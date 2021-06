Rostock-Stadtmitte

Wie die Teile eines Puzzles liegen zahlreiche Scherben auf dem Boden der Baustelle am Glatten Aal in der Rostocker Innenstadt. Erst wenn man sie zusammensetzt, wird klar, was man vor sich hat: Ofenkacheln mit Porträts von hohen Herren aus längst vergangenen Zeiten, darunter ein lateinischer Text.

Was hier der Vergangenheit entrissen wurde, war zuletzt schnöder Abfall. Denn jemand hat die kaputten Kacheln einfach in einer Latrine entsorgt. Jetzt, nach vielen Jahrhunderten, kommen sie bei Ausgrabungen wieder zu Tage. Und es sind nicht die einzigen Schätze, die die Archäologen in dem historischen Klo gefunden haben.

Fundstücke am Glatten Aal: Bilder von Königen und Kurfürsten

„Ich gehe davon aus, dass die Ofenkacheln aus der Renaissance stammen und die Bilder von Königen und Kurfürsten zeigen“, sagt der wissenschaftliche Grabungsleiter Ralf Jänicke. Das hieße, dass sie 400 bis 500 Jahre alt wären. „Ungewöhnlich ist, dass sie gelb und teilweise zweifarbig sind. Diese Kacheln waren damals sehr aufwendig und teuer.“

Ganze Beutel voller Scherben haben die Mitarbeiter bereits aus der ringförmigen gemauerten Latrine geborgen. Sind alle gesichert, sollen die Bruchstücke zusammengesetzt werden. Die fertige Arbeit dürfte ein Highlight für das geplante neue Archäologische Landesmuseum werden.

Es riecht ziemlich streng

Die Arbeit an der Latrine ist kein reines Vergnügen: Neben Abfall enthält sie auch Fäkalien, die noch nicht komplett biologisch abgebaut sind. In der Luft liegt ein unappetitlicher Geruch. „Es riecht schon ziemlich“, sagt eine polnische Archäologin, die die schwarze Masse nach und nach aus der Latrine kratzt, um sie zu durchsuchen.

Genau genommen ist ein historisches Umweltvergehen schuld daran, dass die Archäologen heute wortwörtlich ins Klo greifen müssen: „Eigentlich hätte der letzte Besitzer die Latrine laut Gesetz leeren müssen“, weiß Jänicke. Doch dies sei oft nicht geschehen – zum Glück der Archäologen. Denn gerade Latrinen sind eine wichtige geschichtliche Quelle, weil das, was einmal dort reingeworfen wurde oder hineinfiel, erhalten geblieben ist und heute spannende Informationen liefert.

Bucheinband droht zu zerfallen

So wie ein weiterer Fund: ein geprägter lederner Bucheinband. Die Seiten sind leider nicht mehr erhalten. Um welches Buch es sich handelte, ist noch unklar, erklärt Martin Wagner, technischer Leiter der Grabung. „Wir konnten den Einband nicht genauer untersuchen, sondern mussten ihn sofort konservieren, damit er sich nicht an der Luft zersetzt.“

Spannend sind auch die Gebäudereste, die sich unter der Erde erhalten haben. Fast die gesamte Baustelle ist inzwischen zur Ausgrabungsstätte umfunktioniert worden. Nur in einer Ecke arbeitet sich ein Bagger noch an den Resten des Chemischen Instituts der Uni ab, das dort zuletzt stand, bevor es abgerissen wurde und die Fläche zum Parkplatz wurde.

Reste von riesigem Gebäude

Besonders eindrucksvoll ist eine massive Mauer aus riesigen Feldsteinen, die sich mitten auf einer Länge von mindestens 20 Metern durch das Areal zieht. Noch ist nicht klar, ob sie zu nur einem Gebäude gehörte oder zu zwei benachbarten.

Doch die schiere Größe überraschte die Archäologen. „Das muss ein riesiges Gebäude gewesen sein“, sagt Jänicke. Welches genau, muss noch geklärt werden. Der alte Doberaner Hof, eine Außenstelle des Doberaner Zisterzienserklosters, war es aber wohl nicht, der lag weiter nördlich. Von ihm waren zuvor schon Mauerreste freigelegt worden.

Bislang ältester Fund

Ein Fund, der die Experten besonders fasziniert, wirkt für den Laien eher unscheinbar: In einer knapp ein Meter tiefen Grube ist neben dem braunen Erdboden eine rechteckige schwarze Verfärbung zu erkennen. Grabungsleiter Wagner glaubt, hier auf ein so genanntes Grubenhaus gestoßen zu sein. Diese sehr einfach gehaltenen Bauwerke wurden etwa einen halben bis einen ganzen Meter unter der Erdoberfläche angelegt. „Keramikteile, die wir schon gefunden haben, lassen drauf schließen, dass es aus dem 13. Jahrhundert stammt. Damit wäre es der bisher älteste Fund auf dem Areal“, sagt Jänicke.

In Grubenhäusern fanden sich oft Werkstätten, etwa von Webern. „Man nutzte den Effekt, dass dort die Luftfeuchtigkeit ein wenig höher war. Dadurch trocknete der Faden weniger aus und riss nicht so schnell“, erklärt Wagner. Was die Ausgräber noch alles unter dem Boden finden werden, ist völlig offen.

100 Jahre alte Bierflasche

An anderen Stellen am Glatten Aal hat sich aber schon gezeigt, dass die Erde noch viel mehr verbirgt, als die Archäologen gehofft hatten: „Es ist erstaunlich, wie viel hier erhalten geblieben ist“, sagt Jänicke. Von zahlreichen Tierknochen über Holzdübel bis zu Nussschalen reicht die Fundliste.

Ein ganz besonderer Fund hat allerdings nichts mit der frühen Rostocker Stadtgeschichte zu tun: In oberen Schichten fanden die Archäologen eine nahezu komplett erhaltene Bierflasche, wohl aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Nur der obere Rand des Flaschenhalses fehlt. In das Glas ist die Herkunft geprägt: „Bierhandlung F. Hansen Wokrenter Straße Rostock“.

Von Axel Büssem