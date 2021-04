Rostock-Stadthafen

So viele Säulen hätten wohl selbst die alten Griechen vor Neid erblassen lassen: 370 je 20 Meter lange Betonpfähle werden demnächst im Rostocker Stadthafen stecken. Sie sollen einmal das neue Radisson-Hotel tragen, das auf der Silohalbinsel entsteht.

Rund 60 Millionen wird das Projekt kosten, das im Herbst 2023 abgeschlossen sein soll. Mit insgesamt 900 Betten werden die beiden Radisson-Hotels dann zu den Branchenführern in der Hansestadt aufsteigen.

Zwei Häuser mit (fast) gleichem Namen

Bauherr ist die Friedemann-Kunz-Familienstiftung des namesgebenden Scanhaus-Marlow-Gründers, der auch das Radisson Blu in der Langen Straße gehört. Das neue Hotel wird dagegen nur Radisson heißen, ohne Namenszusatz. In der Einteilung der Hotelgruppe steht Blu für den größten Komfort, gefolgt von Radisson und Radisson Red.

Dass es nun ein zweites Radisson in Rostock geben soll, ist für Kunz nur folgerichtig: „Das Radisson Blu ist sehr gut ausgelastet. Wir setzen auf Synergieeffekte: Wenn künftig das eine Haus ausgebucht ist, füllen wir das andere.“ Bei großen Kongressen könnten die Teilnehmer in beiden Hotels untergebracht werden. Und auch die Mitarbeiter könnten je nach Bedarf am jeweils anderen Standort eingesetzt werden.

Bagger schlitzt die Erde auf

Doch vor der Buchung steht der Bau: Im ersten Schritt wird auf dem Grundstück unmittelbar neben der Aida-Firmenzentrale eine sogenannte Schlitzwand gezogen: Dafür schlitzt zunächst ein Bagger die Umrandung der Fläche auf – vielleicht daher der Name Schlitzwand.

Die Baustelle des neuen Radisson-Hotels. Links dahinter die Aida-Welle Quelle: Dietmar Lilienthal

In den entstehenden Gräben wird dann eine insgesamt fast 300 Meter lange Umrandung aus 60 Zentimeter dickem Beton eingelassen, um den Baugrund zur Umgebung abzusichern.

20 000 Kubikmeter Aushub

Erst dann kann die Baugrube ausgehoben werden. 20 000 Kubikmeter Erde müssen abgebaggert werden. Doch nicht nur Erde: Bei der Erkundung des Baugrunds wurde festgestellt, dass dort auch Schutt, Metall und entsorgungspflichtige Stoffe liegen. Der gesamte Aushub muss daher überprüft und getrennt entsorgt werden.

Auch die Suche des Munitionsbergungsdienstes nach Bomben wurde durch das Metall im Boden erschwert und zog sich in die Länge. Immerhin kann Kunz jetzt sagen: „Unsere größte Herausforderung liegt bereits hinter uns.“

Sieben Kilometer Beton

Wenn dann die Grube fertig ist, kommen die Betonpfähle zum Einsatz. Sie sind etwa 60 Zentimeter dick und hätten aneinandergereiht eine Länge von mehr als sieben Kilometern. Sie reichen bis zum felsigen Untergrund und können so die Bodenplatte tragen. Auf ihr werden die fünf Stockwerke hochgezogen, auf die sich insgesamt 181 Zimmer verteilen.

Im östlichen Flügel des Gebäudes, das dort nur vierstöckig ist, zieht auf 3000 Quadratmetern ein Teil der Verwaltung des benachbarten Biotechnologie-Unternehmens Centogene ein.

Größter Biergarten Rostocks

Der besondere Stolz von Friedemann Kunz ist sozusagen die Sahne auf der Torte: „Auf dem Dach entsteht der größte Biergarten Rostocks, mit herrlichem Blick über die Warnow auf der einen und auf die Altstadt auf der anderen Seite.“

Er soll ausdrücklich allen Bürgern offenstehen. Dafür kann er von Nicht-Hotelgästen über einen außen angebrachten, durchsichtigen Aufzug erreicht werden. „Wir investieren nicht nur für die Gäste, die von außerhalb kommen, sondern auch für die Rostocker“, betont Kunz.

Aida-Welle verschwindet

Die Fassade des neuen Radisson wird verklinkert und soll sich so gut ins Viertel einpassen. Innen soll sich die Gestaltung des neuen Hotels stark am Radisson Blu orientieren. „Die Gäste, die beide Häuser kennen, sollen keinen großen Unterschied bemerken“, erklärt Kunz.

Für den Gesamteindruck der Silohalbinsel bedeutet der Neubau einen Einschnitt: Bislang war das markante wellenförmige Aida-Gebäude auch landseitig ein Blickfang. Künftig wird es nur noch von der Warnow aus in seiner vollen Pracht zu sehen sein. Doch von der Kreuzfahrtreederei Aida Cruises seien noch keine Beschwerden gekommen, so Kunz. Dass die Sicht auf das Gebäude jetzt verbaut werde, liege auch nicht an ihm, sondern an den Ausschreibungsbedingungen der Hansestadt für das Grundstück.

Von Axel Büssem