der Gehweg ist schlecht beleuchtet und ich sehe nicht, ob ich auf eine Platte trete, die locker ist“, schildert der 70-Jährige. Nachbar Uwe Clasen sieht das ähnlich: „So schlecht war die Straße noch nicht. Da waren keine Schlaglöcher.“

Ortsbeirat machte sich mehrfach für Sanierung stark

Die Löcher im Gehweg am Martin-Andersen-Nexö-Ring sind provisorisch mit Schotter gefüllt worden. Quelle: André Horn

Evershagens Ortsbeiratschef Niels Schönwälder (SDP) bestätigt: „Der Nexö-Ring war keine Buckelpiste. Da muss schon ein Fachmann zu dem Urteil gekommen sein, dass die Straße nun dran ist.“ Auf der anderen Seite sei Schönwälder aber froh, dass immerhin der Gehweg zwischen Bertolt-Brecht-Straße und Nordahl-Grieg-Straße erneuert wird. „Das Stück ist wirklich katastrophal und völlig kaputt. Das ist der schlimmste Gehweg in Evershagen“, so Schönwälder.

Auf dem Weg zwischen Brecht-Straße und Grieg-Straße seien vor allem alte Bewohner aus dem Pflegeheim unterwegs, um zum Supermarkt oder zur Straßenbahn zu gelangen. „Zur Zeit kommt da aber keiner lang mit Rollator und auch nicht mit Kinderwagen.“ Der Ortsbeirat habe sich daher mehrfach bei der Stadtverwaltung für eine Sanierung des Weges stark gemacht.

Dass nicht auch die anderen Gehwege am Martin-Andersen-Nexö-Ring saniert werden, hat laut Amt für Verkehrsanlagen einen einfachen Grund: Die Wurzeln der angrenzenden Pappeln können nicht entfernt werden, ohne die Standsicherheit der Bäume zu gefährden, heißt es auf OZ-Anfrage.

Straße wurde im Jahr 1974 erbaut

Die Bauarbeiten im Martin-Andersen-Nexö-Ring dauern bis Ende November an. Quelle: André Horn

Während der Bauarbeiten bis Ende November fallen im Martin-Andersen-Nexö-Ring zudem Parkplätze weg. „Das ist gerade abends ein Problem, wenn die Leute nach der Arbeit nach Hause kommen. Die standen sonst alle auf der Straße. Nun müssen sie woanders nach einem Parkplatz suchen“, sagt Anwohner Thiel. Ortsbeiratschef Schönwälder hält das für mehr als vertretbar: „Diesen Tod müssen wir jetzt sterben. Schließlich wird die Situation am Ende für alle Beteiligten positiv sein.“

Wie die Stadt mitteilt, ist die Straße im Jahr 1974 gebaut worden. „Eine grundhafte Sanierung ist seit dem nicht erfolgt.“ Es seien lediglich Schlaglöcher geflickt worden. Auch gab es Ausbesserungen mit Splitt sowie Emulsion.

Kosten: 390 000 Euro

Die Bauarbeiter beginnen mit Deckenerneuerung am Knotenpunkt Bertolt-Brecht-Straße/ Thomas-Morus-Straße/Martin-Andersen-Nexö-Ring. Das Bauende liegt am Knotenpunkt Bertolt-Brech-Straße / Ehm-Welk-Straße/Martin-Andersen-Nexö-Ring. Die Fahrbahn wird auf einer Gesamtlänge von rund 1.420 Metern erneuert. Dazu gehören die Deckenerneuerung, die Anpassung und Instandsetzung der Straßenabläufe, die grundhafte Erneuerung des Gehwegs zwischen Bertolt-Brecht-Straße und Aleksis-Kivi-Straße sowie Markierungsarbeiten.

Das 390 000 Euro umfassende Bauvorhaben wird von der Firma Groth & Co. Bauunternehmung GmbH in fünf Bauabschnitten ausgeführt. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die beschilderten Umleitungen der Verkehrsführungen zu beachten.

